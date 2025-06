Il mercato in uscita sarà indubbiamente quello che caratterizzerà la prima parte dell’estate azzurra. Sarà da li che si partirà, inevitabilmente, per quella che poi sarà la costruzione dell’Empoli che verrà. Oltre che per un discorso prettamente economico, sarà importante liberare quelle caselle oggi occupate da chi, con probabile certezza, non giocherà la prossima stagione agli ordini di Guido Pagliuca. Tra questi c’è indiscutibilmente anche l’inglese Anjorin. Atalanta e Fiorentina hanno in qualche modo già aperto al loro interesse ma, adesso, arriva un’altra voce interessante su di lui.

Infatti anche la Roma starebbe prendendo serie informazioni sul centrocampista ex Chelsea. Le conferme arrivano proprio dalla capitale dove ci dicono che Anjorin è uno di quei profili che Gasperini avrebbe messo nella sua ipotetica lista della spesa. Ed infetti Gasperini aveva già fatto capire il suo interesse vero Tino nel corso della passata stagione, quando ancora era in sella all’Atalanta. Non è difficile pensare che anche su questo elemento si potrà aprire una sorta di asta, dove il più interessato – magari anche il più veloce – potrà aver la meglio. Difficile ad oggi ipotizzare un prezzo certo anche se una base di 10 milioni potrebbe essere plausibile. Da ricordare sempre che al Chelsea andrà il 50% della vendita.