Si chiude la sessione invernale del calciomercato e, come sempre, la parola passa al campo che darà il suo verdetto insindacabile. Una sessione di mercato davvero strana ed anomala, con soltanto due innesti di cui uno un portiere (che salvo nuove gerarchie non sarà titolare) che arriva in uno scambio. Potremmo quindi dire serenamente che l’unico nuovo “acquisto” dell’Empoli è Christian Kouamè, e confermare che la società nelle due sessioni di mercato per la stagione sportiva 2024/25 non ha speso un euro. Si diceva che la parola passa al campo, e di certo se si dovesse centrare questa salvezza si dovranno andare a fare dei plausi sentiti verso una gestione che sulla carta è sempre stata poco convincente ma che alla fine avrebbe dato i suoi risultati. Questo però non ci può esimere dal considerare, e stiamo sullo stringente presente, come insufficiente quello fatto in questo mese di gennaio, dove c’era necessariamente da far qualcosa in più e magari da farlo anche con tempi decisamente diversi.

Si dirà che la società ha trattenuto quei giocatori che potevano uscire, da Fazzini ad Ismajli (che perderemo a zero a giugno) passando per Goglichidze. Ma si potrà anche serenamente dire che la gestione di almeno due di questi tre calciatori citati non è sembrata certo esemplare, con pecche sia da parte degli stessi giocatori ma anche del club. Si dirà, forse, che parte del mercato di gennaio sarà il ritorno di qualche giocatore che per infortunio è stato fuori, chiaro è che se Zurkowski ed Ebuehi – che per adesso non si vede – tornano ai loro livelli sono due pedine preziose. Da aggiungere Sazonov arrivato con buone aspettative. Però siamo sempre convinti che in questa sessione di mercato si sarebbe dovuto lavorare in maniera diversa. E’ lapalissiano che ci siano dei problemi economici, la dimostrazione sta in quello che abbiamo già detto, ovvero che l’Empoli tra l’estate ed adesso non ha fatto un investimento economico. Vero anche che in generale il mercato non ha fatto vedere chissà quali spostamenti, ma l’Empoli non ci pare ad oggi nella posizione di poter dire che va tutto bene e che siamo più o meno apposto cosi.

Molto probabilmente nella giornata di domani ci sarà la rituale conferenza stampa di fine mercato, tenuta dal direttore sportivo. Roberto Gemmi quindi ci racconterà i perché ed i percome di questo mercato, magari facendoci capire anche la gestione di quelle risorse che sono state influenzate dalle voci che si sono accavallate. Ci racconterà della situazione finanziaria e del perché un solo innesto ed all’ultimo giorno. Poi, e lo rimarchiamo, la parola al campo che di qui a maggio ci racconterà se più che mai “con poco si è fatto tanto” o se questo poco, stavolta, non sarà bastante.