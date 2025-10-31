Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Affrontavamo Inter Juve Milan Roma Napoli….aver paura dell’Entella: che tristezza 😭
Chi è che ha paura?
Il calcio è una ruota, Damiano. Come la vita. Abbiamo goduto noi per più di trent’anni, ora è giusto che godano altri. È normale, non capisco la tua angustia. Pensavamo a Lautaro Martinez ora pensiamo a Tiritiello.
Sarebbe bastato Fulignati invece di Vasquez…..
“gambe o palla” questa è la soluzione giusta forza C******O