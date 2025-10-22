Il collega Federico Sabattini (parlandodisport.it) ci racconta un po’ del Modena, prossimo avversario degli azzurri:

Parto dalla classifica, visto che ad oggi il Modena è capolista. Ti chiedo, onestamente, quanto vi aspettavate questa partenza da parte della squadra canarina?

Sicuramente ci aspettavamo un inizio di campionato importante, considerando soprattutto la volontà di ripartire dopo il finale della scorsa stagione in cui c’era stata anche una frattura tra squadra e tifosi. E’ vero che sono cambiate tante cose, ma il club e i giocatori rimasti a Modena, oltre a quelli arrivati in terra emiliana, volevano a tutti i costi cominciare con il piede giusto. 18 punti in otto giornate non si fanno per caso o per fortuna, al momento i risultati conquistati sono meritati e permettono ai gialloblù di godersi la vetta della classifica e di guardare al futuro con ottimismo e fiducia.

C’è un obiettivo promozione o si naviga a vista?

L’obiettivo dichiarato ad inizio stagione sono i playoff, mancati per diversi motivi nelle ultime stagioni. Il mercato effettuato in estate dimostra la volontà della società di alzare l’asticella e di provare a migliorare i risultati delle precedenti tre annate in Serie B. La Famiglia Rivetti sta lavorando duramente sotto ogni punto di vista, dalla prima squadra al settore giovanile passando per le strutture con la nascita del centro sportivo. Si guarda al presente, ma si pensa parecchio al futuro con tanta voglia di essere protagonisti.

Dopo più di dieci anni Modena ed Empoli si ritrovano. Che gara vi aspettate, che Empoli vi aspettate?

I precedenti al Braglia con l’Empoli rievocano ricordi sia positivi che negativi, da vittorie importanti a pesanti ko. Mi aspetto una partita equilibrata e difficile come lo sono tutte in Serie B, non si può sottovalutare nessun avversario e bisogna tener conto che, al di là del cambio di allenatore, la formazione toscana è reduce da quattro risultati utili consecutivi e che sta provando ad adattarsi al meglio alla categoria dopo la retrocessione. Considerando tutto ciò, il Modena dovrà affrontare l’Empoli con la stessa mentalità e cattiveria agonistica viste nelle prime otto giornate di campionato

Dimmi due giocatori che da Empoli prenderesti volentieri per il Modena e due del Modena da cui l’Empoli deve stare attento…

Shpendi in attacco e Ghion a centrocampo. Secondo me, l’Empoli dovrà stare molto attento sulle fasce dove Zampano e Zanimacchia spingono tanto, senza dimenticare Adorni in mezzo alla difesa e Gliozzi attuale capocannoniere della B e capace di compiere un fondamentale lavoro di sacrificio a servizio dei propri compagni.

Quanto c’è di Sottil in questo Modena?

C’è tanto di Sottil e del suo staff tecnico in questo Modena. E’ un allenatore che trasmette ai ragazzi grande carica e grinta, arrivato in gialloblù con voglia di riscatto dopo le recenti esperienze sfortunate e finora molto bravo in ogni scelta tecnica. Qualcuno aveva storto il naso dopo il suo approdo in Emilia, ma Sottil sta convincendo tutti a suon di risultati e prestazioni. E’ chiaro che manca un’eternità alla fine della stagione, ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.

Chiudo chiedendoti il probabile vostro undici di venerdì sera…

Spazio al consueto e consolidato 3-5-2, marchio di fabbrica di Andrea Sottil. Davanti a Chichizola, Tonoli (favorito su Dellavalle), Adorni e Nieling a comporre il tridente difensivo. Zampano e Zanimacchia agiranno rispettivamente a sinistra e destra, mentre in mezzo al campo toccherà a Gerli in cabina di regia e Sersanti e Santoro al suo fianco. Nel reparto offensivo, la coppia Di Mariano-Gliozzi con Pedro Mendes, Defrel e Caso pronti a subentrare a gara in corso.