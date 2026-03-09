I numeri parlano chiaro e raccontano di un trend che non solo non è migliorato, ma che soprattutto nell’ultimo periodo ha fatto registrare una preoccupante involuzione. Per questo è logico che, all’indomani della sconfitta di Catanzaro — arrivata appena quattro giorni dopo quella di Bari e che ha portato a dieci la striscia di partite consecutive senza vittorie — siano in corso riflessioni sulla posizione di Alessio Dionisi. Partiamo però da un punto fermo: al momento non risultano voci concrete ed ufficiali che possano far pensare a una decisione già presa in una direzione precisa. È facile immaginare che gli aspetti da valutare siano molti e che ogni eventuale scelta debba essere ponderata con grande attenzione. Qualsiasi mossa, infatti, potrebbe avere conseguenze importanti sul finale di stagione. Nel caso in cui si dovesse arrivare a un esonero, andrebbe poi individuata una nuova figura a cui affidare la squadra. Su questo fronte, però, una sensazione sembra piuttosto chiara: la soluzione non sarà rappresentata da un ritorno di Guido Pagliuca.
Tornando ai numeri, il quadro non è certamente incoraggiante. Alessio Dionisi ha preso la squadra all’ottava giornata e da quel momento ha guidato l’Empoli per ventidue partite. Il bilancio racconta di una media esatta di un punto a gara: sono infatti ventidue i punti raccolti nel periodo della sua gestione. Un “bottino” costruito attraverso cinque vittorie e sette pareggi, ai quali si aggiungono dieci sconfitte. Ventisei i gol segnati, ventinove quelli subiti. Soltanto tre squadre hanno fatto peggio dell’Empoli in questo arco di campionato: l’Avellino con 21 punti, il Pescara e la Reggiana con 20, mentre Carrarese e Bari hanno raccolto lo stesso bottino degli azzurri. Il bilancio diventa però davvero impietoso se si guarda alla prima metà del girone di ritorno, che ieri ha visto disputarsi la decima giornata. In questo caso l’Empoli è ultimo, con appena 4 punti conquistati, tutti frutto di pareggi. Gli azzurri sono l’unica squadra del campionato di Serie B a non aver ancora vinto una partita nel girone di ritorno. Nel girone di ritorno l’Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18. Numeri che, al di là della semplice statistica, certificano soprattutto quello che si è visto in campo: una squadra che, non mettendo in discussione l’impegno, non è mai riuscita a mostrare quella mentalità giusta. Troppo spesso l’Empoli si è sciolto con facilità, senza riuscire a calarsi in una dimensione precisa.
Oggi però non ci sono più dubbi: bisogna ragionare esclusivamente in ottica salvezza. E per farlo serve una scossa mentale importante. Serve che tutti riescano a calarsi completamente in questa nuova dimensione, accettando anche di fare ragionamenti tecnici e tattici diversi rispetto a quelli portati avanti fino ad oggi. Per tutte queste ragioni è inevitabile che, in questa giornata di riposo concessa alla squadra, possano esserci delle riflessioni all’interno della società, non esente dalle proprie responsabilità. La sensazione, e qui entriamo nel campo delle impressioni soggettive, è che se si volesse andare verso un cambio questo dovrebbe avvenire tra oggi e domani. In caso contrario, la fiducia a Dionisi (che non è assolutamente il responsabile unico di questo andamento) andrebbe rinnovata con convinzione, ma accompagnata da un messaggio molto chiaro: serve cambiare registro, serve creare una rottura forte all’interno dello spogliatoio, facendo comprendere fino in fondo il rischio concreto a cui si sta andando incontro. Un rischio che tutti, ovviamente, vogliono evitare. Noi continueremo a monitorare la situazione per capire quali saranno le decisioni definitive. Al momento, come detto, dalla società non è filtrato nulla, ma non è escluso che nel corso della giornata possa arrivare qualche indicazione più precisa.
Sicuramente Dionisi non sta facendo un buon lavoro, ma: Pagliuca aveva un carattere particolare e non andava bene, Il DS viene mandato via, Dionisi che ha un carattere opposto a Pagliuca non fa bene, ma in campo ci vanno i giocatori che qualcuno attacchi al muro quella banda di mezze calzette!
bravo Av condivido
Siamo una piazza di sempliciotti.CI mandano via il mister e noi siamo a posto,visto che lo consideriamo il vaso di pandora di ogni male.Ci credo poi che il nostro pres. ci perculeggia in tutte le salse…
Tutta gente in prestito, finiscono il campionato e arrivederci. Gli importa un po’ di noi a loro. Hai voglia a cambiare allenatore.
Riflessione? Doveva essere lontano da Empoli già da 15gg…. e si deve mandare via!!!! Subito!!!
Facciamolo fra di noi un sondaggio, tanto i giornalisti non sanno una cippa, la società è silente e il Mainardi l’abbiamo mandato via.
1) La conferma di Dionisi
2) Il ritorno di Pagliuca
3) Giampaolo Bisoli
4) Leonardo Semplici
5) Bianconi
Ognuno voti, tengo io il conto. Naturalmente solo con un nickname, siate seri.
Io voto D’Angelo!
D’angelo va alla Samp
6) Tonelli
Semplici mi sembra l’unica strada percorribile. Nessuno verrebbe per un contratto di 6 mesi ed è l’unico con il quale potrei accettare di ripartire prossima stagione se miracolosamente ci salvassimo.
D’Angelo
Leonardo Pieraccioni.
Soluzione interna: Bianconi.
3) ma se lo mandano via tornerà Pagliuca
Carlotta.
I Nacci.
Bisoli
Oppure evergreen Aurelio, unico vero allenatore al quale resterò sempre legato.
Comincio io e voto per Bisoli
Pasquale Marino
Se il “Capo” fosse sempre presente questo allenatore lo avrebbe esonerato già da un mese…io ero un suo grande estimatore ed ero contento del suo arrivo ed anche se le colpe non sono certamente solo sue è innegabile che serve dare una “scossa” e continuare con lui in panchina vorrebbe dire retrocessione sicura senza passare neppure dai play out…questo ormai l’hanno capito anche i sassi…l’unica nostra speranza è trovare un allenatore con la “cazzimma” che possa cambiare anche l’atteggiamento dei giocatori in campo…e vorrei precisare che l’eventuale sostituto non potrà mai essere Andreazzoli non fosse altro per il semplice motivo che il nonno è una persona troppo “mite e tranquilla” per prendere in mano questa squadra a sole nove giornate dalla fine…forse Bisoli…come scrivono tanti…potrebbe essere il nome giusto…io un nome da spendere ce l’avrei: D’Angelo al 100%…(Pecchia non abbiamo i soldi per pagarlo eppoi in questa situazione non verrebbe mai)
d angelo non può più venire, la regola per gli allenatori vale fino a dicembre!
D Angelo può venire. La regola dice che in b un allenatore può allenare 2 squadre nella stessa stagione se è stato esonerato entro dicembre. Quindi eventualmente potrebbe venire. Ragazzi facciamo un attimo mente locale però. Qui si dice D Angelo Pecchia Bisoli. Te hai Pagliuca è Dionisi sotto contratto anche per l anno prossimo. Anche Bisoli x venire, ma credo chiunque tranne roba di C vuole un anno e mezzo di contratto. Possiamo noi tenere a libro paga 3 allenatori non solo in questa ma anche x la prossima stagione? Ho paura che questa cosa inciderà fortemente sulla scelta societaria.
se a Bisoli o a Semplici dai € 100k per 9 partite vengono con il monopattino elettrico tra 20 minuti , altro che 18 mesi di contratto….
Semplici si ma per me Bisoli non viene x 9 partita. Sono solo 2 mesi, il campionato finisce l 8 maggio. Nessun buon nome firma x 2 mesi, almeno vuole il rinnovo automatico in caso di salvezza.
Dionisi ha il contratto solo per quest’anno e ad una cifra veramente “irrisoria”…
Dionisi ha il contratto fino a giugno 2027.
secondo me andrebbe esonerato horsi, lo ha capito pure lui che il calcio non ha nulla da dargli e lui nulla al calcio e soprattutto all’ Empoli. un uomo che sta nel mondo del calcio da 30 anni non è riuscito a trovare un DS migliore di Gemmi e canna l’ ABC del calcio: Centrale forte, centrocampista centrale forte, punta forte!
cmq io sono fatalista, andrà come deve andare ma con Horsi la C è una questione di tempo.
e permettetemi di scrivere due cose sulla stampa empolese: ce ne fosse uno che abbia il coraggio, a parte quel signore del tirreno di cui mi sfugge il nome, di fare una critica a Pan Horsi:nessuno!
volete continuare a scrivere cio’ che non e’ stato fatto o quello che dovrebbe e potrebbe essere fatto adesso per salvare la squadra ?
perche’ a dire sempre che il Kor sy ….la famiglia, la Principessa , il SUV …il DS sgangherato..il centrale da prendere che non e’ stato preso , salva la squadra adesso?
perche’ se cosi fosse sarebbe gia’ salva da tempo….
c’e’ qualcuno secondo voi che e’ vicino a comprare la squadra adesso o forse sta’ attendendo che la possa comprare a meno di niente , se eventualmente retrocediamo in lega pro ?
ma se qualche anno fa disse che aveva ricevuto una proposta che gli avrebbe permesso di sistemare la sua famiglia per sempre? parole sue!!!
…parliamo di oggi non di chiacchere da bar.
Amico che vivi in Polonia quel giornalista da te citato si chiama David Biuzzi ed è uno dei più bravi, se non il più bravo, giornalista “locale” che abbiamo…non fa mai domande solo per “assecondare” la società ma anche quelle “scomode” che nessuno, o quasi, fa…
premesso che per dare una scossa ai giocatori , ce per me sono i secondi responsabili in primis metto la societa, e meglio cambiare allenatore ovvio che ci vuole uno che sia abituato a lottare per salvarsi e in una situazione come la nostra bisoli mi pare piu abituato di semplici a queste situazioni. io pero l ho scritto anche ad agosto colpevolizzo la societa in quanto non puoi vendere tutti i giocatoti tenendone solo tre perche infortunati gravi e cioe ebuhei, hass e pellegri. la b rispetto a quando la si vinse l ultima volta e molto piu complicata e una ossatura di vecchi giocatori sia che retrocedi dalla A sia che sali dalla C la devi tenere l empoli non lo ha fatto e ora si rischia esattamente come il frosinone l anno scorso, che da retrocesso dalla A si ritrovo ai play out che non gioco perche graziato per far posto alla sampdoria. in ogni caso forza empoli e tutti uniti verso la salvezza poi a fine campionato si tireranno le somme
per me era BISOLI da subito per una squadra modesta e di giocatori fragili , serviva un uomo che aveva abitudine a salvare le squadre scarse …navigato di grande carattere e carisma .
uno che sa’ cosa fare
Dovevano gia’ averlo chiamato 3 settimane fa’….spero non perdano questa occasione di salutare uno che ha fatto peggio di Pagliuca ( ed e’ tutto dire )
Al momento
Bisoli 2
D’Angelo 2
Tonelli 1
Marino 1
Cioffi
Eziolino Capuano. Lui li attacca tutti al muro….
Io voto Andrea Filippeschi che abbiamo in casa e che sta allenando molto bene i ragazi della Primavera. Peggio davvero non credo si possa fare e sarebbe un cambio a costo praticamente zero.
lo mettono a raccattare i palloni dopo 15 minuti di allenamento , serve un generale
Filippeschi è una pippa, ha una corazzata per la categoria!
Scusa se mi permetto se ha una corrazzata e’ xche l’ha creata tale,credo che parli senza sapere cosa dici xcio chetati che ci fai più bella figura 🤘🤘🤘
Bisoli 3 scusate
Bisoli 3
D’Angelo 2
Tonelli 1
Marino 1
Filippeschi 1
C’è nessuno che vota per la conferma di Dionisi? Non siate timidi, non verrete insultati, è un’opinione come un’altra.
per me Dionisi resta e gli fanno cambiare modulo. Il pres. con i debiti che.gia’ ha non si mette a.libro paga un altro allenatore.anche solo per 2 mesi
Riflessione? Alla buon’ora!!! Speriamo lo facciano perbenino e entro la mezzanotte.
Massy ok, ma devi esprimere un voto.
per me fosse possibile D Angelo.
ma basta con Filippeschi ,Tonelli..occorre un allenatore navigato che conosce la categoria..per solo due nomi più che validi..D ANGELO O BISOLI..comunque la cosa principale è esonerare Dionisi, cosa che andava fatta prima
Devi esprimere una sola preferenza, Dario.
La samp vuole pagliuca se così fosse via subito l’amiatino
Bisoli.
Lo so che non garberà a molti,ma in questi casi, andrebbe bene anche Iachini.
Quando le cose vanno male paga l’ allenatore che sicuramente non ha dato quasi niente alla squadra , ma la verita’ impietosa e’ che la qualità dei giocatori e’ imbarazzante fatto salvo 4/ 5 giocatori. Serve un miracolo
Allora son ciu.cc.o io: la rosa per me è più che buona, ma assortita male.
Bisoli 4
D’Angelo 2
Tonelli 1
Marino 1
Filippeschi 1
Sampdoria, fra le prime idee per il post Gregucci-Foti è stato già sondato Beppe Iachini per chiedere la sua disponibilità. In lista anche Guido Pagliuca, fermo dall’ultima esperienza con l’Empoli.
Fonte Gianluca Di Marzio
Quando c’è Sampdoria Empoli ragazzi? Rabbrividisco!
ci vuole uno che imponga il 442 cosa che il testaapinolo dura non ha mai voluto fare
Tutti si movono meno noi. Noi stiamo riflettendo….
Bisoli 4
D’Angelo 3
Tonelli 1
Marino 1
Filippeschi 1
chi prendi prendi sono i giocatori che vanno in campo e cambiare 5 giorni prima di una partita così importante non buono, detto 2 mesi fa, noi neppure ai Play out con questa grinta si mantiene la categoria senza Maccarone, Tavano,Valdifiori,Moro,Buscè.
D’angelo.
Per me può restare anche il Quaquaraquà…oramai non penso che un cambio di allenatore migliori la situazione…i problemi sono strutturali…a tutti i livelli con una rosa costruita e rattoppata molto male…una dirigenza inadeguata…e una proprietà stanca, che ha difficoltà a tenere in piedi il giochino e disillusa dalla mancanza di interesse da parte di terzi.
Se proprio si deve cambiare proverei con un allenatore pragmatico come Gotti…con conferma automatica in caso di salvezza…tanto il Quaquaraquà in tutti i casi alla fine di questo campionato se ne va verso altri lidi… quindi l’anno prossimo non avresti il suo stipendio sul groppone.
Posso votare sia Bisoli che D’Angelo?..
No
io sarei per affidarli all’allenatore della Primavera, tanto meglio di Dionisi ci vuole poco, questo sa fare solo.il.fichetto in campo, non ha in pugno i giocatori. non sa fare un cambio sbaglia le mosse e non li sprona. Avevano ragione a Palermo, lui non prende colpe alla fine è colpa solo dei giocatori…
Andreazzoli o D’angelo, comunque Dionisi che non avrei mai voluto, non ha molte colpe, è la società che presuntuosamente ha sbagliato pesantemente il mercato !
Ora potrebbe pagare Dionisi perché vorranno addossare le colpe a qualcun altro e provare a centrare qualche risultato positivo per rivalorizzare una rosa per le prossime cessioni estive.
Devi sceglierne uno
Pagliuca vicino all’ Avellino, sembra che manchi solo l “ok dell’Empoli.
Sembra un ballottaggio a due …
Non sembrano possibili i due che ho scritto sopra per cui non devo scegliere.
BRUNERO SEMPRE!!!
Pres in botta mistica.
Gli deve essere preso male peso.
Speriamo bene ma qui ci vuole un miracolo.
L’allenatore ha sicuramente delle colpe ma le colpe maggiori sono sempre a monte.
Trasferiamo monteboro a montenero perchè il rischio di andare a giocare con la Pianese ora è veramente alto…. addio sogni di gloria, addio stadio, addio partner e speriamo di non fallire.
Posso votare Serse Cosmi? Ci vuole uno che ti dica: “Ti spezzo le braccine”
E’ a Salerno S.G. e poi il vecchio Cosmi che rammenti tu non c’è più, quello era ai tempi del Perugia e forse a Trapani.
Il top sarebbe Cor.si allenatore con Stefanelli vice…gente che sa di calcio 🤣
D’Angelo lo avrei voluto fortissimamente a luglio scorso e poi quando andarono su Pagliuca e venne esonerato a Spezia speravo in una salvezza tranquilla in modo da ripartire da lui a luglio prossimo, ma ora non lo chiamano e lui non verrebbe.
Credo che gli scenari siano tutti aperti, a me non piace nè Bisoli, nè Semplici e quindi non mi esprimo, ma se dovessi scegliere tra i vari nomi direi ovviamente D’Angelo.
Comunque queste riflessioni io le vedo scritte solo qui su Pianeta Empoli, ci sta tutto ma se avessero deciso per un esonero non essendo ad ottobre/novembre come l’altra volta devono avere un nome già allertato e pronto, non possono certo provare a contattare ora qualcuno con il rischio che escano le notizie e poi se non andasse in porto come possono continuare con l’Amiatino?
Allora mi voto io sarà meglio che ci vada io , vedrai si va ai play off….
Maremma impestata
Serve la gente che ha voglia di lottare su ogni pallone maremma berva….ma purtroppo non si compra….
D’Angelo 5
Bisoli 4
Tonelli 1
Marino 1
Filippeschi 2
Gotti 1
io non so chi prenderanno, ma intanto vi dico che domani ci sarà un’altro allenatore
Che fonti hai per dire questo?
Fidati, fonte sicura.
Forse tra poco sarà ufficiale
🤞🤞🤞
Chiunque meglio di Dioniso
Per la salvezza basta Pagliuca …
li conosce già e per sa anche come tirare la baracca alla salvezza…
Se non si vuole spendere…
poi chi viene , viene peggio e impossibile vanno bene Guido, DIPPE , Riccardo , Daniele…
Andrea , David un po’ tutti … anche Biancazzurro !
Il cambio è certo. Se qualcuno viene sarà sicuramente con le palle solo per il fatto di aver accettato.
Sei promette che col Mantova si gioca a 4,va bene anche Dionisi … come dice uno qui o provalo una volta , poi ti fai come ti pare !…
io ci ascolto tutti, e pur di salvarmi prenderei tutti in parola !
Salviamo la Baracca ! dall’uragano serie C
poi si fa come il Frosinone il prossimo anno sarà più facile…
Se promette che col Mantova si gioca a 4,va bene anche Dionisi … come dice uno qui o provalo una volta , poi tu fai come ti pare !…
io vi ascolto tutti, e pur di salvarmi prenderei tutti in parola !
Salviamo la Baracca ! dall’uragano serie C
poi si fa come il Frosinone il prossimo anno sarà più facile…
Ho paura solo di una persona e la dico perche’ ho il sentore che si avveri almeno provo a esorcizzare Aglietti
Se fosse Aglietti sarebbe per la cabala del playout…via scriviamo se abbiamo fonti attendibili, non come la gente anche ieri dove ho visto la partita parlava del nonno, ma tanto per dire qualcosa.
Bo se un fossero testoni gli allenatori …
persino Dionisi poteva farci star tranquilli non tutti fissati con la difesa a 3 …
che poi nelle difficoltà diventa a 5 con risultato schiacciato e perdi il centrocampo…
invece con un po’ di intelligenza giochi a 4 con uno esperto più di Lovato e potevi affiancare Guarino no il poveraccio gli hanno dato la difesa in mano e comunque non e un Leader nemmeno Lovato ci voleva un Romagnoli un po’ più giovane …
magari poi potevi provare la difesa a 3 …
No il vizio degli zucconi fissati , si fanno cacciare ma un cambiano !…
👍
Hai perfettamente ragione Enrico!
ma gli zerbini che fine hanno fatto? c’è qualcuno che li ha visti? sono seriamente preoccupato
Anche la stampa per ora non sa nulla.
Se arriverà, il nuovo allenatore dovrà solo vincere le 4 partite casalinghe. A 43 ti salvi
Son tutte lì più o meno le squadre che lottano per la salvezza … di sicuro … TUTTE dicono e pensano quello che hai detto!
hai detto nulla…l ultima volta che abbiamo vinto in casa…ancora non avevo fatto l albero di natale in casa…tra 15 giorni è pasqua
🤣🤣🤣🤣
D ANGELO E LA SCELTA GIUSTA..fuori Dionisi..non ha dato niente..ma stasera..sono dubbioso solo per il fatto economico..società alla canna del gas..comunque la serie c sarebbe un triste epilogo.per la società rapporto finito malissimo con una pessima gestione
i soldi di Pagliuca… sta passando all Avellino
Non è certo da ora che vien detto … probabilmente se non certamente che il Co.R.s.i ci chiappa parecchio anche in fatto di come mettere in campo la squadra e su chi puntare tra i giovani azzurri … Vuoi vedè che questa volta darà un consiglio “amichevole” a Dionisi e con il Mantova vedremo la difesa schierata a 4 e Dionisi se “accetta” potrà avere l’ultima chance di sedersi in panca sennò … arrivederci e grazie? Sembra che cambiare un modulo comporti chissà cosa … almeno nella testa del mister … Alcuni uomini per adottarlo ci sono perchè non provarlo? Quali cavolo di garanzie ti dà riproporre gioco e modulo attuale? Nessuna! … Alla fine giochiamo più che altro di ripartenze e allora metti in campo un bel 4 3 3 o un 4 3 1 2 … toglilo da quel ruolo di tornante a tutto campo il nostro miglior giocatore e fallo giocare pìù avanti e se occorre anche da mezzala … perchè è l’unico dei centrocampisti che strappa davvero quando va avanti (a proposito … bellissimo il suo goal al volo di una difficoltà notevole) Saporiti? Sempre in campo sia da mezzala che da trequartista … Chi ha tecnica e FISICO deve giocare SEMPRE! ………….
il non tentare qualcosa pur vedendo che la barca sta velocemente affondando..è non volere nemmeno bene ai colori azzurri..rapporto finito malissimo
ottima news .. Dionisi OUT
domani ci sarà un nuovo allenatore
Bè … ANCHE IO HO LETTO CHE è STATO ESONERATO … dovevano farlo ben prima … ma … MEGLIO TARDI CHE MAI! ……….
amico mork se vuoi fare codesto modulo devi cambiare il tecnico questo gli è più duro del marmo di carrrara
E DIFATTI L’HO SCRITTO … “sennò … arrivederci e grazie”. Ma questo credo che sia un addio più che un arrivederci … non credo che lo vedremo mai più sulla panchina azzurra! …………
Posso chiedere dove lo hai letto che vado a cercare?
Questa squadra può solo 2 moduli con Elia
4-4-2 o 4-3-3 altri non attuabili …
senza allora anche il 4-3-1-2…
non c’è ne sono altri Stop
Anche il 4-2-3-1 con Elia…
Su TMW fanno il none di Caserta ex Bari…
Caserta e sicuro difesa a 4
fa 4-3-3
4-2-3-1 ….
Potrebbe essere la scelta giusta
almeno per i moduli…
Un’ottima notizia sarebbe stato vincere a Bari e probabilmente senza l’errore di Lovato si sarebbe fatta e scommetto almeno 1 punto si prendeva anche a Catanzaro e a 35 punti il problema allenatore sarebbe stato meno problema, ma soprattutto avremmo avuto grandi chanches di salvarsi
Andrea se prendi ripartenze a campo aperto e normale si rischi l’espulsione …
magari con un nuovo allenatore si era già fatto 4 punti a mio avviso …
Ma un tentativo per Jurgen Klopp? Gli si da’ un po’ di ribollita, gli si fa bere un po’ di vino, e si mette in un bell’albergo dove paga poco le camere..
Il nome di Caserta circola sempre con maggior volume, Pianeta Empoli può pronunciarsi ?
Jurgen Klopp lo vedrei bene a Borgo San Giusto a dormire e a mangiare e bere da Donna Riccarda 😀
Ruffolino con il fanta sta facendo miracoli….bravo mister sarebbe
Non si vende Popov.
La prima mossa del nuovo allenatore e’ mettere fuori i giocatori senza sangue nelle vene….3 in particolare poi si puo’ ragionare sulla difesa a 3456…..
Io non avrei dubbi su chi farei giocare da qui alla fine delle stagione….senza se e senza ma
vedo remoto l’esonero di Dionisi, circola la voce di Caserta o Possanzini… ma attenzione …non succede ( soprattutto l’esonero)….ma se succede ..occhio a Marco Marchionni
FULIGNATI
LOVATO GUARINO OBARETIN
CANDELA D.INN YEPES MAGNINO ELIA
POPOV. SHPENDI
Ma perché Pagliuca è vicino all’Avellino?…o un’hanno preso Ballardini?…cmq io avrei la soluzione: noi gli si da Pagliuca e loro ci danno Ballardini…il tutto a costo zero per tutti!
Sara’ vicino ad Avellino, si vede e’ andato on gita verso Matera, tanto per quello che ha da fare..
D’Angelo 6
Bisoli 5
Filippeschi 2
Tonelli 1
Marino 1
Gotti 1
Bianconi 1
Cioffi 1
Fabio Caserta (Melito di Porto Salvo, 24 settembre 1978) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
Predilige il modulo 4-3-3, anche se ha schierato le sue squadre pure con il 3-5-2, il 4-2-3-1 e, più raramente, 4-3-2-1
Dio mio, 433 💗
(ma non mi voglio illudere)
555 e si va ai playoff in carrozza
Dionisi (parrebbe) bruciato
Conunque potrebbe davvero essere Caserta c’è un indizio
giunge voce Caserta verrà annunciato entro domani mattina
Caserta in vantaggio su Cioffi Maran e Semplici: non si parla né di Bisoli né di D’Angelo, in testa nel nostro sondaggio.
Non riesco più a trovare dove c’era scritto L’Empoli esonera Dionisi … evidentemente era una cavolata e qualcuno poi lo ha tolto … ma la speranza che accada resta ……. Mai e poi mai gli darei l’opportunità di giocare contro il Mantova ………………..