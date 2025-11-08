Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti finalmente vittoriosi dal confronto interno con il Catanzaro.
FULIGNATI: 6,5 Nonostante la pressione nel finale del Catanzaro non è chiamato a interventi particolarmente difficili ma dimostra la solita sicurezza nelle uscite e nelle mischie
CURTO: 6 Meglio quando difende, quando sale in avanti pecca di precisione, ma una prova sufficiente la sua con un cliente non facile dalle sue parti come Cissè
GUARINO: 6,5 Una sbavatura al 37′ quando si fa bucare da un movimento di Iammello che non sarebbe stato in fuorigioco e che manca il gol; per il resto una prova di maturità e sicurezza. In crescendo.
OBARETIN: 5,5 Il Catanzaro non lo impensierisce più di tanto ma quando tocca a lui difendere da sempre l’impressione di essere in difficoltà. Prende un giallo e non rientra in campo nel secondo tempo.
LOVATO: 6,5 Entra nel secondo tempo a dar manforte alla difesa azzurra, porta la sua esperienza e la sua capacità di lettura del gioco contribuendo a dare tranquillità a tutto il reparto
ELIA: 6,5 E’ sicuramente uno dei giocatori con maggiori qualità tecniche della squadra; sa dove e come gestire la palla, sa lavorare sulla fascia sia nella costruzione del gioco che nella fase difensiva; peccato che a volte si innamora della palla e la tiene un tempo di troppo finendo per perderla
CARBONI: S.V.
YEPES: 6 Una gara nella quale fa il suo compitino senza aggiungere niente del suo, se non una buona posizione nelle varie fasi del gioco.
DEGLI INNOCENTI: 7 Insieme a Moruzzi oggi il migliore in campo. Piazzato a fare il play davanti alla difesa dà geometrie e tempi al gioco, indovina filtranti e lanci, difende e costruisce. Una speranza per quello che fino a oggi è stato un asfittico centrocampo azzurro
HAAS: S.V.
SAPORITI: 6,5 Gara molto propositiva quella dell’ex Lucchese che anche in un primo tempo abulico a livello offensivo si fa notare. Bravo nel prendere la punizione che darà luogo al suo tiro che verrà toccato di braccio da Iemmello con relativo rigore.
ILIE: 6 Senza infamia e senza lode. Peccato quando getta tra le braccia di Pigliacelli la palla del 2-0 al 75′
MORUZZI: 7 Una prova finalmente positiva. Contribuisce alla costruzione del gioco, si sposta nel mezzo del campo quando necessario e favorisce il palleggio dei compagni di reparto, si muove sulla fascia di competenza con sicurezza e va a fare il quarto di difesa nel finale di gara non sbagliando niente.
SHPENDI: 6,5 Il solito tanto movimento anche se ci sono pochi palloni giocabili. Freddo nel realizzare il rigore che ci porta in vantaggio.
PELLEGRI: 6,5 Lotta, si impegna, aiuta per quanto può a tenere palla davanti e nelle mischie in difesa. Ha sui piedi un pallone importante all”83′ ma non trova il tempo per esplodere il tiro col suo piede migliore.
POPOV: 4,5 Approccia bene con subito una conclusione verso la porta. Poi va in calando e commette due gravi ingenuità che gli costano due gialli entro la fine del primo tempo.
MISTER DIONISI: 7 Finalmente non lascia una sola punta davanti, anche se va detto che Sphendi gioca nel doppio ruolo di seconda punta e trequartista insieme a Saporiti. Oggi la miglior partita azzurra della stagione. Un Empoli concentrato, che ha limitato al minimo gli errori tecnici, che ha prodotto gioco anche se c’è da lavorare ancora molto per dare miglior fluidità e concretezza allo sviluppo della manovra. Bravo quando la squadra rimane in dieci a pressare e a leggere le azioni dell’avversario impedendogli di fatto di creare seri pericoli dalla parti di Fulignati, non rinunciando ad un pressing alto ed all’uomo contro uomo quando necessario. Nel finale passa al una difesa a quattro che chiude spazi alla sterile foga giallorossa, favorendo anche alcune ripartenze importanti. Abbiamo visto una squadra concentrata e determinata anche dal punto di vista mentale.
Che insensibili dare quel voto al nostro cucciolo ucraino…. arbitro con manie di protagonismo.
Olè! Il Castellani quest’ anno sembrerebbe il nostro fortino. Vediamo di migliorare in trasferta.
partita dai 2 volti.inguardabile fino all espulsione……più che dignitosa da lì in avanti.una vittoria che vale 6 punti.
Secondo me abbiamo finalmente trovato un centrocampo: Elia + Yepes + Degli Innocenti + Saporiti + Moruzzi, tutti bene (ma Elia deve smettere di buttarsi appena lo toccano…). Qualche sbavatura il difesa, non abbiamo sofferto perché il Catanzaro è davvero poca cosa in avanti. Attacco secondo me ancora da sistemare. Peccato per Popov. errori che fanno crescere.
Popov ha fatto 2 falli dovuti piu’ all’inesperienza ed alla voglia di strafare, gli servira’ per crescere, comunque mi sembra un po’ acerbo, forse 6 mesi in prestito in serie c gli farebbero bene. Voto in ogni caso troppo severo
Ma stai scherzando? Ha segnato 5 goal e lo manderesti in C? L’esperienza la fa giocando nell’Empoli. Non giocherà sempre, farà giustamente panchina appena Pellegri e Nasti saranno in piena forma, ma da mandare a fare esperienza in C credo che tocchi a Konate che ad oggi non ha toccato boccia.
Popov voto: pollo
Abbiamo sempre rimproverato i giocatori per mancanza di pressing, grinta e determinazione: Popov è stato aggressivo fin dal primo minuto, punito da un arbitro scarso più che dalla sua inesperienza….
Popov voto 5/6 arbitro nana 3 non visto il rigore ed era lì fischiato a senso unico e 2 falli 2 gialli e quindi rosso
Degl’innocenti e Guarino oggi monumentali .
Speriamo sia la partita della svolta
1t modesto ma migliore come gestione della palla e tenuta della campo ….all orizzonte dopo l’espulsione si vedeva un baratro invece , grande 2t della squadra dove mi sembra che la tenuta fisica sia già notevolmente migliorata , con giocatori concentrati , convinti e con pochissimi errori .
Bravi tutti !
Voti dopati dalla vittoria ma ci sta. Soprattutto dove avete visto i lanci e i filtranti di Degli Innocenti? Io ho visto solo passaggi orizzontali, da 6 max 6,5 perché hai vinto
Bravo Pellegri eh…ma solo a me quell’ atteggiamento da strafottente fa venire il nervoso?! a fine partita è andato fulignati a riprenderlo per venire sotto la maratona, ma chi ti credi di essere?!? un po’ di rispetto per il pubblico!
Bene la vittoria, che serviva come il pane ….. ora non esaltiamoci troppo perché la squadra è ancora parecchio convalescente e c’è ancora tanto lavoro da fare…. i voti mi sembrano più dettati dall’affetto per questi colori che da una reale valutazione…. ma oggi va bene così….
Nonostante tutto sei a 2 punti dai playoff
Per me Curto e Yepes meritano molto di piu’.Curto manca un po’ nei tocchi sul breve, ma agonismo e forza fisica non gli mancano.Puo’ essere il mastino da affrancare ai bombers avversari.Oggi ha giocato a tutto campo, sull’uomo come ai vecchi tempi, pressando fino all’aria avversaria.Non so cosa chiedere di piu’ ad un difensore…Yepes, aiutato da una squadra piu’ alta e piu’ corta , ha corso meglio ed ha recuperato tanti palloni e pressato(finalmente con rendimento) tantissimo.Per dinasmo e’ sempre il primo a portare pressione ai portatori di palla.Se la squadra non lo segue e resta piu’ indietro, fa la fine del vichingo nella pubblicita’ di spoticar (che viene riempito di frecce😂😂😂).Oggi per tutto il primo tempo ha tenuto alta la squadra che lo ha seguito.Se la fiducia ci fa giocare 15 mt piu’ avanti, diventa imprescindibile.E tutta la squadra ne beneficia.Bene tutti insomma anche se continuiamo a non protestare su situazioni lampanti (simulazioni continue degli avversari e arbitri che ci cascano con tutti gli stivali) mentre su calci di rigore per noi, mai una protesta (anche sul rigore di oggi solo Lovato ha proteststo).Ultima nota su Pellegri.E’ ovviamente un giocatore di categoria differente, ma oggi non ha aiutato molto la squadra.Ha pressato poco e corso solo con la palla al piede.Credevo sinceramente che fisicamente stesse meglio (quel poco che ha giocato).Certo 6,5 per aver guardato gli avversari giocare mi sembra un po’ troppo (soprattutto se di da 6 a Curto e Yepes che si sono disintegrati per 95 minuti).
Direi che abbiamo disputato una buonissima partita. In 10 non abbiamo subito un tiro in porta e lottato davvero con il cuore, denotando tra l’altro una condizione fisica in grande crescita. Già da un paio di partite sia Moruzzi che soprattutto Guarino son cresciuti nel rendimento e questo dimostra, come dico sempre, che bisogna dare tempo ai giovani per dimostrare il loro valore. Freddo Shpendi sul rigore e ancora una volta ottimo se schierato più sul centro. Finalmente torno a casa con il sorriso.. è veramente triste ogni volta sorbirsi 70 km. tra andata e ritorno vedendo prestazioni non all’altezza. Non sò se questa sosta arriva al punto giusto perché oggi il morale è sicuramente a mille, ma importante sarà anche recuperare appieno alcuni giocatori che in B non possono che far salire il “quoziente” dell’esperienza alla squadra.
Curto non va più levato di squadra: per me va a sinistra al posto di Obaretin.
Però a sinistra può andare in difficoltà sul piede debole, troppo scarso tecnicamente
I giocatori nostri (vedi Degl’innocenti e Guarino ecc erc) ci mettono il cuore!
Obaretin rimandiamolo al Napoli.
A questo punto meglio il ragazzino Tosto almeno cresce lui e non uno svogliato!
Riccardo non mi sembri tanto contento per la vittoria di oggi o sbaglio? Sei quasi triste.
Andre poi dev’esse andato a fa funghi 🍄
arbitro 1, Catanzaro ma…., noi oggi bende dai
Voto all’arbitro 10
Motivazione: ringraziamo per la doppia ammonizione eccessive a Popov e l’ammonizione giusta a Obaretin.
Risultato, il nostro giovane talento crescerà da questa esperienza, l’ammonizione di Obaretin ha fatto fare il cambio con il molto più forte Lovato. Caro scarsissimo arbitro violaceo Fiesolano, nonostante sul rigore hai fischiato una punizione contro l’Empoli, non è bastato e mi immagino che delusione!
comunque il rigore lo può vedere solo il Var. Punto. Anche i 2 gialli ci stanno a Popov. Ha secondo me sbagliato nel non ammonire un paio di loro e in alcuni frangenti ad arbitrare all inglese lasciando passare alcuni falli.
Non è stato un arbitraggio equo, punto!
Riguardati la punizione fischiata a Pellegri sul portiere, o il fallo su Elia al limite dell’aria di rigore, questi sono falli molto importanti non fischiato, punto.
D’accordo con ORgoglioso. Ma perché 6,5 a Fulignati? Ha fatto bene il suo, come addormentarsi sulle palle appena prese. Tutti bravi (anche se io Obaretin non lo reggo)
Da ora in poi mettiamo Curto a sinistra, no?