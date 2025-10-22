Sarà il Sig. Tremolada di Monza l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma venerdi sera a Modena.
L’arbitro brianzolo ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, di cui l’ultima Entella-Bari 2-2. Per lui in questa stagione anche due direzioni nella massima serie. Quella di venerdi sarà una prima volta per gli azzurri con questo arbitro. Il Mondena ha invece cinque precedenti con un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. La squadra più diretta da Tremolada è l’Avellino con otto direzioni. Al VAR ci sarà Serra di Torino.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
MODENA – EMPOLI Venerdì 24/10 h. 20:30
TREMOLADA
ZINGARELLI – LUCIANI
IV: RENZI
VAR: SERRA
AVAR: MONALDI
AVELLINO – SPEZIA h. 15:00
PERENZONI
DI GIACINTO – RINALDI
IV: CREZZINI
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
MONZA – REGGIANA h. 15:00
FOURNEAU
RICCI – BIANCHINI
IV: ZAGO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
SAMPDORIA – FROSINONE h. 15:00
TURRINI
FONTANI – GALIMBERTI
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
SUDTIROL – CESENA h. 15:00
ZANOTTI
CORTESE – CATALLO
IV: RAPUANO
VAR: SOZZA
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PESCARA h. 15:00
MUCERA
VOTTA – CEOLIN
IV: MACCARINI
VAR: SANTORO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
CARRARESE – VENEZIA h. 17:15
PERRI
REGATTIERI – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: BARONI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
CATANZARO – PALERMO h. 19:30
PAIRETTO
MINIUTTI – NIEDDA
IV: TOTARO
VAR: NASCA
AVAR: COSSO
PADOVA – JUVE STABIA Domenica 26/10 h. 15:00
ALLEGRETTA
BITONTI – ZEZZA
IV: CALZAVARA
VAR: VOLPI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – MANTOVA Domenica 26/10 h. 17:15
MASSIMI
MONACO – GIUGGIOLI
IV: DI CICCO
VAR: PRONTERA
AVAR: GUALTIERI