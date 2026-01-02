Nelle parole del presidente Corsi emerge la volontà, da parte della società azzurra, di rinforzare il centrocampo con un profilo ben preciso. Ossia quello di un centrocampista di sostanza, che possa aggiungere chili e forza fisica. Un giocatore che abbia caratteristiche differenti rispetto a coloro – Ghion, Degli Innocenti e Yepes – che stanno giocando con maggiore continuità. Detto questo, occorre capire il destino di due ragazzi sui quali il club aveva puntato tanto a inizio stagione ma che adesso si trovano relegati a un ruolo da comprimari.
Luca Belardinelli era addirittura stato designato inizialmente come capitano e sembrava potesse avere un ruolo centrale nel nuovo Empoli di Pagliuca. Col passare delle giornate è però finito ai margini e con Dionisi in panchina il suo utilizzo è sceso drasticamente: sono stati solamente 104 i minuti trascorsi in campo (sui 990 totali a disposizione) ed è partito titolare solo una volta, nella disastrosa trasferta di Chiavari. Belardinelli ha mercato in B, dove qualche squadra ha già chiesto informazioni. La sensazione è che il giocatore possa partire in prestito, ma anche a titolo definitivo qualora arrivasse un’offerta di un certo calibro.
Anche Lorenzo Ignacchiti ha tenuto la fascia al braccio per qualche partita. Intoccabile con Pagliuca, con Dionisi ha giocato sicuramente meno, anche se è dovuto rimanere ai box per un mesetto a causa di un infortunio muscolare. Totalmente è stato impiegato per 201 minuti, spesso partendo dalla panchina, ma va considerato appunto il periodo di inattività. Il nuovo mister ha puntato su di lui nelle rotazioni, soprattutto a gara in corso, quando c’era bisogno di rinforzare la mediana o la trequarti. Anche per lui andranno valutate le eventuali offerte, ma la sensazione è che il club voglia privarsene eventualmente solo in prestito.
Angori e Canestrelli li abbiamo lasciati andar via troppo presto…
non è neanche che si possono tenere tutti. Anche perché poi se giochi con Belardinelli e Ignacchiti tutti a brontolare perché il livello è basso. Se li tieni poi non puoi andare a cercare altra gente sul mercato. Angori e Canestrelli quando li hai venduti eri in A e non giocavano mai. Siccome qualche soldino l hai preso fu giusto così. Poi ora son passati 2 anni e si sono invertiti i ruoli col Pisa chiaro che oggi col senno del poi ti servivano. Ma in A non puoi tenere gente 2 anni senza giocare
Belardinelli e Ghion per 2 centrocampisti fisici e di gamba,
Via Bianchi e prendere una punta da serie B se hanno intenzione di vendere Popov a gennaio , sennò siamo a posto davanti
Vediamo Stefanelli all opera in gennaio , sono curioso
Valoti e Valzania per Ignacchiti e Belardinelli
Pavoletti per Popov ormai atalantino
Cistana per Carboni
Maggioni per Curto per giocare a 4 dietro
Cistana è già a Bari, Pavoletti a 38 anni lasciamolo dov’è
Nessuno parla di un centrocampista tecnico…
Tutti a parlare di gamba, fisicità.
E poi il calcio italiano va male e qualitativamente è scadente…
Non è detto che la fisicità non permetta di avere anche una buona tecnica.
Le lacune sono a centrocampo e il centrocampo è l’ago della bilancia che fa sì che le punte possano avere qualche pallone in più da giocare e che la difesa possa avere la giusta copertura dovuta … Se vogliamo provare a risalire la china per arrivare, se non nelle prime 3 , almeno in quinta o sesta posizione e poi giocarcela … mancano a centrocampo almeno due giocatori di una certa esperienza (uno se Haas potesse tornare ad essere ancora l’Haas che conosciamo) e un difensore che insieme a Lovato comandi la difesa, se difesa a tre dovrà continuare ad esistere … Ho letto alcune volte che Guarino non è valido sui colpo di testa … Non è così, ma invece deve esser più bravo, ogni tanto, a posizionarsi nella mattonella giusta quando arrivano i cross dal fondo (evidentemente quel goal preso contro il Palermo può influenzare certi giudizi su di lui riguardo al colpo di testa)… Cosa che sa far bene se si sposta all’attacco quando abbiamo corner a favore … due zuccate perentorie e due goal…………..