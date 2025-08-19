Il collega Stefano Volpe (Il Mattino) ci racconta un po’ del Padova, primo avversario in campionato degli azzurri:

Il Padova si riaffaccia alla serie B dopo diversi anni e dopo una bella promozione meritata. Quali le aspettative generali da questa stagione, immaginando che l’obiettivo sia mantenere la categoria…

Le aspettative sono ovviamente quelle di mantenere la categoria. Nessuno per il momento chiede di più alla società. La promozione è stata vissuta come una sorta di liberazione dopo un quinquennio in cui la squadra si è fermata molto spesso a un passo dal traguardo (tre secondi posti e due finali playoff perse dal 2021 al 2024). La vittoria del campionato ha generato entusiasmo anche se permane grande incertezza sul futuro della società viste le continue voci di una possibile cessione del pacchetto di maggioranza delle quote da parte di Joseph Oughourlian, il patron Franco-armeno che è anche presidente del Lens.

Si parla un gran bene di Andreoletti. Ti chiedo che allenatore è, a grandi linee, e quanto c’è stato di lui nel successo della passata stagione ?

Mister Andreoletti è stato un grande artefice della promozione. È arrivato a Padova nel pieno di una forte contestazione della piazza nei confronti della dirigenza. La tifoseria organizzata, in polemica anche contro le condizioni dello stadio, ha disertato per tutta la stagione le gare interne. Nonostante questo clima Andreoletti ha compattato il gruppo, è diventato subito un beniamino dei tifosi grazie alle sue ottime dotei comunicative ma anche il bel gioco fatto vedere per trequarti di stagione. È un tecnico che ricerca il dominio del gioco ma non è un integralista, sa anche proporre assetti difensivi e si basa molto sull’avversario. Grande studioso, abile stratega, capace di farsi amare da giocatori e tifosi. A 36 anni può ambire a una brillante carriera.

Che impatto ha avuto l’arrivo del Papu Gomez ?

L’arrivo di Papu Gomez ha sicuramente alimentato l’entusiasmo. Da anni a Padova non si poteva ammirare un giocatore di questo livello, ci sono grandi aspettative nei suoi confronti e il suo carattere aperto e solare ha contribuito a farlo amare ancor prima che scenda in campo. Basti pensare che il video della sua presentazione, in stile John Travolta, è diventato il convenuto più visto sui social della storia del Padova

Ti chiedo due/tre nomi di calciatori da cui l’Empoli sabato si deve ben guardare …

Il Padova ha preso due giovani molto interessanti dal Perugia. Il centrocampista di scuola Inter Di Maggio e l’attaccante Seghetti. Quest’ultimo però si è infortunato e rischia di non esserci sabato. Due colonne della squadra che ha vinto il campionato sono i centrocampisti Fusi e Varas. Entrambi sono all’esordio in B ma Padova si aspetta che possano ben figurare anche in una categoria superiore.

Se ti dovessi chiedere un pensiero su questo Empoli e sulla gara di sabato?

C’è grande attesa per questo esordio. Da Padova potrebbero arrivare quasi 500 tifosi. Allo stesso tempo c’è un po’ di timore. L’Empoli è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione ma resta una squadra di altro livello rispetto al Padova e anche il suo allenatore, Pagliuca, per certi versi ricorda il percorso che ha fatto Andreoletti. Oltretutto il Padova è reduce da un pre campionato poco brillante che ha già fatto allarmare qualche tifoso. Insomma, al momento, strappare un punto a Empoli sarebbe un ottimo risultato.

Chiudo chiedendoti quello che potrebbe essere il probabile undici biancoscudato…

Considerando che Seghetti e Belli sono infortunati e probabilmente non recupereranno e che ovviamente Gomez non sarà a disposizione prima di metà ottobre, l’undici potrebbe essere questo.

3-5-2: Fortin; Faedo, Pastina, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig (Baselli), Varas (Di Maggio), Barreca; Buonaiuto, Bortolussi.