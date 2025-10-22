Prosegue il lavoro degli azzurri in vista del prossimo impegno di campionato, in programma dopodomani a Modena. Una sfida, quella del “Braglia” contro i gialloblù, che torna dopo oltre dieci anni e che vedrà l’Empoli opposto all’attuale capolista di questa Serie B. Un test, dunque, di quelli davvero significativi e probanti, utile anche per misurare lo stato di crescita della squadra di Alessio Dionisi, che adesso ha avuto qualche giorno in più per lavorare con il gruppo e iniziare a imprimere con maggiore decisione la propria impronta. Sul fronte formazione, al momento non filtrano particolari indicazioni su quello che potrà essere l’undici titolare, ma la sensazione è che non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti rispetto alla gara contro il Venezia. L’assetto di partenza dovrebbe restare il 3-5-1-1, pronto a trasformarsi in un 3-4-2-1 nella fase di possesso.

La condizione di Ignacchiti è in crescita, ma il centrocampista potrebbe non essere ancora pronto per partire dal primo minuto; situazione simile per Pellegri, che al momento appare più utile come arma da sfruttare nella parte finale di gara. Da valutare anche l’eventuale ritorno di Popov, ormai diventato un piccolo oggetto misterioso dopo il clamoroso exploit iniziale: l’attaccante ucraino è infatti sparito dai radar già nelle ultime uscite sotto la gestione Pagliuca. In difesa non dovrebbero esserci variazioni sostanziali, anche se Curto scalpita e si candida per una maglia da titolare. La squadra tornerà in campo oggi per una nuova seduta di lavoro, mentre domani è in programma la rifinitura, entrambe – come da prassi – a porte chiuse. Out Nasti che ne avrà per qualche gara.