I blucerchiati vincono in casa la sfida di andata dei playout di Serie B. Decidono i gol di Meulensteen (39′) e Curto (86′). A fine gara, un’espulsione per parte: prima Borini per un intervento a martello in scivolata sulla caviglia di Lochoshvili; poi Stojanovic per un gesto di stizza nei confronti dell’arbitro Aureliano dopo un suo fischio.

Venerdì 20 giugno il ritorno all’Arechi con la Salernitana chiamata quanto meno pareggiare il risultato di questa gara. In caso di parità complessiva infatti i granata si salverebbero grazie alla migliore posizione in classifica rispetto ai liguri.

Sampdoria-Salernitana 2-0

Marcatori: 39’ Meulensteen, 86’ Curto

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno (dal 71′ Ghidotti); Veroli, Ferrari (dal 76′ Curto), Riccio; Depaoli, Rolando Vieira, Yepes, Venuti (dall’83’ Benedetti); Sibili, Meulensteen (dall’83’ Ioannou); Coda (dal 76′ Borini). All.: Evani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Locoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza (dal 69′ Stojanovic); Caligara (dall’85’ Soriano), Tongya (dall’89’ Raimondo); Simy (dal 69′ Cerri). All.: Marino.