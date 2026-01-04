La sessione invernale del calciomercato per la stagione sportiva 2025-2026 è iniziata da alcuni giorni e anche in casa azzurra si ragiona in maniera concreta su quelle che potranno essere le strategie e le mosse utili per apportare alcuni correttivi alla rosa. Parallelamente, verranno valutate anche le posizioni di quei calciatori di proprietà che al momento stanno trovando poco spazio e che rischiano di vedere compromessa l’intera stagione. Un mercato che, come noto, sarà gestito dal nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, che proprio domani verrà presentato ufficialmente alla stampa. Toccherà quindi a lui occuparsi delle operazioni in entrata e in uscita, valutando anche se alcune situazioni già monitorate dal predecessore Roberto Gemmi potranno avere un seguito oppure verranno definitivamente accantonate.

Il riferimento va soprattutto a due profili per il centrocampo come Mazzitelli e Fosso: nomi sui quali era stato registrato un interesse, pur senza che si fosse mai entrati realmente in una fase di trattativa, motivo per cui è corretto parlare di semplici attenzioni e non di giocatori realmente in orbita Empoli. In entrata, comunque, la sensazione resta quella già evidenziata più volte: il reparto su cui si concentrerà maggiormente l’attenzione sarà proprio la mediana, dove potrebbe mancare ancora qualcosa per aumentare i giri del motore azzurro. Da capire se, oltre ai profili già emersi, se ne aggiungeranno altri. Più difficile immaginare movimenti in entrata nel reparto offensivo, dove semmai si potrebbe lavorare in uscita per sfoltire. Salvo clamorose sorprese. In difesa, invece, non è escluso qualche intervento e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Mikulic, difensore bosniaco di grande prospettiva. Va però sottolineato come il mercato, nei suoi trenta giorni di durata, possa sempre riservare situazioni al momento non prevedibili, anche perché Stefanelli potrebbe avere già in mente strategie e riferimenti personali che, per ovvie ragioni, oggi non sono ancora di nostra conoscenza. La sensazione generale è comunque quella di un mercato in entrata che potrebbe portare al massimo tre innesti.

Capitolo uscite, dove invece ci si aspetta maggiore movimento. Come già evidenziato, potrebbe esserci almeno una partenza per reparto. Anche in porta, visto che Perisan continua ad avere estimatori e, qualora si presentasse la concreta possibilità di un ruolo da titolare, non sarebbe da escludere una separazione. In difesa, la sensazione è che possa partire uno tra Tosto e Indragoli: in questo caso si valuteranno soprattutto le opportunità, tenendo conto che parliamo di profili molto considerati dalla società ma che rischiano di trovare poco spazio nel prosieguo della stagione. Situazione simile a centrocampo, dove Bellardinelli sembra il principale indiziato per un prestito, ma attenzione anche alla posizione di Ignacchiti: dopo un avvio di stagione da titolare e con la fascia da capitano al braccio, eventuali movimenti interessanti intorno a lui potrebbero essere presi in considerazione. In attacco va invece aperta una parentesi su Popov, diventato nelle ultime settimane un vero e proprio oggetto del mistero. Il forte interesse dell’Atalanta è noto e tra le parti sembrerebbe esserci un’intesa di massima. Resta però da capire se gennaio rappresenterà il momento dell’addio o semplicemente una fase di “parcheggio”. L’idea che filtra da molte parti è che il giocatore venga preservato per evitare rischi fisici che possano compromettere un trasferimento importante. Al momento, la corrente più forte – almeno secondo le informazioni in nostro possesso – porta verso una permanenza ad Empoli fino al termine della stagione, con un possibile addio rimandato a giugno. Da monitorare anche la situazione di Flavio Bianchi, che rischia di trovare pochissimo spazio. Su di lui ci sono interessi concreti da parte di alcune società di vertice di Serie C e un prestito potrebbe rappresentare la soluzione migliore, per poi rivalutare il tutto a fine stagione. Qualche ragionamento, in passato, era stato fatto anche su Konate, ma al momento – con il cambio di direzione sportiva – l’ex Primavera non sembra destinato a muoversi nel mercato di gennaio.

Comunque un mercato interessante che seguiremo come sempre passo per passo, cercando di essere tempestivi nel riportare le notizie; in questo sperando anche nella collaborazione del nuovo direttore sportivo che anche noi, da questo punto di vista, dovremo andare a conoscere meglio.