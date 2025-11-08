Articolo precedenteLe pagelle di Empoli-Catanzaro 1-0
Articolo successivoTV | Mister Dionisi & Degli Innocenti nel dopo gara con il Catanzaro
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

8 Commenti

  7. Sbaglio o solo a me sembra che il portiere si tenga il ginocchio che non è stato colpito? Intervento scomposto,per carità,ma il contatto è minimo ,se non inesistente…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here