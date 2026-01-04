La sessione invernale del calciomercato per la stagione sportiva 2025-2026 è iniziata da alcuni giorni e anche in casa azzurra si ragiona in maniera concreta su quelle che potranno essere le strategie e le mosse utili per apportare alcuni correttivi alla rosa. Parallelamente, verranno valutate anche le posizioni di quei calciatori di proprietà che al momento stanno trovando poco spazio e che rischiano di vedere compromessa l’intera stagione. Un mercato che, come noto, sarà gestito dal nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, che proprio domani verrà presentato ufficialmente alla stampa. Toccherà quindi a lui occuparsi delle operazioni in entrata e in uscita, valutando anche se alcune situazioni già monitorate dal predecessore Roberto Gemmi potranno avere un seguito oppure verranno definitivamente accantonate.
Il riferimento va soprattutto a due profili per il centrocampo come Mazzitelli e Fosso: nomi sui quali era stato registrato un interesse, pur senza che si fosse mai entrati realmente in una fase di trattativa, motivo per cui è corretto parlare di semplici attenzioni e non di giocatori realmente in orbita Empoli. In entrata, comunque, la sensazione resta quella già evidenziata più volte: il reparto su cui si concentrerà maggiormente l’attenzione sarà proprio la mediana, dove potrebbe mancare ancora qualcosa per aumentare i giri del motore azzurro. Da capire se, oltre ai profili già emersi, se ne aggiungeranno altri. Più difficile immaginare movimenti in entrata nel reparto offensivo, dove semmai si potrebbe lavorare in uscita per sfoltire. Salvo clamorose sorprese. In difesa, invece, non è escluso qualche intervento e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Mikulic, difensore bosniaco di grande prospettiva. Va però sottolineato come il mercato, nei suoi trenta giorni di durata, possa sempre riservare situazioni al momento non prevedibili, anche perché Stefanelli potrebbe avere già in mente strategie e riferimenti personali che, per ovvie ragioni, oggi non sono ancora di nostra conoscenza. La sensazione generale è comunque quella di un mercato in entrata che potrebbe portare al massimo tre innesti.
Capitolo uscite, dove invece ci si aspetta maggiore movimento. Come già evidenziato, potrebbe esserci almeno una partenza per reparto. Anche in porta, visto che Perisan continua ad avere estimatori e, qualora si presentasse la concreta possibilità di un ruolo da titolare, non sarebbe da escludere una separazione. In difesa, la sensazione è che possa partire uno tra Tosto e Indragoli: in questo caso si valuteranno soprattutto le opportunità, tenendo conto che parliamo di profili molto considerati dalla società ma che rischiano di trovare poco spazio nel prosieguo della stagione. Situazione simile a centrocampo, dove Bellardinelli sembra il principale indiziato per un prestito, ma attenzione anche alla posizione di Ignacchiti: dopo un avvio di stagione da titolare e con la fascia da capitano al braccio, eventuali movimenti interessanti intorno a lui potrebbero essere presi in considerazione. In attacco va invece aperta una parentesi su Popov, diventato nelle ultime settimane un vero e proprio oggetto del mistero. Il forte interesse dell’Atalanta è noto e tra le parti sembrerebbe esserci un’intesa di massima. Resta però da capire se gennaio rappresenterà il momento dell’addio o semplicemente una fase di “parcheggio”. L’idea che filtra da molte parti è che il giocatore venga preservato per evitare rischi fisici che possano compromettere un trasferimento importante. Al momento, la corrente più forte – almeno secondo le informazioni in nostro possesso – porta verso una permanenza ad Empoli fino al termine della stagione, con un possibile addio rimandato a giugno. Da monitorare anche la situazione di Flavio Bianchi, che rischia di trovare pochissimo spazio. Su di lui ci sono interessi concreti da parte di alcune società di vertice di Serie C e un prestito potrebbe rappresentare la soluzione migliore, per poi rivalutare il tutto a fine stagione. Qualche ragionamento, in passato, era stato fatto anche su Konate, ma al momento – con il cambio di direzione sportiva – l’ex Primavera non sembra destinato a muoversi nel mercato di gennaio.
Comunque un mercato interessante che seguiremo come sempre passo per passo, cercando di essere tempestivi nel riportare le notizie; in questo sperando anche nella collaborazione del nuovo direttore sportivo che anche noi, da questo punto di vista, dovremo andare a conoscere meglio.
manca l attaccante no che va bene cosi’ uno alla cerri x intederci
Ahahsha bellina questa.Se te lo comprano ti porto in carrozza per un anno.
3pezzi uno x reparto x sperare nei playoff
Nel mercato di gennaio mi auguro che si accontenti di un guadagno di 5 milioni di euro.
Se vuoi andare in A direttamente, servono 5 acquisti
Se vuoi andare ai play off 3 acquisti
Se ti vuoi solo salvare 1 acquisto
ma come fai ad andare in serie A diretto che sei a meno 13 dalla seconda con 6 squadre da superare?
Se non ricordo male quando arrivò Andreazzoli la prima volta eravamo 5/6 a 8/9 punti dalla prima e da ultimo siamo arrivati primi a 12 punti dalla seconda
vero ma sono cose che capitano una volta ogni tanto mica è la regola. Quella squadra poi aveva Caputo Krunic Zajc, Donnarumma Maietta Luperto. Si vedeva che con Vivarini stava under performando. La squadra di quest anno bene o male è dove dovrebbe essere. Quindi recuperare 13 14 punti in un girone è quasi impossibile
Aveva anche Di Lorenzo, Bennacer e sopratutto Marietta…
se si devono comprare mele e arancie marcie,rimaniamo come siamo!
La mossa Direttore Sportivo fa pensare a un serio rafforzamento della squadra per tentare la promozione e riequilibrare una rosa numerosa ma carente sotto molti punti di vista.Attendiamo gli sviluppi e,poi,a fine Gennaio faremo le valutazioni del caso.Nel frattempo buon lavoro .Carlo B.
no, fa pensare che si parta per tempo con la programmazione per l’anno prossimo
bisogna cambiare trend..di sempre, aspettare l ultima ora del mercato e prendere i capi rotti rimasti..Stefanelli ti chiedo la rapidità..non possiamo aspettare per risparmiare l ultima ora di mercato
Io mi concentrerò in difesa con uno veramente forte per la categoria e uno in mezzo al posto di Belardinelli.
Meglio due forti che 4 scarti.
Curioso di capire cosa porta il nuovo di tanto sensazionale…. da lì si capisce cosa si vuol fare del resto della stagione….
In questo momento non servono giocatori di prospettiva, ma 2 o 3 giocatori di una certa esperienza e validi. Poi se arriva anche qualche giovane va benissimo. Mi sembra che do giovanissimi ce ne siano anche troppo in rosa e con annessi pure alcuni della primavera che si stanno dimostrando giocatori di grande prospettiva. Fosse dipeso da me avrei ingaggiato subito Esposito (quello dello Spezia) cedendo uno tra Ghion e Yepes (probabilmente il primo) e avrei cercato di dare un pò più fiducia o ad Ignacchiti o a Belardinelli, ma accoppiando centralmente ad Esposito.. Haas.
Esposito alla Sampdoria ha un contratto da 1.600.000 euro lordi (800.000 netti) assolutamente fuori portata per quasi tutti in serie B figuriamoci per noi…
più quasi 3 milioni x il cartellino. Operazione non x noi
Forse ti dimentichi che qualche soldino è entrato in cassa dopo la cessione dei pezzi migliori etc. etc. e con il paracadute piuttosto cospicuo. È inutile tenere tutti questi centrocampisti…..Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Ghion, Degli Innocenti e Haas.. ne togli tre dal libro paga e già ammortizzavi i soldi che avrebbe intascato Esposito come ingaggio. Credo che con 4 centrali come Esposito, Degli Innocenti, Haas e Ignacchiti il centrocampo sarebbe stato a posto e ben più fisico. Tra l’altro Esposito è ancora giovane (25 anni) e lo portavi a casa con 1 milione l’anno prossimo e 500.000 come prestito oneroso da subito. Ormai ha cambiato casacca ed inutile parlarne ancora. Se poi non si vuole spendere nemmeno un cent per rinforzare la squadra allora ne Gemmi e ne altri posson fare miracoli. Continuiamo ad imbottirci di prestiti che l’anno dopo 9 volte su 10 non riscatteremo mai? Naturalmente questo vale per Esposito come per un qualsiasi altro giocatore di buona qualità che o prendi o sennò meglio far maturare ancora i tuoi giovani centrocampisti. Venisse comunque un Maleh e magari insieme a lui Mazzitelli, come dici appena sotto, chi non sarebbe contento? Tutti, ma si ritorna al solito discorso o li prendi in prestito secco (e non ci vengono di sicuro per uno stipendio da serie B) altrimenti.. devi aprire comunque il portafoglio!
Di proprietà: Curto, Lovato (obbligo di riscatto), Guarino, Tosto, Indragoli, Elia, Belardinelli, Ignacchiti, Haas, Saporiti, Shpendi, Popov, Konate, Bianchi, Perisan,…non mi sembra che abbiano solo “prestiti”…
Magico…. so benissimo i giocatori che sono di proprietà, il mio discorso era riferito a quello che più o meno è successo negli ultimi anni in Serie A. Queste liste che hai scritto, le ho scritte decine di volte, ma ciò non toglie che a volte non abbiamo riscattato giocatori interessanti che poi le altre hanno rivenduto a prezzi molto, ma molto maggiore grazie al nostro saperli valorizzare.
Daniele lo sai bene che in A non puoi avere giocatori di proprietà se non i tuoi e giovani. Ti ricordo che un Colombo qualsiasi costava 7 milioni ed Esposito 6. Questi sono i prezzi. Quest anno sono riandati in prestito quindi se avevi speso 13 milioni ora fischiavi. Quindi se vuoi in A avere una squadra di un certo valore x provare a salvarti puoi alzare il livello solo con i prestiti.
Daniele non sempre il capo ci indovina…anche lui, fra le tante che ha indovinato, qualche sbaglio lo ha fatto…è impossibile indovinarle tutte…ti faccio un esempio molto chiaro: Cambiaso…inoltre c’è anche da considerare che il potere “contrattuale” e di “vendita” di tante società è assai maggiore del nostro…noi più di tanto per un calciatore non incasseremo mai…il Vicario di turno se lo vendiamo noi prendiamo 15 se lo vende l’Inter (tanto per fare un esempio) ne prende 50 o anche 60…il fatto di valorizzare i calciatori e poi rivenderli è quello che ci ha permesso di fare quasi 40 anni fra serie A e serie B cosa altrimenti impensabile per una realtà come la nostra…🤷♂️
Basterebbe prendere un centrocampista da qualsiasi squadra di seconda fascia che gioca la coppa d Africa che ci risolverebbe il 70% dei problemi
A mio avviso 3 acquisti sarebbero perfetti…2 centrocampisti (Mazzitelli e Maleh, anche se hanno iniziato entrambi a giocare nelle rispettive squadre) e un difensore, ma un profilo esperto e già pronto per la B…in attacco va bene come siamo perché Popov sarà venduto a gennaio ma resterà con noi fino a giugno…da Cesena in poi avrà “risolto” completamente questa brutta influenza! 🤷♂️😂
la nuova proprietaà red bull non ha nessun problema a garantire il milione e 700k di stipendio a mazzitelli, ma secondo me prenderanno uno piu’ forte ancora. sono molto fiducioso, con la red bull spicchiamo il volo
Vero…”red bull ti mette le aliiiii”…😂
La nuova proprietà?🤔. Mi sono perso qualcosa?🤔
Red Bull??? Fosse vero il C or.si. il contratto l’avrebbe già firmato, imbustato e portato in Austria a piedi di persona😂😂😂
sarà un po’ che sto sognando sarà un po’ che la vodka di capodanno non mi è ancora passata…
A centrocampo mi aspetto un profilo simile a Pierret del Lecce. Mediano a 2 tipo Brescianini (Atalanta).
Come si fa ad andar su diretti? Semplice: pigli 5 pezzi boni e fai la corsa per arrivare fra le prime 2
Hai ragione; il centrocampo va completamente rifatto (tre elementi) + un terzino destro + una punta vecchia volpe, massiccia, cattiva….ad esempio Pavoletti. O Lapadula. O Coda.
Codesti sono dei pensionati a fine carriera che non arriveranno mai a Empoli….e meno male
Assurdo come viene gestito Popov.
Anche se in trattativa l’atleta va fatto giocare, senza pensare al rischio infortuni, tenendolo in panchina lo svaluti e basta.
Questo ha doti che gli altri non hanno: ha il fiuto del gol, ha il cinismo necessario per concretizzare occasioni sporche.
Inconcepibile che un calciatore di tua proprietà, dopo appena 6 mesi venga ceduto…. Questo non è più calcio sano.
Per me poi serve un buon terzino dx per tornare alla difesa a 4.
Un centrocampista tecnico ed uno incontrista.
Forse un centrale di difesa esperto.
Stop.
Ragazzi il capo della Red Bull ha comprato casa a Empoli!
Speriamo vicino a te, così gli parli dello stadio e della sua capienza esagerata, chissà mai che non ti accontenta!
fonte per favore ? o e’ una boutade?
Si è vero a montrappoli, casa e recinto per i polli.
Un loft dentro la curva che guarda L orme , meglio che a Manhattan
Intanto le Nane si risollevano battendo Nicola al 93′ con un gol di Kean. Sempre ultime ma a pari coi pisesi.
si a Avane in via di Pozzo
le nane si salvano. Peccato ma non ci deve interessare. Anzi meglio non averli in B l anno prossimo.
sai nel girone di ritorno quante squadre si scanseranno alla viola?sassuolo,cremonese,udinese…..a 12 punti e col genoa a 15 delle 4 giu’ sara’ quella che al 100%si salvera’,forse se pareggiava……..
allora di scanseranno anche con le altre perché solo con i viola? Le nane si salveranno perché è la stessa squadra dell anno scorso che fece 65 punti. Figurase non fanno 22 23 punti in 20 partite.
Comunque, finisse ora, la prossima Serie B avrebbe ben 5 squadre toscane!
Fiorentina
Pisa
Empoli
Carrarese
Arezzo
Difficile che la viola si trovi in B a maggio, peccato….
Come il fiasco farà la storia del su vino noi saremo ciò che io tempo ci permetterà di raccontare. Onoriamo il presidente che sta facendo sforzi disumani per farci vedere l’Empoli ancora in azione. Stadio nuovo oramai ad un passo, 12mila posti a sedere, per i vecchi ranger e ultras empoli un sogno meritato che si avvera!
Speriamo Guido meno spese di gestione , più spazzi commerciali e si può comprare un giocatore almeno ..
la curva da 4.000 ad Ascoli costa 7.000 da 3.000 con 5 la fai …
con 17 milioni fai lo Stadio!…
Andate a vedere…
Forza lo smonto io gratis….
la curva ad Ascoli 7 milioni da 4.000
da 3.000 con 5.milioni la fai anche meno penso perché non c’è spese di demolizione e smaltimento macerie, il ferro e un materiale riciclabile vendibile copre le spese … quindi tra i 4/5 milioni fai la curva ….
Io non mi trovo d’accordo con le priorità che indica PE…in difesa manca un uomo senza che escano Tosto o Indragoli se vogliono continuare come sembra a tre.
A centrocampo non prenderanno nessuno prima che ne esca almeno uno…in attacco cosa farebbe presagire un cambio di strategia per Konate con il nuovo Ds?
Il centravanti del 2026 sarà la Curva Sud per noi!…
La regione Tartina Giani ha promesso 15 milioni per lo Stadio Nane
e per quello del Prato , ma tempo fa 5 milioni per quello dell’Empoli ,
più i 15/10 dallo Stato si arriva a 20 si fa con quelli bastano e si fanno bastare pensa un po’ io non vorrei ci mettesse neache 1 euro e io sarei quello cattivo…
Io finché domani non sento che dice Stefanelli, non mi pronunciò: né sul mercato né sul piazzamento finale dell’Empoli.
Allora qualcuno ci ha le palle della cattedrale nel diserto
mamma mia combattere con tutte queste checché c’è lo duro
come e facile addormentarsi in tera
Ora tranquillo niente scuse !vedrai i gufi sono i cattivi e gufino
poi ci sono i super tifisi sanno tutto e no ma dopo cheeavvenuta
Translate: impossible to know
Non so o io quello sopra Rino e quello sfigato che scopiazza…