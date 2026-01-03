È ripreso nella giornata di ieri il lavoro degli azzurri, dopo alcuni giorni di sosta concessi per permettere alla squadra di trascorrere una parte delle festività natalizie con le rispettive famiglie, complice anche lo stop del campionato in questo fine settimana. L’Empoli tornerà infatti in campo sabato 10 gennaio, quando sarà impegnato in trasferta contro il Cesena allo stadio Manuzzi. La ripresa si è svolta sul campo di Petroio, sotto gli occhi del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, presente a seguire da vicino il primo allenamento della squadra. Una seduta ovviamente non particolarmente intensa, più orientata a una ripresa graduale, durante la quale sono stati gestiti con attenzione i calciatori che rientravano da problemi fisici.

Da questo punto di vista filtra moderato ottimismo, in particolare per Pietro Pellegri e Lovato: entrambi potrebbero tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo già all’inizio della prossima settimana e candidarsi concretamente per una maglia da titolare nella sfida contro i romagnoli. Un passo indietro, invece, per Saporiti, per il quale i tempi di recupero sembrano leggermente più lunghi e potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno. Chi certamente non sarà a disposizione per la gara di Cesena è Gerard Yepes, che dovrà scontare il turno di squalifica. Proprio in mezzo al campo potrebbe quindi aprirsi una chance importante per Haas, che si candida seriamente alla prima partenza da titolare in stagione e che potrebbe scendere in campo anche con la fascia da capitano al braccio.

È chiaramente ancora presto per parlare di formazione e assetto tattico, ma la sensazione è che, almeno in avvio di settimana, si continuerà a lavorare sul 3-4-2-1, modulo che ha dato risposte convincenti nelle ultime uscite. Da lunedì in poi l’attenzione si sposterà in maniera più specifica sulla preparazione della gara del Manuzzi, con il calciomercato ormai aperto che inevitabilmente tornerà a essere un tema presente anche all’interno dello spogliatoio azzurro.