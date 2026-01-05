La Samp starebbe pensando a Franco Carboni per il proprio mercato invernale. Come già detto qualche giorno fa, il nome di Carboni è sulla lista dei probabili partenti in questa attuale sessione di calciomercato. Dopo un avvio da titolare il minutaggio dell’ex Venezia è andato scemando, complici anche delle prestazioni non sempre pienamente brillanti. Al momento Carboni è l’alternativa a Moruzzi che lo scavalcato nella gerarchia.

I blucerchiati ci starebbero pensando e, stando a quanto arriva, avrebbero già fatto un primo sondaggio con l’inter, attuale proprietaria del cartellino.

L’Empoli al momento, sempre per quelle che sono le nostre informazioni, non avrebbe ricevuto specifiche richieste per l’argentino. Sul giocatore ci sarebbero anche le attenzioni del Mantova. Sicuramente se dovesse arrivare un’opportunità per il giocatore il club di Monteboro non si opporrebbe alla cessione anticipata.