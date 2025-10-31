Campionato Primavera 2

7a giornata

 

Crotone – EMPOLI

Domenica 2 novembre   – ore 10.45

A Crotone – Campo Sportivo Settore B

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Pisa Sabato 1 novembre 11.30
Catanzaro Benevento Sabato 1 novembre 14.30
Monopoli Bari Sabato 1 novembre 14.30
Palermo Avellino Domenica 2 novembre 10.30
Pescara Perugia Lunedì 3 novembre 16.00
Salernitana Spezia Sabato 1 novembre 11.00
Ternana Cosenza Sabato 1 novembre 11.00

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato osserverà il suo turno di riposo

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 7a Giornata

EMPOLI – Catanzaro

Domenica 2 novembre –  ore 13.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 7a Giornata

EMPOLI – Catanzaro

Domenica 2 novembre –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Fabrizio Fioravanti

