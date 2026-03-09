Al momento non si registrano novità riguardo alla situazione legata alle valutazioni in corso su Alessio Dionisi, di cui vi abbiamo parlato nel corso della giornata. Valutazioni che, per quello che siamo riusciti a raccogliere, sono ancora in corso e non hanno portato, almeno per ora, a una direzione definita. La sensazione è che il momento decisivo possa arrivare nella giornata di domani, quando si capirà innanzitutto se sarà ancora Dionisi, o meno, a guidare l’allenamento della squadra. Quello potrebbe rappresentare il primo vero segnale per comprendere quale strada la società intenderà intraprendere.

Nel frattempo iniziano però a prendere corpo anche alcune ipotesi su quelli che potrebbero essere i nomi sotto osservazione nel caso in cui si decidesse per un cambio in panchina. I profili che sembrano emergere con maggiore insistenza sono quattro. Il primo è quello di Fabio Caserta, che in questa stagione ha già allenato il Bari. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche Rolando Maran, tecnico di grande esperienza nel campionato di Serie B e quello di Gabriele Cioffi. Naturalmente in questo momento è necessario usare tutte le cautele del caso. L’eventuale scelta di sollevare dall’incarico Dionisi non è stata ancora ufficializzata e la situazione resta in continua evoluzione.

Se però si dovesse arrivare a un cambio in panchina, il successore dell’attuale tecnico azzurro potrebbe essere uno dei tre allenatori citati. Nelle prossime ore continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi per capire cosa si muoverà attorno alla panchina dell’Empoli.