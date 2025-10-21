Poco fa la società azzurra ha emesso un report medico sull’attaccante azzurro Marco Nasti a causa di un infortunio che lo vedrà fermo ai box per circa 2/3 settimane.
Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Marco Nasti hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado a carico del capo lungo del bicipite femorale destro.
Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.
mannaggia anche questo è sempre rotto. Ci avrebbe fatto comodo. ora salterà visto l infrasettimanale altre 4 5 gare.
Eh si mannaggia, un tempo per un goal decisivo e rientro a questo punto dopo la prossima sosta.
Bisogna inserire anche Bianchi oltre che non emarginare Popov nelle prossime partite.
Bianchi …arrivato ad inizio settembre dopo 40 giorni non L abbiamo mai visto….
Altro da 15 partite , diciamo che con 5 attaccanti copriremo tutte le 38 gare , ecco anche perché non giochiamo mai a 2 punte
Ennismo attaccante da 15 partite L anno , costato zero e preso perché non ci costava e per interessi dei procuratori , però è un
Peccato perché sarebbe anche una buona punta ….quando gioca
Meglio, gioca di più Popov