Gli Azzurri sono attesi domani in casa del Modena, attuale capolista del campionato di serie B. Sfida intrigante per tanti motivi, tra i quali iniziare a vere la mano di Dionisi (servirà ancora tempo) che ha lavorato con la squadra qualche giorno in più. Vediamo le ultime:
Non dovrebbero esserci particolari scossoni nella formazione che vedremo domani sera al “Braglia”. Dal punto di vista tattico ci aspettiamo un 3-5-2 (o 1-1 a seconda degli interpreti) che poi può diventare 2-1 in fase di possesso. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco, anche se Curto scalpita. In mezzo da capire se Ignacchiti può essere pronto, in caso andrebbe a rilevare Yepes. Visto che si rigiocherà dopo pochi giorni, soprattutto in mezzo ci sono anche altri ballottaggi, uno è tra Ghion e Belardinelli, l’altro tra Carboni e Moruzzi. Davanti tutto da capire, si potrebbe ripartire da Ceesay un passo dietro a Shpendi, oppure vedere Saporiti cosi come Popov.
Gli indisponibili sono: Nasti.
Mister Dionisi parla di una gara difficile ma dalla squadra si aspetta una prestazione importante, che faccia eco a quella di domenica scorsa.
Sarà un 3-5-2 quello di Sottil. Davanti a Chichizola, Tonoli (leggermente favorito su Dellavalle), Adorni e Nieling a comporre il tridente difensivo. Zampano e Zanimacchia agiranno rispettivamente sulle fasce di sinistra e destra, mentre in mezzo al campo toccherà a Gerli in cabina di regia e Sersanti e Santoro al suo fianco (in lizza anche Massolin e Pyyhtia). Nel reparto offensivo agirà la coppia Di Mariano-Gliozzi. Indisponibile Pergreffi.
Il tecnico Sottil parla dell’Empoli come di una candidata alla promozione e ritiene quello di domani un test importane per i suoi
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi.
3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Ilie, Carboni; Ceesay, Shpendi.
Guarderanno tutti Milan Pisa, ma secondo me Modena Empoli sarà più divertente.
Centrocampo che mi poacerebbe avessimo la palla noi….ma se si deve fare la partita che abbiamo fatto con il Venezia….Yepes mille volte meglio di Ignacchiti…secondo il mio modesto parere….saranno anche nani come dice qualcuno ma corrono
La butto li
Per gennaio
Maleh (lecce) centrocampista
Barbieri (cremonese ) terzini dx
Sabelli (genoa) Terzino dx
teoricamente diresti bene, soprattutto su barbieri e maleh, ma punto primo non credo scendano in B e punto secondo costano di ingaggio ( forse barbieri ci si farebbe).
David sono io che lo dico se leggi ,leggi meglio ho detto che 3 nani insieme non possono giocare ma nemmeno 2 ,no che fanno schifo e per chiarire…
Senza Belardinelli non si vince…repetita iuvant