La Samp starebbe pensando a Franco Carboni per il proprio mercato invernale. Come già detto qualche giorno fa, il nome di Carboni è sulla lista dei probabili partenti in questa attuale sessione di calciomercato. Dopo un avvio da titolare il minutaggio dell’ex Venezia è andato scemando, complici anche delle prestazioni non sempre pienamente brillanti. Al momento Carboni è l’alternativa a Moruzzi che lo scavalcato nella gerarchia.
I blucerchiati ci starebbero pensando e, stando a quanto arriva, avrebbero già fatto un primo sondaggio con l’inter, attuale proprietaria del cartellino.
L’Empoli al momento, sempre per quelle che sono le nostre informazioni, non avrebbe ricevuto specifiche richieste per l’argentino. Sul giocatore ci sarebbero anche le attenzioni del Mantova. Sicuramente se dovesse arrivare un’opportunità per il giocatore il club di Monteboro non si opporrebbe alla cessione anticipata.
la sua dipartita sarebbe uno dei colpi migliori di questo mercato
Una domanda: ma la Samp con quali soldi fa mercato? non ho capito…. li ha o non li ha…. e se non li ha non deve spendere quelli che non ha…
Il “proprietario” della Sampdoria ha fatto un accordo per ripianare tutti i debiti in un tot. di anni quindi da questo punto di vista è a posto…inoltre è uno degli uomini più ricchi con un patrimonio stimato di oltre 3 miliardi…ora non ha più “problemi” finanziari e può intervenire sul mercato a proprio piacimento prova ne sia gli acquisti di Esposito e Brunori che solo loro due hanno un ingaggio netto sui 2 milioni di euro…
La Samp ha 28000 abbonati x una squadra che rischia la c.Fanno mercato per evitare la guerriglia urbana e dar dimostrazione di averci provato.Poi se falliscono la colpa sarà del sistema maledetto che c’è l’aveva con loro e li perseguitava..,
Nicola la Sampdoria risalira’ in classifica e quasi sicuramente farà i play off perché a gennaio farà un mercato “stellare”…