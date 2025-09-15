Riprenderà domani il lavoro degli azzurri, che cominceranno la preparazione in vista della prossima gara di campionato, ancora in programma di domenica. Stavolta l’Empoli sarà di scena in trasferta, sul campo del Pescara, neopromosso in Serie B. Mister Pagliuca potrà tornare a contare sui tre giocatori reduci da squalifica: Guarino, Obaratin e Nasti, che per la prima volta sarà convocabile. All’appello mancheranno soltanto i tre lungodegenti: Haas, Degli Innocenti e Pellegri. Per loro la speranza è di un rientro dopo la sosta di ottobre. La squadra riparte dal punto conquistato ieri in casa, in una gara tutt’altro che semplice contro lo Spezia. Un Empoli che ha approcciato la partita in maniera contratta, lasciando inizialmente l’iniziativa agli avversari, capaci di passare in vantaggio con un rigore trasformato da Esposito, nato da un’ingenuità di Yepes. Un errore che ricorda da vicino quelli già commessi a Reggio Emilia. Stavolta, però, l’epilogo è stato diverso: la reazione del gruppo azzurro è stata decisa e convincente. Pur costretto a inseguire, l’Empoli ha mostrato quelle caratteristiche chieste alla vigilia dal tecnico: mordere il campo, aggredire l’avversario, cercare con continuità di ribaltare l’inerzia del match. Nel primo tempo, complice qualche imprecisione negli appoggi e nei movimenti, il pareggio non è arrivato. Ma in avvio di ripresa ci ha pensato ancora una volta Popov, ormai protagonista inatteso di questo inizio di stagione. Il gol dell’attaccante ucraino, bello e in parte fortunoso, ha rimesso tutto in equilibrio e confermato lo straordinario momento del giocatore, che in estate non figurava nemmeno tra i possibili titolari. Messo a segno il pareggio, la squadra ha continuato a sviluppare gioco, anche se poi nel finale logicamente qualcosa si è dovuto concedere. In cattedra è salito anche Andrea Fulignati che si sta dimostrando elemento davvero importante per questa squadra. L’Empoli – va evidenziato – è ancora un cantiere aperto, un cantiere che indubbiamente di qui a breve dovrà inevitabilmente chiudersi; il mercato è terminato, adesso la Rosa è a disposizione e questa si attende soltanto, come ho già detto, di poter impiegare anche gli ultimi elementi che sono fuori per infortunio. Non è stata una partita priva di errori, con ingenuità e sbavature che ancora si notano. Una delle criticità più evidenti rimane il limitato movimento senza palla in fase di impostazione, spesso lasciata ai due braccetti difensivi: generosi e presenti sul piano dell’impegno, ma meno efficaci nella qualità del palleggio. Ciò che invece continua a emergere è il carattere di questa squadra. L’identità che Pagliuca invoca non è ancora definita, ma i segnali sono incoraggianti. La crescita è graduale, e il margine di miglioramento resta ampio. Un gruppo giovane, a tratti immaturo, ma con elementi già pronti e di spessore. A confermarlo la prestazione di quella che oggi si può definire la spina dorsale azzurra: Fulignati tra i pali, Lovato in difesa e Ghion in regia, tutti protagonisti di una prova di grande solidità e lucidità. Da segnalare l’ottima prova di Elia che serve anche l’assist per il gol di Popov. Una prova buona quella dell’ex Spezia, anche frutto di un’intuizione tattica di Pagliuca che lo ha schierato a sinistra, a piede invertito, scelta che ha dato i suoi frutti. Dietro la lavagna non può che finirci Yepes. L’errore che ha causato il rigore trasformato dallo Spezia pesa come un macigno e, al di là di un tiro insidioso che poteva avere miglior fortuna, lo spagnolo non ha convinto sul piano complessivo della prestazione. Per il resto, però, le prove dei singoli meritano applausi: tutti hanno dato il loro contributo, compresi i subentrati, capaci di incidere sia nella costruzione che nel difendere con compattezza nei minuti finali. Nota per Shpendi che, ieri, si è dato un gran da fare ed avrebbe meritato di finire sul tabellino dei marcatori. Guido Pagliuca è tornato a disegnare la squadra con il 3-5-2, scegliendo una soluzione tattica coraggiosa: Elia a sinistra a piede invertito e Ceesay sulla destra. Una mossa che si è rivelata una spina nel fianco costante per la difesa ligure. Il tecnico azzurro sta mostrando sempre di più il suo carattere: attivo, energico, coinvolto, tanto da beccarsi anche un cartellino giallo dalla panchina. Un atteggiamento che racconta il suo legame con il gruppo, un legame che va oltre le parole. Sono i suoi occhi, come racconta chi lo vive da vicino, a trasmettere l’orgoglio e la passione per questi ragazzi. Non bisogna dimenticare che Pagliuca si è ritrovato a dover ricostruire la squadra quasi da zero, un compito complesso per chiunque. Eppure, giorno dopo giorno, questo gruppo sta diventando sempre più la sua squadra. Il punto conquistato contro lo Spezia, avversario di spessore nonostante l’avvio incerto di stagione, è prezioso e rappresenta un segnale di ripartenza dopo lo scivolone di Reggio Emilia. È un passo utile non solo per la classifica, ma soprattutto per la crescita di consapevolezza. La priorità ora è non tornare indietro, evitare involuzioni, dare continuità a quel percorso di crescita che, seppur lento e graduale, appare evidente sin dai primi giorni di lavoro. All’inizio i dubbi e le perplessità erano tanti, oggi invece si inizia a intravedere un potenziale concreto: questa squadra può fare bene e togliersi qualche soddisfazione. Lo ha detto anche Ignacchiti, capitano emozionatissimo, nel dopogara: le sue parole sono state un manifesto di compattezza e identità. Un messaggio che deve arrivare dentro ognuno di noi, per spingerci a supportare al meglio una squadra che, pur avendo come obiettivo dichiarato la salvezza, ha qualità e possibilità per andare oltre.

Mister Pagliuca si affida al 3-5-2, scegliendo Elia come quinto di sinistra a piede invertito e Ceesay sulla corsia opposta. In difesa, complici le squalifiche di Guarino e Obaratin, tocca a Curto e Carboni agire da braccetti, con Lovato centrale. In avanti, spazio a Shpendi e Popov come terminali offensivi. Parte meglio lo Spezia, che nei primi minuti prende campo e colleziona diversi calci d’angolo. Il primo brivido arriva al decimo, quando Artistico calcia di poco a lato. L’Empoli fatica a ripartire e al 16’ incassa l’episodio che segna la gara: Yepes stende Cassata in area, l’arbitro fischia rigore e ammonisce lo spagnolo. Dal dischetto Esposito non sbaglia, portando avanti i liguri. Lo stesso Yepes prova a riscattarsi al 20’, con un tiro dal limite respinto dal portiere, mentre poco dopo Ignacchiti tenta la conclusione senza fortuna. Col passare dei minuti l’Empoli alza il baricentro e al 38’ sfiora il pari con una bella combinazione tra Shpendi e Popov, con l’ucraino che calcia alto. Lo stesso Popov ci prova poco dopo senza precisione, mentre al 41’ è Spendi a chiamare Mascardi a una grande deviazione in angolo. Il primo tempo si chiude 1-0 per lo Spezia, ma con la sensazione che l’Empoli sia ormai entrato pienamente in partita. All’intervallo Pagliuca cambia: fuori Yepes, dentro Ilie. La mossa si rivela subito azzeccata, perché al 48’ Popov trova il gol dell’1-1. Cross di Elia dalla sinistra e girata fortuita ma spettacolare dell’ucraino che fa esplodere il Castellani. Lo Spezia prova a reagire, ma sono gli azzurri a rendersi più pericolosi: al 55’ doppia occasione per Popov e Ignacchiti, senza esito. D’Angelo e Pagliuca danno freschezza con i cambi, la partita resta vibrante con continui capovolgimenti di fronte. Al 70’ Spendi ha una buona occasione, murata dalla difesa ospite. Qualche minuto prima, però, era stato Fulignati a salvare il risultato con un intervento miracoloso su Artistico, lanciato a rete come in un rigore in movimento. Nel finale lo Spezia torna a farsi vedere nella trequarti azzurra, ma senza creare reali pericoli. Il match si chiude sull’1-1, risultato giusto e specchio fedele dell’andamento della gara. L’Empoli approccia male, ma cresce col passare dei minuti, trova il pari e dimostra carattere nel gestire le difficoltà. Un punto prezioso per proseguire il cammino, con lo sguardo rivolto con fiducia al futuro.