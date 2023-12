Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti di misura dallo stadio “Olimpico” di Torino:

BERISHA: 5,5 Partenza incerta e non irreprensibile sul colpo di testa di Zapata. Bravo però in un paio di occasioni a farsi trovare reattivo.

EBUEHI: 5,5 Se fosse stato un solo centimetro indietro, nell’azione del gol, la sua serata sarebbe stata di gloria. Invece la partita di Ebuehi non è totalmente pulita in difesa e sbagliando davvero tanto quando si propone.

ISMAJLI: 5,5 Ci sono delle responsabilità sullo stacco indisturbato di Zapata che costa la partita. Non una gara da buttare quell’albanese, sia chiaro, ma una gara meno precisa rispetto al suo standard.

LUPERTO: 6 Gara solida, certa, precisa. Non deve fare grandi cose ma quando chiamato, di fatto, non sbaglia.

CACACE: 5,5 Perde il confronto con Bellanova, e l’azione del gol granata è la fotografia più limpida. Ci ha fatto vedere cose migliori in passato, oggi forse poteva essere meglio fare altre scelte.

MARIN: 6 Se la cava spesso bene e si fa trovare attento in fase di non possesso. In una gara come questa poteva sfruttare meglio le sue doti di tiratore ma la partita del romeno è positiva.

CANCELLIERI: 6,5 Entra con buon piglio, andando subito vicino al gol. Ottimo dinamismo, cosa non palesata da diversi suoi compagni questa sera.

GRASSI: 5,5 Soffre molto Vlasic e con il pallone tra i piedi non se la cava molto bene. Qualcosa di meglio quando deve difendere.

RANOCCHIA: 6 Entra e fa quello che deve fare, cercando di tenere la squadra più alta. Sarebbe forse servito per più tempo.

MALEH: 5,5 Prestazione abbastanza anonima per l’ex Lecce, che si fa vedere qualche volte in avanti ma non in modo produttivo.

BALDANZI: 5,5 Importante rivederlo in campo. I minuti giocati son pochi ed il voto forse è ingeneroso. Però va detto che non incide.

FAZZINI: 6 Schierato tra le linee, in una posizione non propriamente sua. Se la cava abbastanza bene anche se quel qualcosa in più lo fa quando torna mezzala.

CAMBIAGHI: 5,5 Si muove molto, ma risulta poco incisivo negli ultimi metri tra ultimo passaggio e conclusione finale.

GYASI: S.V.

SHPENDI: 5 Indubbiamente non è mai servito al bacio ma la sua partita è quasi da spettatore non pagante. Non dimostra nemmeno quella vivacità scenica che con il Lecce era stata evidente.

DESTRO: 5,5 Qualcosina in più di Shpendi lo fa in aiuto alla squadra, ma siamo a poco.

MISTER ANDREAZZOLI: 5,5 Ci aspettavamo qualcosa in più dalla serata torinese, anche perchè la sensazione è che la squadra granata non abbia fatto poi granché per vincere questa partita. Il discorso è più o meno lo stesso, con questa fase di costruzione che continua a non convincere, con la conseguenza che quel tanto atteso passo in più, generale, non arrivi. Non è tutto da buttare, ed onestamente il materiale offensivo a disposizione (oggi mancava anche Caputo) è questo, però stasera serviva quella scossa che nel finale con Lecce era arrivata.