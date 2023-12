T O R I N O 1 E M P O L I 0

25′ Zapata

Allo stadio “Olimpico” di Torino gli azzurri escono sconfitti per 1-0 e si interrompe dopo due pareggi la mini striscia positiva. Decide un gol di testa di Zapata nel primo tempo. Una partita sulla falsa riga di quella di Genova, ovvero due squadre che indubbiamente hanno messo dentro impegno, ma di qualità stasera se ne è vista davvero poca. Guardando alla partita azzurra ci sono da fare le solite rilevanze che stanno diventanto davvero periodiche; squadra che si difende discretamente bene (ci sta di prendere un gol in questa categoria), squadra che muove con diligenza la palla, ma squadra che ha davvero poca, ma poca concretezza nella zona decisiva del campo. La prestazione non è assolutamente da buttare, ed il pareggio sarebbe stato indubbiamente il risultato giusto della serata. C’è sicuramente rammarico per i due gol annullati ai nostri (da notare che sarebbero stati segnati da due difensori), anche perchè – le regole ci sono ed il VAR serve per farle rispettare ancor meglio – nei due fuorigioco non c’è mai luce tra il nostro ultimo marcatore e l’ultimo uomo granata. Sarà un finale di girone d’andata difficile, complicato, con la sensazione che la gara di Cagliari possa valere tanto per la nostra storia, ed ecco perchè il non tornare a casa con almeno un punto, stasera, non è cosa per niente positiva.

TORINO (3-5-2) : Milinkovic Savic; Tameze (64′ Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (85′ Soppy) Ilic, Linetty, Vlasic, Vojvoda (64′ Lazaro); Sanabria, Zapata (95′ Pellegri).

A Disp: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Radonijc.

Allenatore: Ivan Juric

EMPOLI (4-3-2-1) : Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin (60′ Cancellieri), Grassi (75′ Ranocchia), Maleh (75′ Baldanzi); Fazzini, Cambiaghi (85′ Gyasi); Shpendi (60′ Destro).

A Disp: Caprile, Perisan, Walukievicz, Bastoni, Maldini.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli (RM). Assistenti: Bercigli/Cavallina VAR: Marini/Di Martino.

Ammoniti: 48′ Linetty (T), 71′ Bellanova (T), 79′ Buongiorno (T), 80′ Cacace (E), 84′ Vlasic (T), 87′ Luperto (E),

LIVE MATCH

96′- Triplice fischio di Marinelli, gli azzurri escono sconfitti dall’Olimpico di Torino, basta l’inzuccata di Zapata al 25′ per regalare la vittoria ai granata. Gli azzurri pericolosi solo con Cancellieri, che davanti a Milinkovic Savic si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario. Davvero troppo poco per portar via un risultato utile, a testimonianza della difficoltà offensive della truppa di Andreazzoli.

95′- Fazzini per Destro, interviene Djidji che allontana. Fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

95′- Ultimo cambio anche per il Torino: Pellegri per Zapata.

94′- Lungo cross di Luperto finisce fra le braccia di Milinkovic Savic.

92′- Lungo possesso di palla dell’Empoli, muove la palla la squadra azzurra non trovando spazi. Ci prova Cacace da fuori, il suo destro non inquadra la porta.

90′- Segnalati sei minuti di recupero.

89′- Ultimi minuti a disposizione per gli azzurri, a caccia del pareggio.

87′- Fioccano i gialli, ne fa le spese Luperto per fallo su Sanabria.

85′- Nel Torino Soppy per Bellanova.

85′- Ultimo cambio per gli azzurri: Gyasi per Cambiaghi.

84′- Vlasic va in percussione, Fazzini interviene sulla palla secondo il direttore di gara. Ammonito per proteste reiterate per il croato.

83′- Pescato in posizione di fuorigioco Vlasic, qualche protesta del Torino. Il Var conferma la scelta di campo effettuata da Marinelli.

81′- Bel duello tra Zapata e Ebuhei, poi Ismajli allontana.

80′- Molto ingenuo Cacace si fa anticipare da Vlasic, poi lo stende. Il neo zelandese è il primo ammonito nelle file azzurre.

79′- Finisce nella lista dei cattivi anche Buongiorno nelle file del Torino.

77′- Cross da sinistra di Lazaro a cercare Sanabria, anticipato in angolo da Cacace. Dalla bandierina Vlasic con palla sul secondo palo, la fa sua Berisha.

75′- Altra doppia sostituzione per Andreazzoli: Ranocchia e Baldanzi per Grassi e Maleh.

74′- Azione avvolgente del Torino, cross da sinistra di Lazaro a cercare Sanabria. Luperto tocca la palla con il braccio, c’è una nuova valutazione per il Var.

72′- Sulla punizione susseguente ci prova Fazzini, la palla supera la barriera ma non scende in tempo finendo la propria corsa sopra la traversa.

71′- Cancellieri se ne va nella metà campo del Torino, Bellanova lo ferma fallosamente. Anche lui viene ammonito.

70′- Cambiaghi per Maleh in profondità, scarico per Cambiaghi controllato da Milinkovic Savic.

68′- Zapata servito nei pressi della linea di fondo, altro angolo per i granata.

66′- Sanabria pesca Bellanova che conquista un corner per il Torino.

64′- Doppia sostituzione anche per il Torino: Lazaro e Djidji per Vojvoda e Tameze.

62′- Occasione Empoli! si mettono in movimento i due nuovi entrati, spizzata di Destro a mettere in movimento Cancellieri che si presenta davanti a Milinkovic Savic, prova ad aggirarlo ma il portiere serbo gli sbarra la strada.

61′- Punizione in favore dell’Empoli, palla scodellata in area, allontana Buongiorno.

60′- Doppio cambio per Andreazzoli: Destro e Cancelleri per Shpendi e Marin.

58′- Prova il Torino giostrando palla al limite dell’area, Fazzini intercetta la sfera di Ilic che intendeva servire Sanabria.

56′- Fallo di Fazzini di Tameze, andati via i primi dieci minuti della ripresa senza grosse emozioni. Gli azzurri faticano a pungere.

55′- Si procura due angoli consecutivi l’Empoli, ma la difesa del Torino fa buona guardia.

53′- Si propone sulla destra Bellanova, il suo cross in area a cercare la girata di Sanabria, ma l’attaccante non paraguaiano non inquadra la porta.

51′- Ci prova Cambiaghi dalla lunga distanza, il suo destro non inquadra la porta di Milinkovic Savic.

49′- Le due squadre sono in campo con gli stessi 22 che hanno iniziato la partita.

47′- Si propone in avanti Zapata, fermato da Ismajli.

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della ripresa.

2° Tempo

49′- Si va all’intervallo con il Torino in vantaggio sull’Empoli per 1-0, decide al momento la rete firmata da Zapata al 25′. Nella circostanza sono apparsi in ritardo sia Ebuhei che Ismajli. Sono stati ben tre i gol annullati, il primo ai piemontesi per fuorigioco di Vlasic. Alla mezzora annullato anche ad Ebuhei per pochi centrimetri, mentre quello di Cacace poco dopo è apparso leggermente più evidente.

48′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese proprio Linetty.

48′- Combinazione Vojvoda-Sanabria-Linetty, lo svedese di prima spara alto sopra la traversa.

47′- Fischiato un calcio di punizione in favore del Torino nei pressi del proprio out sinistro.

45′- Assegnati quattro minuti di recupero.

44′- Marin pesca Cacace alle spalle della difesa granata, il neo zelandese mette in rete ma viene annullato per fuorigioco.

43′- Cambiaghi punta Vojvoda, l’albanese concede il secondo angolo per gli azzurri.

42′- Gioco interrotto, rimane a terra Fazzini che ha avuto la peggio con il numero 4 del Torino.

41′- Marin ruba palla pesca l’inserimento di Fazzini, chiude su di lui Buongiorno.

40′- Pescato in posizione di fuorigioco Cambiaghi. Si riparte da un calcio di punizione per il Torino.

38′- Cross di Bellanova sul secondo palo, allontana in angolo Luperto.

36′- Si rimane quindi con il Torino in vantaggio sugli azzurri per 1-0.

34′- Ci prova con il sinistro Cambiaghi, blocca Milinkovic-Savic.

33′- Annullato il gol degli azzurri per fuorigioco, questo è l’amaro verdetto della tecnologia.

32′- Il Var sta valutando la posizione del difensore azzurro.

30′- Pareggio azzurro, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci provano Ismajli e Luperto, poi Ebuhei batte Milinkovic Savic

28′- Primo angolo per l’Empoli.

27′- Granata vicini al raddoppio, cross di Vojvoda respinto in scivolata Grassi, poi si avventa Ilic ma Berisha gli sbarra la strada con prontezza.

25′- Il Torino si porta in vantaggio, cross da destra di Bellanova nel cuore dell’area trova pronto all’appuntamento con la deviazione vincente Zapata

23′- Intervento falloso si Buongiorno su Shpendi. Intanto rimane a terra Ismajli, per fortuna si rialza prontamente.

21′- Fischiato un fallo in attacco di Fazzini su Vojvoda.

19′- Ritmi non esasperati in queste prime battute della gara.

17′- Non si trovano Ilic e Zapata, può ripartire in campo aperto la squadra azzurra.

15′- Primo quarto d’ora tutto di marca granata, gli azzurri per adesso si occupano esclusivamente della fase difensiva.

13′- Zapata procura il primo angolo per il Torino. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina viene fischiato da Marinelli un fallo in attacco ai piemontesi.

11′- Continua a premere la truppa di Juric.

9′- Annullato il gol a Sanabria per fuorigioco di Vlasic. Spettacolare nella circostanza la rovesciata dell’attaccante granata, per fortuna resa inutile dalla posizione del compagno.

8′- Spunto di Cambiaghi sulla sinistra, dalla linea di fondo lascia partire un cross basso verso verso Fazzini, anticipato dalla difesa granata.

6′- Zapata va via sulla sinistra, si libera di Ebuhei e dalla linea di fondo lascia partire un cross sul quale si avventa Sanabria: il sinistro in precarie condizioni di equilibrio del paraguaiano bloccata da Bersiha.

4′- Prime battute tutte di marca granata, deve trovare le misure l’undici di Andreazzoli.

2′- Errore di Berisha che non controlla la sfera, dopo l’ottimo recupero di Grassi su Ilic. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Bellanova da due passi non inquadra la porta, poi Buongiorno conclude alto.

1′- Il Torino con la consueta ed iconica maglia granata gioca il primo pallone della partita, completo azzurro per l’Empoli.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Juliano, ex giocatore del Napoli venuto a mancare ieri. Intanto prima dell’inizio della gara, il Torino ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic ad una dalla sua morte.

0′ – Fiducia a Shpendi la davanti per la sostituzione di Ciccio Caputo. In difesa si rivedono Cacace ed Ebuehi, e come anticipato ieri, Marin ritrova la maglia da titolare. Inedita coppia Fazzini-Cambiaghi dietro la punta.

1° Tempo