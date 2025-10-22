Sarà il Sig. Tremolada di Monza l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma venerdi sera a Modena.

L’arbitro brianzolo ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, di cui l’ultima Entella-Bari 2-2. Per lui in questa stagione anche due direzioni nella massima serie. Quella di venerdi sarà una prima volta per gli azzurri con questo arbitro. Il Mondena ha invece cinque precedenti con un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. La squadra più diretta da Tremolada è l’Avellino con otto direzioni. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MODENA – EMPOLI Venerdì 24/10 h. 20:30

TREMOLADA

ZINGARELLI – LUCIANI

IV:      RENZI

VAR:  SERRA

AVAR:   MONALDI

AVELLINO – SPEZIA h. 15:00

PERENZONI

DI GIACINTO – RINALDI

IV:      CREZZINI

VAR:    PICCININI (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

MONZA – REGGIANA h. 15:00

FOURNEAU

RICCI – BIANCHINI

IV:       ZAGO

VAR: GIUA     

AVAR: PATERNA

SAMPDORIA – FROSINONE  h. 15:00

TURRINI

FONTANI – GALIMBERTI

IV:     CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     RUTELLA

SUDTIROL – CESENA h. 15:00

ZANOTTI

CORTESE – CATALLO

IV:      RAPUANO

VAR:     SOZZA

AVAR:     PRENNA

VIRTUS ENTELLA – PESCARA h. 15:00

MUCERA

VOTTA – CEOLIN

IV:     MACCARINI

VAR: SANTORO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

CARRARESE – VENEZIA h. 17:15

PERRI

REGATTIERI – EMMANUELE

IV:     DI MARCO

VAR:    BARONI

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

CATANZARO – PALERMO h. 19:30

PAIRETTO

MINIUTTI – NIEDDA

IV:     TOTARO

VAR:     NASCA

AVAR:       COSSO

PADOVA – JUVE STABIA Domenica 26/10 h. 15:00

ALLEGRETTA

BITONTI – ZEZZA

IV:       CALZAVARA

VAR:     VOLPI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)  

AVAR:       DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

BARI – MANTOVA Domenica 26/10 h. 17:15

MASSIMI

MONACO – GIUGGIOLI

IV:     DI CICCO

VAR:    PRONTERA

AVAR:      GUALTIERI

