Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
È stato chiaro: per ora solo Shpendi davanti. Dopo sicuramente saranno schierate le due punte.
Mi sembra di aver capito, “fra le righe”, che appena la squadra avrà assimilato tutti i suoi dettami potrebbe passare ad un bel 433 per sfruttare tutto il potenziale che abbiamo in attacco…
433 💓