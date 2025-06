Uno dei giocatori che vestirà sicuramente la maglia azzurra nella prossima stagione è l’attaccante Stiven Shpendi. Il classe 2003 è al rientro dopo l’esperienza in prestito alla Carrarese in B in cui ha totalizzato venticinque presenze realizzando quattro reti e due assist. Durante la stagione nel suo momento migliore purtroppo è stato fuori diverso tempo prima a causa della pubalgia e poi di un infortunio al ginocchio. Particolarmente significativa per lui la data del 7 dicembre 2024 quando realizzò il primo gol in Serie B, al Palermo e scoppiò in lacrime dall’emozione.

Un giocatore, come detto anche dal Presidente Corsi subito dopo la retrocessione in B, sul quale la società punta molto in vista del futuro in un reparto, quello di attacco, completamente da ricostruire. Ricordiamo che l’Empoli acquistò con un investimento importante l’attaccante dal Cesena in C dopo la grande stagione disputata nel 2022/2023 con 12 reti realizzate e tante belle giocate battendo la concorrenza di diversi altri club. Proprio in virtù delle sue qualità, ha giocato nelle nazionali giovanili albanesi Under-19, Under-20 ed Under-21.

Vedremo, alla luce anche dell’arrivo del nuovo allenatore, se Stiven si ritaglierà subito un ruolo da protagonista nel nuovo Empoli che nascerà o se inizialmente sarà un’alternativa dei titolari. Intanto il giocatore aveva già le idee chiare sul suo futuro a metà dicembre nelle dichiarazioni rilasciate a Di Marzio: “Prima di tutto salvare la Carrarese, poi tornare a Empoli e dimostrare il mio valore che l’anno scorso non sono riuscito a far vedere dal momento che non ho giocato tanto. Voglio che si rendano conto che si sono sbagliati su di me“.