Jacopo Fazzini si conferma il gioiello più brillante della scuderia azzurra in questo calciomercato estivo 2025. Attorno al centrocampista empolese si è già scritto e detto molto, e non è affatto da escludere che da qui alle prossime settimane se ne possa scrivere e dire ancora di più, fino a giungere a un epilogo che coinciderà con la sua cessione verso la destinazione che accontenterà tutte le parti in causa.

Che il Torino stia lavorando in maniera concreta sul giocatore è cosa nota da giorni. I granata, infatti, vedono in Fazzini un profilo ideale per il proprio progetto tecnico e stanno cercando di giocare d’anticipo su una concorrenza che si preannuncia tutt’altro che tenera. A tal proposito, arriva oggi un’indiscrezione significativa: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Tirreno“, anche il Benfica avrebbe messo gli occhi sul talento classe 2003. Il club portoghese rappresenta una realtà di prestigio internazionale, con una solida tradizione nella valorizzazione dei giovani e una vetrina di assoluto rilievo come la Champions League. Un eventuale interesse concreto da parte delle “Aquile” di Lisbona potrebbe cambiare le carte in tavola, alzando la posta e accendendo ulteriormente i riflettori sul ragazzo.

È bene però precisare che, al momento, siamo ancora nell’ambito delle prime interlocuzioni e dei sondaggi informali. Nulla di definitivo o di imminente, anche perché sarà necessario attendere la conclusione del campionato europeo Under 21, al quale Fazzini prenderà parte, prima che le trattative possano realmente entrare nel vivo. Nel frattempo, l’Empoli osserva e riflette, consapevole di avere tra le mani un patrimonio importante che potrebbe garantire un guadagno significativo e contribuire in modo determinante alla costruzione della squadra del futuro.