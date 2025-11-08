Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti finalmente vittoriosi dal confronto interno con il Catanzaro.

FULIGNATI: 6,5 Nonostante la pressione nel finale del Catanzaro non è chiamato a interventi particolarmente difficili ma dimostra la solita sicurezza nelle uscite e nelle mischie

CURTO: 6 Meglio quando difende, quando sale in avanti pecca di precisione, ma una prova sufficiente la sua con un cliente non facile dalle sue parti come Cissè

GUARINO: 6,5 Una sbavatura al 37′ quando si fa bucare da un movimento di Iammello che non sarebbe stato in fuorigioco e che manca il gol; per il resto una prova di maturità e sicurezza. In crescendo.

OBARETIN: 5,5 Il Catanzaro non lo impensierisce più di tanto ma quando tocca a lui difendere da sempre l’impressione di essere in difficoltà. Prende un giallo e non rientra in campo nel secondo tempo.

LOVATO: 6,5 Entra nel secondo tempo a dar manforte alla difesa azzurra, porta la sua esperienza e la sua capacità di lettura del gioco contribuendo a dare tranquillità a tutto il reparto

ELIA: 6,5 E’ sicuramente uno dei giocatori con maggiori qualità tecniche della squadra; sa dove e come gestire la palla, sa lavorare sulla fascia sia nella costruzione del gioco che nella fase difensiva; peccato che a volte si innamora della palla e la tiene un tempo di troppo finendo per perderla

CARBONI: S.V.

YEPES: 6 Una gara nella quale fa il suo compitino senza aggiungere niente del suo, se non una buona posizione nelle varie fasi del gioco.

DEGLI INNOCENTI: 7 Insieme a Moruzzi oggi il migliore in campo. Piazzato a fare il play davanti alla difesa dà geometrie e tempi al gioco, indovina filtranti e lanci, difende e costruisce. Una speranza per quello che fino a oggi è stato un asfittico centrocampo azzurro

HAAS: S.V.

SAPORITI: 6,5 Gara molto propositiva quella dell’ex Lucchese che anche in un primo tempo abulico a livello offensivo si fa notare. Bravo nel prendere la punizione che darà luogo al suo tiro che verrà toccato di braccio da Iemmello con relativo rigore.

ILIE: 6 Senza infamia e senza lode. Peccato quando getta tra le braccia di Pigliacelli la palla del 2-0 al 75′

MORUZZI: 7 Una prova finalmente positiva. Contribuisce alla costruzione del gioco, si sposta nel mezzo del campo quando necessario e favorisce il palleggio dei compagni di reparto, si muove sulla fascia di competenza con sicurezza e va a fare il quarto di difesa nel finale di gara non sbagliando niente.

SHPENDI: 6,5 Il solito tanto movimento anche se ci sono pochi palloni giocabili. Freddo nel realizzare il rigore che ci porta in vantaggio.

PELLEGRI: 6,5 Lotta, si impegna, aiuta per quanto può a tenere palla davanti e nelle mischie in difesa. Ha sui piedi un pallone importante all”83′ ma non trova il tempo per esplodere il tiro col suo piede migliore.

POPOV: 4,5 Approccia bene con subito una conclusione verso la porta. Poi va in calando e commette due gravi ingenuità che gli costano due gialli entro la fine del primo tempo.

MISTER DIONISI: 7 Finalmente non lascia una sola punta davanti, anche se va detto che Sphendi gioca nel doppio ruolo di seconda punta e trequartista insieme a Saporiti. Oggi la miglior partita azzurra della stagione. Un Empoli concentrato, che ha limitato al minimo gli errori tecnici, che ha prodotto gioco anche se c’è da lavorare ancora molto per dare miglior fluidità e concretezza allo sviluppo della manovra. Bravo quando la squadra rimane in dieci a pressare e a leggere le azioni dell’avversario impedendogli di fatto di creare seri pericoli dalla parti di Fulignati, non rinunciando ad un pressing alto ed all’uomo contro uomo quando necessario. Nel finale passa al una difesa a quattro che chiude spazi alla sterile foga giallorossa, favorendo anche alcune ripartenze importanti. Abbiamo visto una squadra concentrata e determinata anche dal punto di vista mentale.