In questa sessione di mercato, come vi abbiamo già scritto, la priorità principale dell’Empoli sarà quella di trovare un centrocampista con determinate caratteristiche.
Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport la società azzurra è in corsa per Ryan Fosso del Fortuna Sittard. I contatti sarebbero stati avviati alcuni giorni fa dall’ex Ds Gemmi e ora ci sarà da capire se il nuovo Ds azzurro Stefanelli porterà o meno avanti la trattativa. Il centrocampista classe 2002 ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il Fortuna Sittard ha l’opzione per prolungare per un ulteriore anno. Sul giocatore c’è una forte concorrenza di altre squadre straniere come il Kaiserslauten, il Borussia Monchengladbach, l’Herta Berlino e i polacchi del Lech Poznan e per l’Empoli non sarà facile affondare il colpo.
Fosso è cresciuto nel settore giovanile dello Young Boys per poi passare al Vaduz prima di trasferirsi nel 2024 al Fortuna Sittard, club della massima divisione olandese. In questa stagione ha già totalizzato 17 presenze. Agisce sia in un centrocampo a due che a tre.
Vedremo se sarà una delle tante piste destinate a spengersi oppure se effettivamente la società azzurra proverà davvero a stringere sul giocatore.
Sta a vedè che un nuovo D. S. va a completare l’acquisto di un giocatore già attenzionato da Gemmi. Si inizierebbe nella maniera sbagliata. Ma anche fosse così, come lo prendi un giocatore super richiesto e da squadre importanti? Bisogna aprire il portafoglio e non mi pare che “qualcuno” sia abituato a farlo. Se poi dietro ci fosse una nuova cordata di soci allora tutto cambia.
Il nome esatto della squadra tedesca è Kaiserslautern
Buongiorno . Mantenere sempre B e tanta A da quarant’anni è dura. Un nuovo socio con Fabrizio sarebbe ideale. Però spero che nn entri uno straniero o peggio ancora una cordata di stranieri. Vorrebbe dire, qualche anno ancora, magari anche bene e dopo, come succede in altre piazze finiamo a schifo😂. Siamo umili e facciamo piccoli passi e se Fabrizio tiene da solo o lui il n. 1 in società ok, altrimenti è un casino. Ormai siamo abituati bene e a certi livelli, bisogna averne tanti, tanti. Mah speriamo che il giocattolo Empoli duri ancora, ma la vedo dura dura. Forza azzurri💙💙💙💙💙💙
Beh qualche intuizione giusta,vedi Anjorin,Gemmi l’ha avuta…
È segno di intelligenza e rispetto non denigrare il lavoro del tuo predecessore.
Per cui, secondo me siam già partiti col piede giusto. Poi vedremo. Ricordatevi che siamo in B per cui anche livello di mercato,anche se pure la concorrenza si muoverà ,non ci vorrà molto ad alzare l’asticella..
Anjorin, sotto stessa ammissione di Gemmi in una conferenza stampa, era seguito ed attenzionato già da tempo dall’area scouting dell’Empoli. Lo ha detto lui, non io. Lui ha solo concretizzato la trattativa.
Vabbè Pellegri,Esposito,Colombo,tutta gente che comunque gioca in A ,il portiere Baez ,miglior portiere della mls americana,che aveva proposto prima di essere dirottato su Vasquez che nn costava nulla.Visto che vi ricordate anche delle dichiarazioni di due anni fa,bisogna allora avere il quadro completo.Non voglio lodare il ds ,ma neanche criticarlo a tamburo battente adesso che è stato destituiti,dato che si è trovato a lavorare con un budget pari a zero..Vedrete che questo lavorerà meglio,dato che credo che i cordoni si sono allargati..Altrimenti non avrebbe avuto senso cambiare ds ora..Non credi?
Io non l’ho criticato, per me ha fatto quello che poteva fare con il budget (zero) che gli hanno messo a disposizione.
Se avesse avuto budget Zero non sarebbe stato sostituito e se è vero che i cordoni della borsa si sono aperti il nuovo budget per il mercato di gennaio lo gestiva lui lui.
Evidentemente il budget estivo non era assolutamente zero ed è stato gestito male e questo ha creato sfiducia nella proprietà che ha preferito affidare le risorse per la nuova sessione di mercato ad una figura diversa.
L’auspicio e’,credo condiviso da tutta la tifoseria,che l’attuale Dirigenza,che dobbiamo apprezzare e ringraziare per tutti questi anni ad alti livelli,rimanga a lungo alla guida dell’Empoli.Purtroppo pero’ il sistema calcio professionistico che prevede che ad un giocatore si debba pagare oltre all’ ingaggio,le tasse ed i contributi,dandoglielo netto,affossa tutti i bilanci.Per cui o riesci a vendere a molto e comprare a poco,o devi finanziare la gestione talvolta anche pesantemente.E’ questo il principale problema che certi grandi club non hanno interesse a risolvere per comprensibili motivi che possiamo facilmente intuire.Csrlo B
Cambierebbe ben poco … i procuratori chiederebbero di più e la spesa per la società rimarrebbe la stessa (almeno credo)…………..
ancora con le tasse. Ma sei dipendente? Se guadagni 1500 euro l azienda ne spende 3000 e paga x te i contributi. Se te li dovessi pagare da solo all azienda uscirebbero sempre 3 mila e a te ne rimarrebbero sempre 1500. Per il giocatore è uguale. 1 milione di netto equivale a 2 di esborso si cui uno allo stato. Da come parli sembra che non vorresti la pensione o che incentivi il lavoro a nero. È così nella vita di tutti i giorni.
se facciamo mercato il 31 gennaio serve a poco !!!
Commento breve, ma perfetto.
Intendiamoci bene … a me va più che bene quello che ha fatto la dirigenza in tutti questi anni … e nemmeno pretendo spese folli che poi ti affossano se le cose non vanno bene … Come ho sempre detto son fiducioso di arrivare a buoni risultati con questa rosa perchè non mancano giocatori di qualità per affrontare questa categoria. Squadra però in alcuni ruoli troppo giovane ed inesperta e questo campionato lo sta dimostrando con risultati a fase alterna … Importante è mantenere la categoria perchè fin troppe squadre hanno fatto capitomboli all’indietro e adesso si ritrovano in campionati semiprofessionistici, però investire in un paio di ruoli che un pò a tutti sembrano non essere il massimo non sarebbe male anche perchè qualche soldarello in cassa, tra cessioni, sponsor, abbonamenti e diminuzione di ingaggi reputo ci debba essere … se poi ci aggiungiamo anche il paracadute … non vedo come non si possa rinforzare una squadra che comunque, anche senza acquisti, ha tutto il potenziale per arrivare nelle prime 8 ………….
Devi investire 3 o 4 milioni l’anno, su profili futuribili (come in passato sono stati Bennacer, Krunic, Zajc) e lo devi fare possibilmente in serie B, dove hai possibilità di vederli all’opera. E’ pressochè impossibile che una squadra che ha incassato fior di milioni negli ultimi anni, non abbia le possibilità economiche per poter investire 4 o 5 milioni sul mercato. Poi se volete credere che sia così, credeteci pure.
I DS ormai vanno avanti a conoscenze e buoni uffici, Gemmi magari non ne aveva abbastanza, Stefanelli ne avrà di più, non si sa. Come non si sanno le motivazioni che hanno portato all’esonero anticipato del vecchio DS. Mia personalissima opinione, la parte di scouting o acquisto giocatori ha influito quasi niente, le motivazioni sono più da ricercare nei rapporti che c’erano fra la propietà ed il vecchio dirigente.
Anche perchè se esoneri un DS perchè non ha portato giocatori, bisogna anche dire che gli ha dato meno di 2 milioni in due mercati per portare giocatori, cosa ci si doveva aspettare da sto cristiano?
Almeno io critico il vecchio DS più per come si rapportava alla tifoseria (come se fossimo con l’anello al naso e non a caso lo si chiamava bonariamente come Pulcinella) piuttosto che per gli errori nelle scelte che ci sono state, ma condizionate forse dal budget zero avuto. Resto dell’idea che se avesse avuto il budget di risvoltino non avrebbe fatto tanto bene, ma resta il fatto che a gennaio scorso avrebbe dovuto avere un pò di fantasia in più e forse una gestione dei calciatori migliore insieme allo stesso D’Aversa.
Comunque il budget di risvoltino, ha portato molti più utili, che piaccia o no, sui numeri non si può discutere, al netto di non essere immuni da errori.
Sostina, la vediamo all’opposto.La pres.idenza e lo sappiamo ormai bene, ci impiega poco a valutare le persone.Io credo che Gemmi non godesse fin da subito di grosso credito e si era pianificato fin dall’anno scorso un ‘annata ad atterraggio programmato salvo poi valutare l’operato del ds in corso d’opera.Qualche spicciolo l’avrà pure avuto,niente a che vedere con Accardi che in b spendeva 5 milioni per Caputo,ovviamente,ma sicuramente si è dovuto districare nel difficile lavoro di fare mercato al ribasso in serie A.Se sai che agirai così sul mercato,sai bene che è inutile rivolgersi a nomi altisonanti come ds,che poi richiedono anche fondi diversi per operare.Ti posso concedere che è da valutare se i cordoni si allargheranno davvero,ma lì entra anche il gioco di possibili soci “ombra” già presenti,magari che hanno pure foraggiato questo avvicendamento etc..etc..Le ipotesi sono molteplici e difficili da indovinare..Io facevo riferimento alla valutazione semplicistica che quando hai qualcosa da spendere la fai gestire non ad uno “sfiduciato” ma ad un profilo sul quale riponi,almeno inizialmente,fiducia.Tutto qua,tutto opinabile,ma è il mio modo di vederla..,
Da un punto di vista squisitamente tecnico…della qualità dei giocatori, parlo del calciomercato di giugno (l’anno scorso sono stati fatti errori ma in serie A capita)…i giocatori portati non si sono rivelati per niente consoni rispetto al loro costo (ingaggi e commissioni ai procuratori)…ricordiamoci che siamo ripartiti liberandoci di tutti i contratti onerosi (Haas ha rinnovato al ribasso e per Pellegri c’è sicuramente un aiuto dal Toro) e nonostante ciò hai il sesto monte ingaggi.
con i giocatori di origine africana sui cm si va sul sicuro XD
Ma chi volete che trovi di soci: lui vuole fare tutto da solo. Nessuno verrai mai a portare soldi senza potere decisionale.
ma ogni articolo deve essere commentato con argomenti diversi? il giocatore può fare al caso nostro ma visto la concorrenza la vedo dura.
Fulignati
Maggioni Lovato Guarino Obaretin
Valoti Fosso Mazzitelli
Elia Pellegri Ceesay
Da i’ campo ci deve sortire i’ fosso…