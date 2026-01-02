Nelle parole del presidente Corsi emerge la volontà, da parte della società azzurra, di rinforzare il centrocampo con un profilo ben preciso. Ossia quello di un centrocampista di sostanza, che possa aggiungere chili e forza fisica. Un giocatore che abbia caratteristiche differenti rispetto a coloro – Ghion, Degli Innocenti e Yepes – che stanno giocando con maggiore continuità. Detto questo, occorre capire il destino di due ragazzi sui quali il club aveva puntato tanto a inizio stagione ma che adesso si trovano relegati a un ruolo da comprimari.

Luca Belardinelli era addirittura stato designato inizialmente come capitano e sembrava potesse avere un ruolo centrale nel nuovo Empoli di Pagliuca. Col passare delle giornate è però finito ai margini e con Dionisi in panchina il suo utilizzo è sceso drasticamente: sono stati solamente 104 i minuti trascorsi in campo (sui 990 totali a disposizione) ed è partito titolare solo una volta, nella disastrosa trasferta di Chiavari. Belardinelli ha mercato in B, dove qualche squadra ha già chiesto informazioni. La sensazione è che il giocatore possa partire in prestito, ma anche a titolo definitivo qualora arrivasse un’offerta di un certo calibro.

Anche Lorenzo Ignacchiti ha tenuto la fascia al braccio per qualche partita. Intoccabile con Pagliuca, con Dionisi ha giocato sicuramente meno, anche se è dovuto rimanere ai box per un mesetto a causa di un infortunio muscolare. Totalmente è stato impiegato per 201 minuti, spesso partendo dalla panchina, ma va considerato appunto il periodo di inattività. Il nuovo mister ha puntato su di lui nelle rotazioni, soprattutto a gara in corso, quando c’era bisogno di rinforzare la mediana o la trequarti. Anche per lui andranno valutate le eventuali offerte, ma la sensazione è che il club voglia privarsene eventualmente solo in prestito.