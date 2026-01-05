A partire dalle ore 10:00 di lunedì 5 gennaio sarà possibile accedere alla prevendita dei biglietti per la partita Cesena FC – Empoli FC, valida per la 19° giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026 ed in programma sabato 10 gennaio alle ore 19:30 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi. I tagliandi per la sfida contro i toscani saranno disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale

SETTORE OSPITI

I biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di € 22,00 (più € 2,00 di diritti di prevendita). Per i tifosi della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di venerdì 9 gennaio.