Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani con lo Spezia, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Articolo precedenteEmpoli-Spezia: le probabili formazioni
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

6 Commenti

  2. Ottima conferenza. Intanto il Venezia si fa rimontare 2 reti a Pescara, mentre il Modena surclassa senza problemi il Bari. Più sofferta la vittoria del Frosinone a Padova.

  3. intanto mi basterebbe di finire la partita in undici…e non è scontato…se poi giochiamo bene e vinciamo ancora meglio…a tutti quelli che stanno sentenziando che il Palermo ed il Venezia hanno già “ammazzato” il campionato consiglio di vedere gli ultimi 20 minuti di Pescara-Venezia…benvenuti in serie B dove la cosa più scontata è che nulla è scontato!

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here