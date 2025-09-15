Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Match dal sapore di derby quello che va in scena al “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, oggi, domenica 14 settembre alle h. 19,30, quindi un orario scomodo, valevole per la terza giornata del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026. Il meteo piuttosto buono favorisce l’afflusso di pubblico. Gli spettatori ufficiali sono 6.960, di cui 2.458 paganti e 4.502 abbonamenti.

Squadre dal tema tattico speculare. Il pareggio è sostanzialmente giusto. Nel primo tempo è lo Spezia a farsi preferire, nella ripresa meglio l’Empoli. Poteva vincere sia l’una sia l’altra squadra. L’Empoli deve lavorare sull’attenzione in area di rigore. Le due squadre prendono il punto con serenità. Un presunto fallo di Yepes su Cassata merita un check. Il regista Salvatore Espostito si prende la briga di battere il rigore e trafiggere Fulignati, al 17°. L’Empoli perviene al pareggio con un gol pregevole sotto porta di Popov al 49°. Il finale di secondo tempo, pur di marca empolese, non vede lo Spezia stare a guardare e nel finale sfiora la vittoria.

Miniesodo dei tifosi spezzini questa sera a Empoli, dove si presentano in ben 1.013, ma la loro prestazione, lo diciamo a scanso di equivoci, non ci è parsa all’altezza e delude un po’, soprattutto se si rapporta al numero dei supporters al seguito. La maggior parte dei presenti si sistemano al terzo spicchio partendo dalla Maratona, ed è lì il gruppo più ultras dove partono i cori, l’angolo in basso a destra è quello più dinamico; il resto, e sono tanti, al quarto spicchio. Iniziano subito con un “Empoli! Merda!” al quale gli empolesi rispondono con un altro coro di sfottò. Il loro tifo mostra tante crepe e pause. Nel frastuono della Maratona si sente un “Forza vecchio cuore bianconero”. Dopo il gol spezzino intonano il coro, ben riuscito “Forza Spezia alé…dobbiamo vincere…”, sulle ali dell’entusiasmo. Non è facile sentirli ma non si agitano molto, nonostante siano passati in vantaggio e lo Spezia giochi piuttosto bene. Nella ripresa l’Empoli in campo alza i giri. La Curva Sud ospite si addormenta un po’ ed ha grandi pause. Dalla Maratona si captano i cori “Alé alé ohoh alé alé ohoh, e forza Spezia alé lotta per vincere” ed “E facci un gol e forza Spezia facci un gol…”. Poi accenna ad una sciarpata, peraltro non riuscitissima. Il colore (anche se sono in bianco e nero) non manca, con almeno 6-7 bandieroni sventolati continuamente. Ripetiamo: hanno un po’ deluso, al “Castellani” c’eravamo abituati a ben altre tifoserie. Il livello del loro tifo è da considerarsi tra il più che sufficiente e il discreto. Voto: 7-.

La Maratona azzurra “Emiliano Del Rosso” oggi appare in gran forma e anche piuttosto piena. Come spesso avviene il primo coro è “Alè alé ohoh alé alé ohoh e forza azzurro alé gli ultrà son qui con te lotta per vincere…”, poi si prosegue con “Forza azzurro vinci per noi”, “Empoli alé alé canto solo per te”, “Combatti con il cuore e vinci per gli ultrà” e “La Maratona esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar…”. L’Empoli andrà poi in svantaggio, ma questo non scalfisce minimamente l’entusiasmo della Maratona, che anzi riparte con cori che vanno da “E quando in campo scenderai noi non ti lasceremo mai questo è un canto d’amor che ci viene dal cuor…” a “Empoli calcio…”, da “Siamo sempre al tuo fianco io di te non mi stanco…”, a “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”. Poi arriva il più classico dei cori, il “Forza Azzurro! Vinci per noi!” che viene piuttosto bene. Molti i “Forza ragazzi”. Non mancano i classici cori per i diffidati, il “Vivere senza te è impossibile…” e si chiude con “E nel fine settimana te lo canto con passion…già non vedo l’ora di ritornare in Maratona dove c’è più calor…”. Eseguito anche “Questa è la lotta che noi sosteniamo contro diffide e per la libertà, in ogni stadio ovunque ci siamo e forza azzurro vinci per gli ultrà”. Intanto l’Empoli era pervenuto meritatamente al pareggio con Popov, ma la Maratona non conosce risultato nel tifare. Una Maratona che non ha certamente risentito della retrocessione dalla Serie A e che oggi era ancor più colorata delle altre volte con una decina di bandieroni.

Qualche coro di sfottò durante la partita ma nulla di rilevante, per una rivalità annacquatasi nel tempo, sentitissima ai tempi della C, colpa anche del fatto che le due squadre non si incontravano più ormai da diversi anni. Il finale di gara vede accontentarsi le due tifoserie. Il livello del tifo azzurro è stato stasera molto buono, con davvero poche pause, di cui una classica ad inizio secondo tempo. Voto: 8+.