Dallo stadio non ero convinto, ma vedendo la sintesi giuste sia l’espulsione che il rigore.
Che liberazione ragazzi!
Saporiti very well today
A me è piaciuto anche Ilie quando è entrato.
Palermo sconfitto dalla Juve Stabia, finisce con 7 ammoniti e un espulso.
Anche noi ne abbiamo avuto di ammoniti, ma vincere in 10…beh! c’è di che essere contenti.
Sbaglio o solo a me sembra che il portiere si tenga il ginocchio che non è stato colpito? Intervento scomposto,per carità,ma il contatto è minimo ,se non inesistente…
Galipo’ di Firenze voleva far vedere la sua imparzialità:
Figlio d’un 🐕