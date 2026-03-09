Come scritto subito a caldo, ha fatto discutere il terzo gol segnato ieri dal Catanzaro. Questo in virtù di un tocco di mano di Pittarello a terra, tocco che agevola la possibilità di mettere poi il pallone giusto a Cassandro per il gol. Sulla vicenda è intervenuto l’ex arbitro, Gianpaolo Calvare che conferma la regolarità del gol.
Stando a Calvarese, che si rifà al regolamento, Quando a effettuare un semplice tocco di mano – e non un fallo di mano – è un attaccante, il gol viene annullato soltanto in due situazioni: se l’attaccante segna direttamente con quel tocco (Payero in Lecce-Cremonese di oggi) oppure se segna lui stesso nell’immediatezza di quel tocco (Meister in Pisa-Fiorentina). In questo caso invece Pittarello dopo il tocco di braccio la tocca di piede e la serve a Cassandro. Situazione qundi regolare.
Tanto si perdeva lo stesso. Ci pigiavano in area di rigore e facevano quello che gli pareva. Fintanto non fossero passati in vantaggio non si sarebbero fermati. Invece noi quando siamo andati in svantaggio che abbiamo fatto? Niente. Perché è una squadra che non vale niente. Poca tecnica, poca grinta e zero attaccamento alla maglia. Sono tutta gente in prestito i nostri giocatori, quando finiscano il campionato fanno la borsina e si levano da tre passi. Non ci salveranno di certo né i giocatori né l allenatore né la società, l unica cosa che ci può salvare è un po di culo e basta. Però, per il futuro, quando si ripartirà dalla C, guardiamo di fare giocare i nostri giocatori, i “villeggianti “ in prestito guardiamo di averne pochi, tanto sono scarsi e di noi non gliene frega niente.
Simone, lo chiedo anche a te: Se il palo di Saporiti va dentro, avremmo comunque perso 4-3?
Rispondo io. Non credo proprio. Ma per come è iniziato il secondo tempo sarebbe stato un 3-0 immeritato.