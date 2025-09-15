Dal prossimo anno ci sarà una svolta storica per l’intero movimento del calcio internazionale. La FIFA ha annunciato una modifica importante a partire dalla prossima stagione, ovvero che la sosta per le nazionali del mese di ottobre sarà accorpata con quella di settembre. Ci sarà dunque una sola pausa nei mesi iniziali dei campionati, ma che durerà di più e andrà dal 21 settembre al 6 ottobre.

Quest’anno, invece, la sosta di settembre è durata dall’1 al 9.

La FIFA ha accolto la richiesta di club e giocatori che avevano presentato questa proposta da tempo. Il motivo è legato alla riduzione dei viaggi e anche per agevolare i ct che potranno lavorare con le proprie nazionali per più giorni consecutivi.

Durante le oltre due settimane di pausa del 2026, ogni nazionale giocherà quattro partite. Resta invece confermata la pausa di novembre (quest’anno dal 10 al 18).

Questo nuovo format resterà in vigore fino al 2030.