In questa sessione di mercato, come vi abbiamo già scritto, la priorità principale dell’Empoli sarà quella di trovare un centrocampista con determinate caratteristiche.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport la società azzurra è in corsa per Ryan Fosso del Fortuna Sittard. I contatti sarebbero stati avviati alcuni giorni fa dall’ex Ds Gemmi e ora ci sarà da capire se il nuovo Ds azzurro Stefanelli porterà o meno avanti la trattativa. Il centrocampista classe 2002 ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il Fortuna Sittard ha l’opzione per prolungare per un ulteriore anno. Sul giocatore c’è una forte concorrenza di altre squadre straniere come il Kaiserslauten, il Borussia Monchengladbach, l’Herta Berlino e i polacchi del Lech Poznan e per l’Empoli non sarà facile affondare il colpo.

Fosso è cresciuto nel settore giovanile dello Young Boys per poi passare al Vaduz prima di trasferirsi nel 2024 al Fortuna Sittard, club della massima divisione olandese. In questa stagione ha già totalizzato 17 presenze. Agisce sia in un centrocampo a due che a tre.

Vedremo se sarà una delle tante piste destinate a spengersi oppure se effettivamente la società azzurra proverà davvero a stringere sul giocatore.