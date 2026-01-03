In questo fine settimana non si giocherà il campionato di Serie B, fermo per la sosta invernale. Si riprenderà sabato 10 gennaio con le gare della 19a e ultima giornata di andata. Al momento, in testa alla classifica troviamo il Frosinone con 38 punti davanti al Monza con 37.

Ecco il programma completo con date e orari:

V.ENTELLA-MONZA 10/01 ore 15:00

SUDTIROL-SPEZIA 10/01 ore 15:00

REGGIANA-VENEZIA 10/01 ore 15:00

FROSINONE-CATANZARO 10/01 ore 15:00

CARRARESE-BARI 10/01 ore 15:00

AVELLINO-SAMPDORIA 10/01 ore 15:00

JUVE STABIA-PESCARA 10/01 ore 17:15

CESENA-EMPOLI 10/01 ore 19:30

MANTOVA-PALERMO 11/01 ore 15:00

PADOVA-MODENA 11/01 ore 17:15

1 commento

  1. V.ENTELLA-MONZA 1

    SUDTIROL-SPEZIA 1

    REGGIANA-VENEZIA 1

    FROSINONE-CATANZARO 1

    CARRARESE-BARI 1

    AVELLINO-SAMPDORIA 1

    JUVE STABIA-PESCARA X

    CESENA-EMPOLI

    MANTOVA-PALERMO 2

    PADOVA-MODENA X

