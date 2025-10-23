Gli Azzurri sono attesi domani in casa del Modena, attuale capolista del campionato di serie B. Sfida intrigante per tanti motivi, tra i quali iniziare a vere la mano di Dionisi (servirà ancora tempo) che ha lavorato con la squadra qualche giorno in più. Vediamo le ultime:

Non dovrebbero esserci particolari scossoni nella formazione che vedremo domani sera al “Braglia”. Dal punto di vista tattico ci aspettiamo un 3-5-2 (o 1-1 a seconda degli interpreti) che poi può diventare 2-1 in fase di possesso. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco, anche se Curto scalpita. In mezzo da capire se Ignacchiti può essere pronto, in caso andrebbe a rilevare Yepes. Visto che si rigiocherà dopo pochi giorni, soprattutto in mezzo ci sono anche altri ballottaggi, uno è tra Ghion e Belardinelli, l’altro tra Carboni e Moruzzi. Davanti tutto da capire, si potrebbe ripartire da Ceesay un passo dietro a Shpendi, oppure vedere Saporiti cosi come Popov.

Gli indisponibili sono: Nasti.

Mister Dionisi parla di una gara difficile ma dalla squadra si aspetta una prestazione importante, che faccia eco a quella di domenica scorsa.

Sarà un 3-5-2 quello di Sottil. Davanti a Chichizola, Tonoli (leggermente favorito su Dellavalle), Adorni e Nieling a comporre il tridente difensivo. Zampano e Zanimacchia agiranno rispettivamente sulle fasce di sinistra e destra, mentre in mezzo al campo toccherà a Gerli in cabina di regia e Sersanti e Santoro al suo fianco (in lizza anche Massolin e Pyyhtia). Nel reparto offensivo agirà la coppia Di Mariano-Gliozzi. Indisponibile Pergreffi.

Il tecnico Sottil parla dell’Empoli come di una candidata alla promozione e ritiene quello di domani un test importane per i suoi

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi.

3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Ilie, Carboni; Ceesay, Shpendi.