Si entra nella settimana che riporta al campionato. Sabato gli azzurri saranno di scena su uno dei campi più ostici di questa Serie B, andando ad affrontare un Cesena che sta facendo molto bene e che, davanti al proprio pubblico, ha costruito un ruolino di marcia decisamente importante. Il Manuzzi, come noto, rappresenta sempre un ambiente complicato dal punto di vista climatico, grazie alla bolgia che il pubblico bianconero riesce a creare. Sarà quindi l’ennesimo test di maturità per questa squadra, oltre a essere la gara che di fatto chiuderà il girone d’andata. Un appuntamento che permetterà anche di tracciare un bilancio più realistico della stagione azzurra fino a questo momento, una sorta di pagella del primo quadrimestre, usando un paragone scolastico.

Per quanto riguarda l’approccio alla partita, mister Dionisi non sembra intenzionato a stravolgere i piani che stanno caratterizzando il suo secondo mandato in azzurro. Dal punto di vista tattico si dovrebbe proseguire sulla strada del 3-4-2-1. Dall’infermeria arrivano notizie incoraggianti. Va infatti registrato il ritorno a pieno regime di Lovato, che dovrebbe essere già in campo dal primo minuto al Manuzzi. In ripresa anche Pietro Pellegri e Salvatore Elia: entrambi, già da questa settimana, dovrebbero tornare a lavorare con il gruppo e candidarsi per una convocazione. Sarà poi il lavoro quotidiano a chiarire il loro reale stato di forma e le eventuali scelte del tecnico, che dovrà gestire con attenzione situazioni delicate per evitare ricadute. Diverso invece il discorso per Edoardo Saporiti, per il quale servirà ancora un po’ di tempo, così come per Indragoli: entrambi, al momento, sono da considerarsi indisponibili.

Come noto, a Cesena mancherà Yepes, che dovrà scontare un turno di squalifica. Al suo posto resta apertissimo il ballottaggio tra Degli Innocenti e Haas, con lo svizzero che potrebbe seriamente partire dal primo minuto e indossare anche la fascia da capitano. Sarà una settimana di lavoro importante, nella quale il campo inizierà inevitabilmente a intrecciarsi con le dinamiche di mercato. Una settimana che si aprirà anche con la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, attesa proprio nella giornata di oggi.