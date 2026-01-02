Ormai non c’era più nulla di realmente nuovo rispetto alla “bomba” esplosa qualche giorno fa, una notizia che aveva assunto contorni clamorosi per tempi e modalità. Da allora, però, il quadro era apparso sempre più chiaro. Parliamo ovviamente dell’avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo in casa azzurra. Adesso è arrivata anche la nota ufficiale del club, che sancisce come Stefano Stefanelli sia il nuovo direttore sportivo dell’Empoli Football Club, dopo aver stipulato un contratto che lo legherà all’azzurro fino al 30 giugno 2027. L’ex DS del Pisa ed ex responsabile dell’area scouting della Juventus prende ufficialmente il posto di Roberto Gemmi e sarà lui a guidare, fin da subito, la gestione dell’imminente calciomercato invernale.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere nei giorni scorsi, quella di Stefanelli è una figura che forse non gode di totale notorietà presso il grande pubblico, ma che rappresenta un profilo di assoluta professionalità. Nonostante la giovane età, il nuovo direttore sportivo azzurro vanta un curriculum significativo, arricchito da intuizioni e scelte interessanti maturate in contesti importanti. Si tratta, in ogni caso, di una scommessa da parte del club di Monteboro, che compie una scelta piuttosto inedita nella sua storia recente sotto la presidenza Corsi: l’esonero di un direttore sportivo a stagione in corso e la nomina immediata di un successore. Una decisione forte, che però va letta come un segnale chiaro della volontà della società di migliorare ulteriormente la propria struttura, la propria organizzazione e, magari, la propria attuale classifica. Come sempre, non può che esserci fiducia nelle scelte di Fabrizio Corsi, che ancora una volta dimostra di voler agire in maniera decisa quando lo ritiene opportuno.

Avremo presto modo di conoscere più da vicino Stefano Stefanelli, che dovrebbe essere presentato ufficialmente alla stampa all’inizio della prossima settimana. Solo con il tempo potremo valutare la bontà del suo operato, sia sul piano prettamente tecnico e operativo, sia su quello comunicativo, aspetto oggi sempre più centrale e che negli ultimi tempi non era stato gestito nel migliore dei modi dal predecessore. A Stefanelli va il nostro personale benvenuto a Empoli e il più sincero in bocca al lupo per il lavoro che lo attende.