A margine delle conferenza stampa, abbiamo realizzato un intervista soggettiva con il nuovo direttore sportivo azzurro, Stefano Stefanelli. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli

  1. “Abbiamo bisogno di giocatori con caratteristiche un po’ diverse rispetto alle attuali”

    Musica per le mie orecchie!!!

    433 ❤️

    • Nella conferenza di presentazione non è stato così netto. Ha detto che la squadra è cresciuta e sta facendo bene e che per eventuali entrate, se ne ravviseranno la necessità, si prenderanno tutto il tempo necessario. Per le uscite invece ha detto che alcuni giovani verranno mandati a giocare e in un paio di casi è questione di poco (Tosto? Ignacchiti?).
      Non credo vedremo grandi cose in entrata a meno che non ci sia qualche cessione eccellente (Pellegri? Lovato? Belardinelli? Popov non lo conto perché pare che l’Atalanta te lo lascerebbe fino a fine campionato).

  2. Anch’io sono rimasto colpito da queste inequivocabili parole del nuovo Ds. Con la difesa a 4 l’Empoli svolterebbe davvero e valorizzerebbe finalmente le caratteristiche dei 2 esterni Elia e Ceesay…
    Speriamo. Vediamo che viene fuori.

  3. Ora, a parlare sono bravi tutti…. portano aria fresca e idee nuove, poi ti trovi inevitabilmente a scoprire che il nuovo lo è solo sulla carta…. per carità, Gemmi mi è sempre sembrato un corpo estraneo, ma il nuovo DS non è il Messia che trasforma in oro quello che tocca…. se l’idea era sfoltire la rosa, beh anche un Gemmi qualsiasi era in grado di farlo….

