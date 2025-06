Riprendiamo quanto sta arrivando dalla Campania, precisamente da Castellamare, dove (con un pizzico di anticipo) sembra che Pagliuca e la Juve Stabia si siano detti “addio”. La notizia, che peraltro era nell’aria e la stiamo raccontando da giorni, trova le sue conferme proprio negli ambienti vicini alle cose delle Vespe. Tra l’altro, e avevamo messo un punto di domanda a questo, pare che la famosa clausola fosse valida solo in caso di Serie A e quindi a questo punto non c’è nemmeno da esborsare niente. In questo però non è escluso che possa venire fuori una sorta di “gentlemen agreement”, costituito o dall’acquisto di Buglio o da un prestito verso i gialloblù.

Da adesso è praticamente solo burocrazia. Pagliuca risolverà il proprio contratto con la Juve Stabia, dopodiché si siederà al tavolo con la dirigenza azzurra per firmare il contratto che lo dovrebbe legare per i prossimo due anni all’Empoli. Non è obbligatorio che D’Aversa venga esonerato prima, il tecnico abruzzese resterà a libro paga salvo una sua nuova collocazione. Come già raccontato qualche giorno fa, Gemmi e Pagliuca avevano già avuto un confronto dal quale era emerso l’assenso totale del tecnico di Cecina. Potenzialmente già quello di domani potrebbe essere il giorno della fumata bianca, di certo è questione solo di pochi giorni.

Un Toto-Allenatore che non ha vissuto quest’anno particolari scossoni e ribaltoni. Al di là di una legittima rosa più ampia, presentata all’indomani della fine della stagione, c’è sempre stato un nome unico in cima alla lista e questo è quello che tra pochi giorni sarà il nuovo allenatore dell’Empoli: Guido Pagliuca.