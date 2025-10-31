Campionato Primavera 2
7a giornata
Crotone – EMPOLI
Domenica 2 novembre – ore 10.45
A Crotone – Campo Sportivo Settore B
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Pisa
|Sabato 1 novembre
|11.30
|Catanzaro
|–
|Benevento
|Sabato 1 novembre
|14.30
|Monopoli
|–
|Bari
|Sabato 1 novembre
|14.30
|Palermo
|–
|Avellino
|Domenica 2 novembre
|10.30
|Pescara
|–
|Perugia
|Lunedì 3 novembre
|16.00
|Salernitana
|–
|Spezia
|Sabato 1 novembre
|11.00
|Ternana
|–
|Cosenza
|Sabato 1 novembre
|11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato osserverà il suo turno di riposo
–
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 7a Giornata
EMPOLI – Catanzaro
Domenica 2 novembre – ore 13.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 7a Giornata
EMPOLI – Catanzaro
Domenica 2 novembre – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro