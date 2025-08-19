Abbiamo pensato di proporre una rubrica dal titolo ”La storia degli altri”. Pensiamo che possa essere interessante conoscere, anche se in pillole, la storia ed alcune curiosità delle squadre che l’Empoli incontrerà nella Stagione di Serie B 2025/26 che sta per iniziare. Per ciascuna presenteremo una scheda che sarà suddivisa in 3 parti. Nella prima parte una sintetica cronistoria della Società, dalla sua fondazione ai giorni nostri e una brevissima nota informativa sulla proprietà. A proposito delle proprietà va detto che delle 20 squadre partecipanti al Campionato solo 2 sono di proprietà individuali (l’Empoli e il Frosinone), 16 sono di proprietà di Gruppi finanziari o industriali, e 2 hanno una particolarià: il Südtirol che è governata da un azionariato di imprenditori e il Venezia che è una multiproprietà. Delle 20 squadre del Campionato di Serie B sono 12 quelle che hanno una proprietà italiana mentre le rimanenti 8 sono in mano a gruppi stranieri: 5 degli USA, 1 della Francia, 1 dell’Irlanda e 1 degli Emirati Arabi. Nella seconda parte gli elementi rappresentativi del club: i colori sociali, lo stemma, la maìscotte. Nella terza parte lo stadio dove la squadra gioca le sue gare interne, la sua storia, e la storia degli stadi precedenti a quello attuale.

Tre doverose premesse.

La prima. Trattandosi di ricerche effettuate esclusivamente tramite internet abbiamo ”saccheggiato” prevalentemente Wikipedia. Non finiremo mai di ringraziare Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che supporta e gestisce Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia e che consente a tutti noi di poter usufruire gratuitamente di infinite informazioni. Questo ci dovrebbe far riflettere sul significato della libertà di stampa e sulla possibilità della libera circolazione delle informazioni a disposizione di tutti. Sono due concetti che appaiono ovvi ma che oggi non sembrano più così scontati.

La seconda. Dal primo Campionato di calcio ufficialmente disputato nel 1898 sono passati quasi 130 anni e da allora sono stati organizzati vari Campionati, divisi in vari Livelli che noi comunemente chimiamo Categorie. Questi Campionati hanno varie volte cambiato il nome, spesso avendo lo stesso nome in Livelli diversi da una Stagione ad un’altra. Un esempio per tutti: l’attuale Serie A era chiamata nel 1921/22 Prima Categoria ma col nome Prima Categoria si sono chiamati negli anni Campionati svolti in Categorie diverse, basti pensare al Campionato di Prima Categoiria attuale. Nella cronistoria di ciascuna.

La terza. Quando abbiamo scritto il numero di partecipazioni di una squadra al Campionato di Serie B 2025/26 abbiamo inteso solo il nome attuale di questo Campionato così come è stato definito dalla Stagione Sportiva 1929/30. Partecipazioni a Campionati, pur equivalenti alla Serie B ma aventi nomi diversi, non sono state prese in considerazione.

Per i motivi che abbiamo descritto riportiamo uno schema sintetico che divide i vari Campionati a seconda del loro Livello attuale. Il 1° livello è la Serie A fino ad arrivare al 9° livello, la Terza Categoria. In ciascun Livello è indicato il nome che un Campionato di quel Livello ha avuto nel tempo. Ciò faciliterà nei nostri lettori la possibilità di seguire il percorso fatti da una squadra negli anni confrontandone i vari passaggi secondo i parametri attuali. Non è un discorso storicamente apprezzabile perché le situazioni andrebbero contestualizzate ma comunque indicativo del cammino percorso dai vari clubs di oggi nella loro storia.

L’ EMPOLI FC

Ci sono tuttavia alcune cose che vogliano evidenziare e riguardano l’Empoli FC. Ebbene, abbiamo analizzato, lo abbiamo detto, la storia di tutti e 20 i clubs che prenderanno parte al prossimo Campionato di Serie B: delle 20 squadre partecipanti al Campionato ben 16 sono di proprietà di Gruppi finanziari o industriali, 2 hanno una particolarià: il Südtirol (governata da un azionariato di imprenditori) e il Venezia (che è una multiproprietà); solo 2 sono di proprietà individuali: l’Empoli e il Frosinone. E semopre riferendoci alle 20 squadre del Campionato sono 12 (tra cui ovviamente l’Empoli) quelle che hanno una proprietà italiana mentre le rimanenti 8 sono in mano a gruppi stranieri: 5 degli USA, 1 della Francia, 1 dell’Irlanda e 1 degli Emirati Arabi.

Annotazione importante: nei suoi 105 anni di storia l’Empoli è non ha mai conosciuto fallimenti. Questo primato la Società di Monteboro lo condivide solo con il Südtirol che però è stato fondaro 54 anni dopo, nel 1974! Per quanto riguarda i cambi di nome, infine, c’è da dire che anche l’Empoli ne ha avuti negli anni ma dovuti a cause e motivi che non hanno avuto a che fare con fallimenti della Società, come ci racconta Simone Galli in un suo articolo scritto nella rubrica ”Un secolo d’Azzurro” di Pianetaempoli il 26 novembre 2020 (https://www.pianetaempoli.it/un-secolo-dazzurro-tutti-i-cambi-di-denominazione-dellempoli-foot-ball-club/).

LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPIONATI

1° LIVELLO 1898/89 – 1903/04 Campionato Italiano di Football 1904/05 – 1921/22 (*) Prima Categoria 1921/22 (*) – 1925/26 Prima Divisione 1926/27 – 1928/29 Divisione Nazionale 1929/30 – 1942/43 Serie A 1945/46 Divisione Nazionale 1946/47 – Oggi Serie A 2° LIVELLO 1904/05 – 1911/12 Seconda Categoria 1912/13 – 1921/22 (*) Promozione 1921/22 (*) – 1925/26 Seconda Divisione 1926/27 – 1928/29 Prima Divisione 1929/30 – 1942/43 Serie B 1945/46 Serie B e C Alta Italia 1946/47 – Oggi Serie B 3° LIVELLO 1912/13 – 1921/22 (*) Terza Categoria 1921/22 (*) – 1925/26 Terza Divisione 1926/27 – 1928/29 Seconda Divisione 1929/30 – 1934/35 Prima Divisione 1935/36 – 1977/78 Serie C 1978/79 – 2007/08 Serie C1 2008/09 – 2013/14 Lega Pro Prima Divisione 2014/15 – 2016/17 Lega Pro 2017/18 – Oggi Serie C 4° LIVELLO 1922/23 – 1925/26 Quarta Divisione 1926/27 – 1927/28 Terza Divisione 1929/30 – 1934/35 Seconda Divisione Dilettanti 1935/36 – 1947/48 Prima Divisione Dilettanti 1948/49 – 1951/52 Promozione Interregionale 1952/53 – 1956/57 IV Serie 1957/58 – 1958/59 Intterregionale 1959/60 – 1977/78 Serie D 1978/79 – 2007/08 Serie C2 2008/09 – 2013/14 Lega Pro Seconda Divisione 2014/15 – Oggi Serie D 5° LIVELLO 1926/27 – 1927/28 Quarta Divisione 1929/30 – 1934/35 Terza Divisione 1935/36 – 1947/48 Seconda Divisione Dilettanti 1948/49 – 1951/52 Prima Divisione Dilettanti 1952/53 – 1956/57 Promozione 1957/58 – 1958/59 Campionato Dilettanti 1959/60 – 1969/70 Prima Categoria 1967/68 – 1977/78 Promozione 1978/79 – 1980/1 Serie D 1981/82 – 1991/92 Interregionale 1992/93 – 1997/98 Campionato Nazionale Dilettanti 1999/00 – 2013/14 Serie D 2014/15 – Oggi Eccellenza 6° LIVELLO 1948/49 – 1951/52 Seconda Divisione 1952/53 – 1958/59 Prima Divisione 1958/59 Prima Divisione Dilettanti 1959/60 – 1969/70 Seconda Categoria 1967/68 – 1977/78 Prima Categoria 1978/79 – 1990/91 Promozione 1991/92 – 2013/14 Eccellenza 2014/15 – Oggi Promozione 7° LIVELLO 1952/53 – 1958/59 Seconda Divisione 1959/60 – 1969/70 Terza Categoria 1967/68 – 1977/78 Seconda Categoria 1978/79 – 1990/91 Prima Categoria 1991/92 – 2013/14 Promozione 2014/15 – Oggi 8° LIVELLO 1967/68 – 1977/78 Terza Categoria 1978/79 – 1990/91 Seconda Categoria 1991/92 – 2013/14 Prima Categoria 2014/15 – Oggi Seconda Categoria 9° LIVELLO 1978/78 – 1990/91 Terza Categoria 1991/92 – 2013/14 Seconda Categoria 2014/15 – Oggi Terza Categoria

(*) Nel 1921 ci fu una scissione in seno alla FIGC che portò da parte di alcune Società alla crezione del CCI (Confederazione Calcistica Italiana) che organizzò Campionati paralleli a quelli della FIGC negli anni 1921/22.