L’allenatore del Modena Andrea Sottil ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Empoli.

“Il momento che sto e stiamo vivendo è sicuramente uno dei più belli del mio percorso, lo vivo in modo sereno perchè si lavora in grande armonia, e soprattutto ci sono tanta coesione ed empatia tra di noi, che creano grande entusiasmo.”

Il Modena è reduce dal pari contro il Palermo e domani arriva l’Empoli….

“Al di là dell’aver fatto un punto, che muove la classifica, contro avversari molti forti, è importante fare una prestazione come quella che abbiamo sfoderato contro il Palermo, perchè rafforzano autostima e consapevolezza del nostro potenziale. Adesso affrontiamo l’Empoli, squadra che per me rimane una delle candidate alla Serie A diretta, è forte, costruita bene in tutti i reparti: da oggi non sono avversari, ma obiettivi. Conta solo quello, e dovremmo quindi affrontarlo bene. Sappiamo che hanno cambiato allenatore, ma noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare bene noi: abbiamo preparato la gara con attenzione, la squadra è molto concentrata sull’obiettivo. Poi, c’è massimo rispetto per l’avversario: scenderemo in campo con grande umiltà. Ma quel che ci interessa è fare la prestazione per 100 minuti, contro una formazione, come dicevo, forte, che sa ripartire e aggredire: hanno forza e gamba, dovremmo stare molto concentrati e fare una fase difensiva molto importante.”

“Cercherò chiaramente di mettere sempre la miglior formazione iniziale, poi ci sarà l’altra mini formazione di cinque pronta a subentrare che dovrà dare ritmo, sostanza: ma la squadra mi dà questa possibilità. Dobbiamo pensare di alzare sempre l’asticella: siamo il Modena, con la nostra identità. Tutto quello che la squadra sta facendo è frutto del lavoro, di un metodo. Continuiamo a stare con i piedi per terra, consapevoli delle nostre qualità.”

Sui tifosi

“Al Braglia si è creato un ambiente molto bello, ho sempre pensato che questo stadio, immaginandolo una fortezza, potesse dare una spinta fondamentale ed essere un valore aggiunto. Dobbiamo continuare tutti coesi, il fuoco lo abbiamo riacceso e i risultati si ottengono insieme.”