Poco fa la società azzurra ha emesso un report medico sull’attaccante azzurro Marco Nasti a causa di un infortunio che lo vedrà fermo ai box per circa 2/3 settimane.

Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Marco Nasti hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado a carico del capo lungo del bicipite femorale destro. 

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.

Tommaso Chelli

5 Commenti

  2. Eh si mannaggia, un tempo per un goal decisivo e rientro a questo punto dopo la prossima sosta.
    Bisogna inserire anche Bianchi oltre che non emarginare Popov nelle prossime partite.

    • Bianchi …arrivato ad inizio settembre dopo 40 giorni non L abbiamo mai visto….
      Altro da 15 partite , diciamo che con 5 attaccanti copriremo tutte le 38 gare , ecco anche perché non giochiamo mai a 2 punte

  3. Ennismo attaccante da 15 partite L anno , costato zero e preso perché non ci costava e per interessi dei procuratori , però è un
    Peccato perché sarebbe anche una buona punta ….quando gioca

