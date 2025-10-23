I residenti della Città metropolitana di Genova non potranno comprare i biglietti del settore ospiti di Empoli-Sampdoria. E’ arrivato in serata il provvedimento che vieta a tantissimi tifosi blucerchiati di seguire la loro squadra al “Castellani” nella partita infrasettimanale di martedì 28 ottobre. Solo i tifosi della Sampdoria che non risiedono a Genova e nel territorio metropolitano, quindi, potranno recarsi nel settore ospiti del “Castellani”.

La decisione arriva dopo la determinazione dell’Osservatorio e dopo i suggerimenti del Casms (Comitato Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), che hanno indotto le autorità di pubblica sicurezza di Firenze, competenti anche per Empoli, a emanare questa stretta alla vendita dopo gli incidenti che si sono verificati nel post partita del derby con l’Entella.