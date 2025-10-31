Non siamo ancora arrivati al tempo degli obblighi, ma la gara che l’Empoli giocherà domani a Chiavari contro l’Entella assume comunque un’importanza rilevante, soprattutto in relazione alla necessità di ottenere quelle risposte che la squadra, al netto del valore percepito, non sta ancora riuscendo a fornire. Va ribadito – e non è dettaglio di poco conto – che Alessio Dionisi si troverà a dirigere la sua quarta partita in appena 16 giorni dal primo allenamento svolto a Petroio. Un lasso di tempo ridottissimo, che conferma quanto il nuovo tecnico stia lavorando più sulla gestione e sul raccordo che non sull’introduzione di un’identità tattica propria, che forse inizierà a intravedersi dalla prossima settimana, quando finalmente si tornerà a una cadenza da “settimana tipo”, e ancor più dopo la sosta per le nazionali. È evidente come questo Empoli stia ancora viaggiando al di sotto delle aspettative. Se così non fosse, non saremmo arrivati all’esonero di Pagliuca e alla chiamata di Dionisi. Quella scossa che solitamente accompagna un cambio in panchina non si è ancora vista, e la prestazione contro la Sampdoria – una delle più brutte dell’ultimo periodo – lo ha confermato. Martedì sera, infatti, è andata in scena una partita tecnicamente povera, resa ancor meno gradevole da un avversario anch’esso in difficoltà, ma questo non può essere un alibi: ciò che conta è ciò che fa (o non fa) l’Empoli, e gli azzurri sono apparsi troppo contratti, con un numero eccessivo di errori offensivi, soprattutto nella gestione del possesso. Un elemento da salvare, però, c’è: pur continuando a subire gol in ogni partita ufficiale, qualcosa in più – in termini di equilibrio e qualità – sta emergendo nella fase difensiva e, più nello specifico, nella linea a tre. Nell’ultima uscita, Curto ha dimostrato di poter essere un’alternativa credibile, sostituendo peraltro un Lovato che resta uno dei punti fermi di questa squadra.
Dionisi ha sottolineato come non si debba caricare la squadra di pressioni superflue: servono leggerezza mentale e serenità. Ma al tempo stesso domani servirà un Empoli diverso, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Contro Venezia e Modena l’approccio non era mancato; contro la Samp, invece, sì. Ritrovarlo sarà fondamentale per dare poi continuità all’interno dei 90 minuti. Una gara, sia chiaro tutt’altro che semplice, contro un avversario che sulla carta non possiamo assolutamente considerarci superiore, basta vedere anche i valori di mercato delle due squadre, ma un avversario che intanto fa del terreno di gioco una importante arma in più. Il sintetico dello stadio ligure, particolare nella risposta fisica e tecnica, è spesso un alleato per chi ci gioca quotidianamente e una trappola per chi non vi è abituato. Non a caso, la Virtus Entella in casa non ha ancora perso, con una differenza di rendimento notevole rispetto alle partite in trasferta. Ciò non deve però diventare un alibi: l’Empoli, su quel campo, ha già vinto più volte e l’ultimo precedente, un netto 5-2, porta oltretutto la firma di Alessio Dionisi in panchina. Sul piano delle scelte, è lecito attendersi un po’ di rotazione: si sta giocando molto e mancano elementi importanti, come Lovato e Ceesai, oltre a situazioni fisiche non ottimali per altri interpreti. Il tecnico dovrà essere bravo a individuare chi può dare il proprio contributo dall’inizio e chi potrà invece incidere in corso d’opera. Serviranno attenzione, pazienza e lucidità: non bisogna farsi travolgere dalla smania di vincere a tutti i costi. Anche perché, lo ribadiamo, la parola “obbligo” per ora è bene lasciarla fuori dal vocabolario azzurro.
Così come non la citiamo noi, la parola “obbligo” non deve nemmeno sfiorare la testa dei giocatori. Si torna, dunque, a quel concetto di leggerezza che può davvero diventare propedeutico e determinante all’interno di una partita che presenta diverse insidie e che, per caratteristiche e contesto, rischia di trasformarsi in un vero e proprio trabocchetto. È indubbio che, tra le due squadre, sia l’Empoli ad avere qualcosa in più da perdere, ma questo non deve in alcun modo fare breccia nell’approccio alla gara né condizionare l’aspetto mentale. Occorre piuttosto prendere sempre più consapevolezza delle qualità che crediamo questa squadra possa ancora esprimere. Qualità che, tuttavia, devono iniziare a manifestarsi con continuità. Come dicevamo in chiusura delle riflessioni seguite al pareggio contro la Samp, ora tocca alla squadra confermare con i fatti ciò che finora abbiamo sostenuto con le parole: che il potenziale c’è, che i valori esistono, e che il giudizio ancora positivo su questo gruppo merita di essere confermato sul campo.
Non stiamo parlando di adolescenti o bambini dell’asilo.
Devono tirare fuori gli attributi e fare gli uomini. Poi nel pallone si può vincere o perdere, ma si devono divertire con la garra giusta. Se cominciamo con gli alibi e le zero pressioni siamo fuori strada. le zero pressioni ci hanno fatto già retrocedere una volta. Le pressioni giuste, gli stimoli, devono essere pane quotidiano per tutti, chi non lotta ha perso già.
Giusto ANDREA B4M…non fa una piega
Questa è la 4a partita del Mister, un mini bilancio va fatto per forza ed al momento non è affatto positivo. Poco tempo? può essere, ma al momento la sua incidenza sul rendimento è pari a un bicchiere d’acqua calda….
Dopo aver subito ciascun avverario affrontato, si va a Chiavari, dove abbiamo molto da perdere. Preferirei che si andasse oltre gli alibi che contano fino a un certo punto, dato che non fanno classifica. Questa stagione mi ricorda molto quella che ci portò allo spareggio del 1989 a Cesena…. illusione generale che mano a mano si trasforma in paura e poi in tragedia!!!
Ovvio che spero nel contrario, ma la storia di questo campionato è adesso: o tiri fuori quello che non hai e scatta la famosa scintilla, oppure sei destinato alla mediocrità!!!
Nulla, a sto giro sono pessimista: senza i migliori 3 e visto che domani sono tutti i Santi, l’unica speranza è affidarsi a Sant’Andrea Fulignati per uno 0-0
i migliori 3 al momento non hanno fatto un gran che io mi sento di vincere…
Anzi dichiaro un bel 0-3 …
per LORO forse….e vedrete se dopo il Catanzaro in casa non ritorna d’Aversa che a quanto mi risulta è tutt’altro che svincolato!
D’Aversa ha rescisso, è stato fatto anche un comunicato stampa!!!
E’ vero che in B non ci sono mai partite dal risultato scontato (anche il Modena ne sa qualcosa nell’ultima di campionato) però sarebbe piuttosto deprimente non provare a vincere a Chiavari (15esima in classifica) … non fosse altro per il fatto che … guardando la classifica, non l’abbiamo fatto ne con il Pescara (17esima in classifica), ne con lo Spezia (18esima) e ne con la Samp (19esima) … e con le ultime due che ho rammentato … abbiamo pure giocato in casa. Le prime 3 hanno già un vantaggio piuttosto importante su di noi … non facilmente recuperabile … a meno di iniziare a vincerne 4 o 5 di fila … Ce la faremo? Chiaro che ancora mancano tantissime partite, ma intanto guardiamo di stabilizzarci intorno alla 7 o 8 posizione che già non sarebbe male anche come posizione finale per quello che abbiamo visto fino ad oggi …………..
Gente, per me anche Dionisi non è l’allenatore giusto. Per dare una scossa vera a questi giocatori, ci sarebbe voluto uno come Bisoli.
Purtroppo credo,e vorrei sbagliarmi,che questi giocatori non abbiano le qualitàtecniche e caratteriali necessarie.Per cui qualunque allenatore venisse non cambierebbe molto.Inoltre si nota che non sono stati acquistati terzini e interdittori a centrocampo nella convinzione di affidarsi ad un unico modulo di gioco,con la difesa a tre.In ogni partita subiamo troppo e,alla fine,il gol si prende.Bisogna prendere punti,di qui a Gennaio,il piu’ possibile e poi fare dei cambiamenti con nuovi innesti e cessioni.Carlo B
Speriamo.o che Chiavari -visto il bel nome- ci porti fortuna. FORZA RAGAZZI.
FORZA EMPOLE
FORZA MISTER! Noi lo vogliamo. A domani!
Tornando a Pellegri, certo che siete buffi.. un pò tutti a magnificarne l’eventuale ritorno perchè ritenuto un lusso per la B e poi invece di incoraggiarne l’utilizzo lo mettereste in panca facendo giocare qualcun’altro. Pellegri deve giocare e deve farlo dall’inizio per ritrovare condizione ma soprattutto per avere il giusto spazio come titolare del ruolo. Nell’ultima partita contro la Samp è rimasto in campo per un tempo più una ventina di minuti del secondo.. una buona porzione di partita, una porzione che deve iniziare ad essere più qualitativa e magari arricchita da un goal già in quel di Chiavari, ma partendo sicuramente dall’inizio.