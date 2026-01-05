A margine delle conferenza stampa, abbiamo realizzato un intervista soggettiva con il nuovo direttore sportivo azzurro, Stefano Stefanelli. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
“Abbiamo bisogno di giocatori con caratteristiche un po’ diverse rispetto alle attuali”
Musica per le mie orecchie!!!
433 ❤️
Nella conferenza di presentazione non è stato così netto. Ha detto che la squadra è cresciuta e sta facendo bene e che per eventuali entrate, se ne ravviseranno la necessità, si prenderanno tutto il tempo necessario. Per le uscite invece ha detto che alcuni giovani verranno mandati a giocare e in un paio di casi è questione di poco (Tosto? Ignacchiti?).
Non credo vedremo grandi cose in entrata a meno che non ci sia qualche cessione eccellente (Pellegri? Lovato? Belardinelli? Popov non lo conto perché pare che l’Atalanta te lo lascerebbe fino a fine campionato).
Anch’io sono rimasto colpito da queste inequivocabili parole del nuovo Ds. Con la difesa a 4 l’Empoli svolterebbe davvero e valorizzerebbe finalmente le caratteristiche dei 2 esterni Elia e Ceesay…
Speriamo. Vediamo che viene fuori.
Ora, a parlare sono bravi tutti…. portano aria fresca e idee nuove, poi ti trovi inevitabilmente a scoprire che il nuovo lo è solo sulla carta…. per carità, Gemmi mi è sempre sembrato un corpo estraneo, ma il nuovo DS non è il Messia che trasforma in oro quello che tocca…. se l’idea era sfoltire la rosa, beh anche un Gemmi qualsiasi era in grado di farlo….
E vu siete addomesticabili !