Ormai non c’era più nulla di realmente nuovo rispetto alla “bomba” esplosa qualche giorno fa, una notizia che aveva assunto contorni clamorosi per tempi e modalità. Da allora, però, il quadro era apparso sempre più chiaro. Parliamo ovviamente dell’avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo in casa azzurra. Adesso è arrivata anche la nota ufficiale del club, che sancisce come Stefano Stefanelli sia il nuovo direttore sportivo dell’Empoli Football Club, dopo aver stipulato un contratto che lo legherà all’azzurro fino al 30 giugno 2027. L’ex DS del Pisa ed ex responsabile dell’area scouting della Juventus prende ufficialmente il posto di Roberto Gemmi e sarà lui a guidare, fin da subito, la gestione dell’imminente calciomercato invernale.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere nei giorni scorsi, quella di Stefanelli è una figura che forse non gode di totale notorietà presso il grande pubblico, ma che rappresenta un profilo di assoluta professionalità. Nonostante la giovane età, il nuovo direttore sportivo azzurro vanta un curriculum significativo, arricchito da intuizioni e scelte interessanti maturate in contesti importanti. Si tratta, in ogni caso, di una scommessa da parte del club di Monteboro, che compie una scelta piuttosto inedita nella sua storia recente sotto la presidenza Corsi: l’esonero di un direttore sportivo a stagione in corso e la nomina immediata di un successore. Una decisione forte, che però va letta come un segnale chiaro della volontà della società di migliorare ulteriormente la propria struttura, la propria organizzazione e, magari, la propria attuale classifica. Come sempre, non può che esserci fiducia nelle scelte di Fabrizio Corsi, che ancora una volta dimostra di voler agire in maniera decisa quando lo ritiene opportuno.
Avremo presto modo di conoscere più da vicino Stefano Stefanelli, che dovrebbe essere presentato ufficialmente alla stampa all’inizio della prossima settimana. Solo con il tempo potremo valutare la bontà del suo operato, sia sul piano prettamente tecnico e operativo, sia su quello comunicativo, aspetto oggi sempre più centrale e che negli ultimi tempi non era stato gestito nel migliore dei modi dal predecessore. A Stefanelli va il nostro personale benvenuto a Empoli e il più sincero in bocca al lupo per il lavoro che lo attende.
Spazio per fare meglio della vecchia gestione è molto ampio…. certo che non ci si dovrà limitare a un “pochino meglio”, ma dovremmo ambire al “molto meglio” ….. tempi e modi, giustificano aspettative alte…
Difficile che l’Empoli possa fare peggio di quando c’è stato il suo precedessore, per Stefanelli una bella occasione, in bocca al lupo !
Attualmente siamo noni: vediamo a fine maggio
Che discorsi… Ormai la stagione è compromessa, siamo nel limbo, possiamo solo sperare di entrare per fare i play off, ma basta con i paragoni, auguriamo a Stefanelli di lavorare bene “non ci voleva troppo a capire che a centrocampo non avevamo struttura fisica, caro pulcinella Gemmi” e con più comunicazione verso i tifosi “dato che con Gemmi avevamo bisogno di un correttore per capirlo”.
Benvenuto Stefanelli, mi auguro una comunicazione efficace mirata a creare senso di appartenenza, vorrei un ds più presente sia sul campo che con i tifosi.
ben arrivato e buon lavoro
La squadra dell’anno scorso era buona, frenata da mille vicissitudini. Anche questa per una buona salvezza/ultimi posti playoff non è affatto male.
Credo che Gemmi paghi i modi di esprimersi, qualche screzio interno sconosciuto, in termini sportivi non ha fatto male.
Ovviamente se si alza l’asticella, meglio.
concordo con te.
Stefanelli ok, ma un resocontino del primo allenamento di oggi? È chiedere troppo?
Benarrivato Direttore, sappiamo che il tempo è poco e che il target richiesto sarà ambizioso, spero però che il badget a lei fornito sia confacente al canvass prossimo venturo. Buon lavoro.
Chiedetegli se intende parlare spesso con stampa e tifosi o intende fare scena muta come l’ultimo…
E quali sono gli obiettivi che gli sono stati richiesti.
Domande nette, chiare e che richiedano risposte altrettantto nette e chiare.
soprattutto se ha sordi da spendere, il resto è noia
Primo acquisto redbull….non li abbiamo beffati ce l’hanno lasciato….
🤣🤣🤣🤣🤣
A parte gli scherzi, mi dicono che questo Mikulic sia forte forte forte….
Intanto scordiamoci definitivamente Mazzitelli, di nuovo titolare in Cagliari Milan (parziale 0-0)
speriamo di non essere riusciti a peggiorare..
Date uno sguardo alla sintesi dell’ultimo bilancio dell’Empoli. 23 milioni ricavati dal mercato sono serviti per pareggiare i conti (anzi rimane una piccola perdita), Quindi non vedo grandi capacità di spesa sul mercato.