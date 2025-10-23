La sfida di martedì sera al “Castellani”, che vedrà l’Empoli opposto alla Sampdoria, potrebbe disputarsi senza la presenza del tifo blucerchiato. Secondo quanto riportato da alcune testate vicine all’ambiente doriano, infatti, la Samp rischia seriamente di non poter contare sui propri sostenitori nelle prossime due trasferte, compresa quella di Empoli. Il Ministero dell’Interno, attraverso l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ha infatti richiesto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Genova per entrambe le gare. Una misura che deriverebbe dagli scontri verificatisi nel post-partita del derby giocato venerdì scorso a Chiavari.
Già nella giornata di oggi è attesa una decisione ufficiale, che chiarirà se martedì il settore ospiti del “Castellani” resterà o meno privo del tifo organizzato blucerchiato.
Giusto! Equità di giudizio. I pisani non possono andare a Milano, i sampdoriani non possono venire a Empoli. A casa i violenti!
Mi dispiace per il 95% dei tifosi Doriani, cosi come tutte le volte che vengono vietate le trasferte. Dal punto di vista di campo potrebbe essere nel caso un vantaggio oppure uno svantaggio per noi, perchè potrebbero i giocatori sentire meno pressione di sbagliare.
GIUSTISSIMO, per colpa di questi beoti violenti ci rimettono i veri tifosi che non commettono reati e vanno allo stadio per godersi il calcio sportivamente ,bisogna abolire le trasferte.
Stato di diritto o stato di polizia?
Assurdità italiche. Nessuno scontro tra l’altro tra doriani e Chiavari. Solo un gruppo dissociato ha fatto un po’ di casino. Poteva succedere tra ragazzi di ogni quartiere, in un bar, in discoteca.
Se cataloghiamo giustamente gravissimo il fatto di Rieti, non possiamo dire lo stesso con Samp e Chiavari. Ma si sa, più facile fare demagogia che politiche serie.