Con il nome di Guido Pagliuca sempre più vicino alla panchina dell’Empoli, è lecito iniziare a riflettere su quale potrebbe essere il volto tattico della squadra azzurra nella stagione di B che verrà. Il tecnico nato a Cecina nel 1976, reduce da un’ottima annata alla guida della Juve Stabia culminata con la semifinale playoff di B e un gioco tra i più apprezzati della categoria, ha una sua chiara identità tattica che, curiosamente, va in continuità con quanto visto nell’Empoli targato Roberto D’Aversa. Il modulo base è infatti il 3-4-2-1 (davanti si può anche variare con un 1-2), lo stesso con cui l’Empoli ha chiuso l’ultima stagione in Serie A. Una scelta non banale, che potrebbe agevolare il lavoro iniziale e rendere più fluido il passaggio tra due cicli tecnici diversi.

Pagliuca costruisce le sue squadre partendo dalla solidità difensiva. Il suo 3-4-2-1 è spesso molto compatto, con una difesa a tre ben stretta e due esterni che, in fase di non possesso, si abbassano a formare una linea a cinque. Il baricentro è medio-basso ma mai passivo: Pagliuca non rinuncia a un pressing organizzato nella zona centrale del campo, con i due trequartisti – spesso veri e propri “aggressori” della manovra avversaria – pronti a disturbare la prima costruzione e ad accorciare in avanti. Il tecnico toscano lavora molto sui meccanismi di scalata e sulle uscite palla al piede: non ama la difesa statica, bensì chiede ai suoi centrali di essere proattivi, anticipando e leggendo il gioco con coraggio. In questo senso, sarà importante che l’Empoli costruisca una retroguardia dinamica, abituata a interpretare più che a subire.

Se la fase difensiva è ordinata e strutturata, in quella offensiva Pagliuca concede maggiore libertà e fantasia. La costruzione dal basso è spesso utilizzata per attirare l’avversario e poi cercare lo spazio dietro le linee: qui la verticalità è uno degli elementi centrali del gioco. I due trequartisti alle spalle della punta rappresentano la chiave dell’intero impianto offensivo. Non sono ali classiche né mezzali: sono “ibridi” con compiti di rifinitura e inserimento, a cui viene chiesto di associarsi, muoversi tra le linee e aggredire lo spazio con tempi intelligenti. L’Empoli, da questo punto di vista, potrebbe dover cercare interpreti creativi e dinamici, in grado di legare il gioco ma anche di garantire corsa e intensità. Fondamentali anche gli esterni a tutta fascia, chiamati a doppio compito: garantire ampiezza e spinta quando si attacca, ma anche scalare e difendere con attenzione quando si rientra. La loro capacità di resistenza e lucidità sarà cruciale nel sistema Pagliuca.

Pagliuca non è un integralista del possesso, ma nemmeno un allenatore che si affida solo all’episodicità. Le sue squadre hanno sempre mostrato un buon equilibrio tra qualità del palleggio e ricerca della profondità. La sua idea di calcio è moderna e concreta, attenta alla fase di transizione, con un occhio particolare all’intensità mentale e alla compattezza del gruppo. Qualora fosse davvero lui il prossimo allenatore dell’Empoli, Pagliuca si troverebbe ad affrontare per la seconda volta il campionato di Serie B, ma con un impianto tattico già maturo e una filosofia di gioco ben definita. La continuità di modulo con la gestione precedente potrebbe favorire un avvio più rapido, ma la chiave sarà trovare i giusti interpreti in ogni reparto. L’Empoli del futuro vuole ripartire con ambizione, ma anche con razionalità. E in questo, Guido Pagliuca sembra incarnare perfettamente lo spirito del nuovo corso azzurro. Chiudiamo con una curiosità, ovvero che il secondo di Pagliuca è Nazzareno Tarantino, calciatore dell’Empoli nella stagione 1999-2000.

Ringraziamo per la stesura del pezzo il matchanalyst Fabio Maniscalco.