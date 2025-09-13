Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Grande mister, forza 💪
Ottima conferenza. Intanto il Venezia si fa rimontare 2 reti a Pescara, mentre il Modena surclassa senza problemi il Bari. Più sofferta la vittoria del Frosinone a Padova.
ci credo…partire con due “rigorini” a favore non è poco!
intanto mi basterebbe di finire la partita in undici…e non è scontato…se poi giochiamo bene e vinciamo ancora meglio…a tutti quelli che stanno sentenziando che il Palermo ed il Venezia hanno già “ammazzato” il campionato consiglio di vedere gli ultimi 20 minuti di Pescara-Venezia…benvenuti in serie B dove la cosa più scontata è che nulla è scontato!
Il mister ha parlato dei 4 di centrocampo, dunque torniamo al 3421?
Credo di sì, Leoni
Fulignati
Curto Lovato Carboni
Ebuhei Ghion Igna Elia
Ilie Shpendi
Popov