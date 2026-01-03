In questo fine settimana non si giocherà il campionato di Serie B, fermo per la sosta invernale. Si riprenderà sabato 10 gennaio con le gare della 19a e ultima giornata di andata. Al momento, in testa alla classifica troviamo il Frosinone con 38 punti davanti al Monza con 37.
Ecco il programma completo con date e orari:
V.ENTELLA-MONZA 10/01 ore 15:00
SUDTIROL-SPEZIA 10/01 ore 15:00
REGGIANA-VENEZIA 10/01 ore 15:00
FROSINONE-CATANZARO 10/01 ore 15:00
CARRARESE-BARI 10/01 ore 15:00
AVELLINO-SAMPDORIA 10/01 ore 15:00
JUVE STABIA-PESCARA 10/01 ore 17:15
CESENA-EMPOLI 10/01 ore 19:30
MANTOVA-PALERMO 11/01 ore 15:00
PADOVA-MODENA 11/01 ore 17:15
