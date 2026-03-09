Come scritto subito a caldo, ha fatto discutere il terzo gol segnato ieri dal Catanzaro. Questo in virtù di un tocco di mano di Pittarello a terra, tocco che agevola la possibilità di mettere poi il pallone giusto a Cassandro per il gol. Sulla vicenda è intervenuto l’ex arbitro, Gianpaolo Calvare che conferma la regolarità del gol.

Stando a Calvarese, che si rifà al regolamento, Quando a effettuare un semplice tocco di mano – e non un fallo di mano – è un attaccante, il gol viene annullato soltanto in due situazioni: se l’attaccante segna direttamente con quel tocco (Payero in Lecce-Cremonese di oggi) oppure se segna lui stesso nell’immediatezza di quel tocco (Meister in Pisa-Fiorentina). In questo caso invece Pittarello dopo il tocco di braccio la tocca di piede e la serve a Cassandro. Situazione qundi regolare.