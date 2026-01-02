Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Nazione, durante la quale ha tracciato un bilancio dell’anno appena terminato e ha spiegato, a sommi capi, il perché dell’esonero di Gemmi e dell’arrivo di Stefanelli quale nuovo ds.
Sull’esonero di Gemmi.
“Ringraziamo Gemmi per il lavoro svolto e per quanto fatto in questo anno e mezzo. In questo momento abbiamo ritenuto di aver bisogno di qualcosa di diverso, con una figura che possa portare energie e idee nuove. Come società siamo convinti che ci sia sempre margine di miglioramento, a partire dal presidente”
Sull’annata amara appena trascorsa.
“Senza dubbio questo 2025 è stato amaro per una retrocessione arrivata all’ultima giornata, perché nel girone di andata avevamo visto che i valori della squadra erano ben altri. Sicuramente hanno inciso i tanti infortuni, ma mi fanno ridere quelli che li reputano frutto della sfortuna. Anche da quel punto di vista infatti potevamo fare meglio, come è stato fatto da febbraio in poi. Peccato, perché era uno dei migliori Empoli, basta vedere che molti giocatori sono andati in squadre importanti. Di sicuro poi l’anno è finito in crescendo, ma a me serve guardare più agli errori perché si può sempre fare meglio”
Una partita da ricordare.
“In mezzo a questa delusione ci sono comunque state anche delle soddisfazioni, come l’aver eliminato squadre importanti nel nostro cammino in Coppa Italia, su tutte la Juventus a Torino. Coppa dove peraltro abbiamo fatto giocare tanti dei nostri giovani, cosa che ritroveremo poi in prospettiva. Insomma, nonostante tutto abbiamo sempre fatto l’Empoli”
Una partita da cancellare.
“La sfida col Verona all’ultima giornata di Serie A, dove potevamo sfruttare il fattore campo, invece non ci siamo espressi come potevamo e abbiamo perso meritatamente. Quello che più mi ha colpito, però, è vedere ad un quarto d’ora dalla fine, quando ormai si capiva che stavamo andando incontro alla retrocessione, tanti giovani con le lacrime agli occhi”
Sul bilancio provvisorio del campionato attuale.
“Speravamo in una partenza migliore, la squadra comunque è molto giovane e qualcosa gli manca, ma con l’arrivo di Dionisi, che è molto bravo nella gestione del lavoro settimanale, le cose stanno migliorando. Se un paio di mesi fa eravamo in difficoltà, adesso si intravedono prospettive importanti”
Sul mercato invernale.
“Le riflessioni maggiori sono su quei ragazzi che per la loro crescita meriterebbero di andare a giocare con più continuità, poi cercheremo probabilmente di inserire un centrocampista che aggiunga centimetri e chili”
Sul nuovo stadio.
“La documentazione che dovevamo consegnare entro dicembre è stata consegnata e penso che a marzo potremmo essere in grado di fissare la data di inizio dei lavori. Un percorso lungo, ma che sta procedendo secondo le tempistiche necessarie e che sarà utile a tutti”
Sull’eventuale ingresso di un socio.
“Stiamo cercando di trovare la soluzione più idonea per mantenere questo modo di gestire la società, che spesso ci è riconosciuto come un modello non solo in Italia, ma anche all’estero”
Sul nuovo anno e sui tifosi.
“Mi auguro di proseguire in questo trend di miglioramento per poter vivere un finale di stagione elettrizzante. Ai tifosi dico grazie perché tutti insieme abbiamo creato un ambiente speciale, dove tanti giocatori sognano di venire per formarsi e questo è il patrimonio più importante che possiamo lasciare”
strano che non ci siano menzioni sia su Perna che su un membro della società in organico da anni che ha lasciato…. idem voi Redazione PE mi sembrate un pò latenti in merito
Se non glielo chiedono….
E’ un grande pres, non possiamo dire altro: preciso, puntuale, aziendalista ma allo stesso tempo innamorato. Giusto criticare ogni tanto, credo sia normale in tutte le famiglie. Chi non sbaglia? ma è e resta il migliore, senza se e senza ma…
tutto giusto tranne che la frase: era uno dei migliori empoli..
ma dove ? ma quando ? era una squadra molto limitata in tutti i reparti tranne ismajili ed anjoirin poi c era il vuoto
a destra come a sinistra
Il tempo ci dirà la verità, ma l’esonero di Gemmi e Pagliuca, mi sembrano le decisioni più lungimiranti del 2025…. entrambi non c’entravano niente con il ns ambiente. Ora capiremo il nuovo che avanza….
Un appunto da dire sullo STADIO che sono obbligati a rispettare la scadenza di luglio imposto dall’Europa tutti i progetti devono essere approvati e già finanziati col comune!,e meno male se in Italia non sei obbligato nessuno fa ,ma in caso non avvenga perdita dei finanziamenti !…
e perdita di euro 2032 aggiungerei!
cmq del socio non dice nulla! ma la red bull arriva o no?
Alla Coop ci sono casse intere di Redbull, mai mancata la fornitura.
Se arriva la Redbull è la fine del calcio a Empoli. E non parlo di risultati o categoria.
E perchè?…
Basta guardare la storia dell’Austria Salisburgo
È la fonte Guizza non la Red bulle.
Intanto ha ripreso le redini della baracca allontanando Allenatore , Ds ed assistente ed altre persone dello staff …..inizio del nuovo cambiamento .
Se sali, si.
Ma che vuoi salire, Freschi: ha detto che prenderanno solo un centrocampista fisico.
Gemmy, Pagliuca e compagnia bella, ce l’aveva messi lui, e quindi ha solo riconosciuto i suoi errori.
Se non ci sono cose veramente nuove a livello societario, rimango dell’opinione che il presi dente, dopo tanti errori (inammissibili le scelte di Pagliuca e Gemmi), continui a procedere con grande confusione, senza saperne l’obiettivo finale.
Guido si ritorna sempre lì. L Empoli non ha la possibilità economica di prendere Giuntoli o Guardiola Ogni scelta presenta livelli di rischio alti. Quando venne messo Lucchesi che era stato solo un insegnante di educazione fisica era un rischio. Era un rischio Carli, Accardi e x certi versi anche Pino Vitale che prima di Empoli il suo punto più alto era Lucca, non Monaco di Baviera. Per non parlare di allenatori alle prime armi o fuori dai grossi giri come Spalletti Sarrj Giampaolo. È chiaro che tutti i rischi non portano a scommesse vinte. Sennò sarebbe troppo facile.
Prima di prendere un allenatore come Pagliuca, devi conoscere le sue caratteristiche psicologiche e se è quella la personalità giusta per l’ambiente Empoli (un attaccabrighe con il rosaio tra le mani, non lo poteva mai essere !!!).
Stesso discorso per Gemmi: uno che non sa ne esprimersi e ne farsi capire, cosa c’entra con l’Empoli ?
Insomma, in tutti i campi, è vero, non sempre si vince le scommesse, soprattutto quando ti allontani momentaneamente dalla squadra, deroghi ad altri e non valuti da vero esperto (come è il presi dente) certe scelte tecniche.
Guido lo era anche Sarri anche peggio oltre tutto lui menava pure diciamo
il toscano e un po’ rozzo fino a che vanno bene le cose vanno bene a Torino e stato mandato via per lo stesso motivo …
Enrico, Sarri non era certo uno stinco di santo (mi ricordo 2 giornate di squalifica nel 2016 per diverbio con Mancini, e sempre due giornate nel 2021 per diverbio con un giocatore del Milan), ma mai ha “spippolato” il rosario per ritrovare tranquillità. Io ho visto una cosa del genere, solo al Castellani !!!
da Torino è stato mandato via perchè lo hanno fatto fuori i giocatori.., il motivo sarà stato anche la sua arroganza ..ma aveva più di mezzo spogliatoio contro, ma ad oggi rimane l’ultimo ad aver vinto lo scudetto con la Juve
Caro mio il calcio non è cosi scontato .
Nel calcio vince chi sbaglia meno e lui è uno dei più vincenti .
Quest’anno ha sbagliato che facciamo lo mettiamo in croce non mi sembra il caso .
In 30 anni stiamo vivendo un sogno metterei la firma con il sangue per fare altri 30 anni così come ha fatto il Corsi .
Far competere un paesone contro capitali e capoluoghi solo lui può riuscirsi
Può venire Red bull ma lui vuole sempre stare al comando alla Percassi.Se non c’è questa condizione ,Red bull non viene.
Anche perché lui se ne intende di più della Redbull…
Una intervista che mi lascia positività moderata riguardo al futuro e tanta amarezza per la gestione del girone di ritorno (mercato di gennaio compreso) della scorsa.
Grande Fa.bri.zio .Un Presidente Empolese che ha portato una cittadina,nell’olimpo del calcio,da esempio in tutta Italia.
Sono contento che lui si è rimesso in prima linea perché con tutto rispetto ancora sua figlia ne deve mangiare pane duro.
Con Corsi si va sano e si va lontano .
L’importante è avere finalmente un stadio decente e coperto
grazie presidente..con questa mossa lei ricrea entusiasmo e ottimismo nei tifosi ..perso con un ds scarso e incompetente..forza Stefanelli siamo tutti con lei ,persona competente serie..quello che l Empoli calcio aveva bisogno..ripeto grazie presidente..cominciamo una nuova avventura
La partita ‘da ricordare’ con la Juventus è quella dopo la quale il pres stupefacente chiese scusa agli agnelli e alla lega per averli buttati fuori dalla coppa.
La ciliegina sulla torta del 2025 fu la semifinale col Bologna, quando dichiarò di voler perdere ancora prima di giocarla.
Benissimo invece un po di sano umorismo di inizio anno sullo stadio, il fantasy stadium che nessuno vuole
Grande Presidente!
Grazie di tutto quello che fai per Empoli!
Forza Empoli ora e sempre!!!
scusate la domanda…ma dove avete letto del possibile interessamento della Red bull??
Sono cose che ancora non si possono leggere, Paolo. I tempi non sono ancora maturi.
ma allora come fanno a circolare queste voci?
perché sono solo bufale che girano nel giro di Empoli.
In sintesi vuole vendere ma continuare a comandare insieme alla figlia.
Babbo Natale è già passato però.
è ovvio che chiunque venga come socio il c r si deve restare presi dente . Questo lo vuole lui e lo vogliamo anche noi. non bastano i soldi per saperlo fare, ci vuole tutta la sua competenza e passione
Non credo che il problema sia quello di farlo rimanere presi dente, qualunque gruppo arrivi. I problemi sono altri.
Ovviamente me lo auguro, ma credo vivamente che non succedera’, ma se si dovesse risalire in A quest’anno…non basterebbero tutti i Ps del mondo per i fegati dei Rosicons/sapiens …vi immaginate. UUUHHHH che spettaolo sarebbe
beh secondo me se entrasse un socio o una proprieta ricca che mette i capitali credo che convenga anche a loro che corsi resti lasciando perdere latalata a sassuklo che ha un bacino di tifosi molto piu basso del nostro ma come paese e residenti assomiglia a empoli la mapei e proprietaria ma chi ha mano libera e carnevali che amministra completamente la societa e, il mercato e il direttore sportivo. mi permetto di dire che corsi puo piacere o non piacere ma quello che ha fatto a empoli e sinonimo di competenza calcistica poi, ovviamente , avra fatto i suoi interessi ma di calcio ne sa.
Con solo un centrocampista fisico come rinforzo, un ci sta che tu salga!
Non ho capito, prima si dice di fare un campionato tranquillo poi si fa una rivoluzione, per cosa se non puntare alla A? Poi di nuovo ci si contraddice parlando di un solo innesto a centrocampo cosa che non credo sia sufficiente per la promozione
tranquillo a parte i soliti portavoce siamo in tanti che non capiscono
allora si torna in A vincendo lo spareggio con il Palermo, saremo la prima squadra a vincere i playoff da ottavi. fate pure lo screenshot!
ma è sempre capodanno in Polonia? un bicchiere d’acqua ogni tanto?
mbe’ si ho esagerato con la Soplica,ma qualcosa mi è rimasta e la porto il 31 gennaio da condividere con i Desperados
Guido D’ Aversa e stato mandato via perché ha messo le mani ni muso..
giù dai , Sarri oltre a bestemmiare i giocatori li menava sul serio…
ora che Pagliuca non ci stava simpatico e altra roba ma gli e stato dato la squadra a fine agosto 30 musi che un di erano mai visti prima …
più che altro Dionisi sei mesi stessi risultati ma si sta scherzando o fate sul serio io un perdono ricordatevi questo!
Vi potete informare di, o cane la Red Bull sta in tutti i progetti d ‘ Italia e sceglie noi mi sa di puzza di fogna!…
Nella vita ci sta si tutto se dovesse scegliere noi ben venga ma dubito fortemente !
Di una cosa sola noi dubitiamo: che tu sia così anche nella vita reale; un ci sta 😅
Ora Enrico vuoi paragonare un caratteraccio alla Sarri o alla D’Aversa (quello che è stato qui, non quello di Lecce) a Pagliuca?
Soprattutto Sarri pensi che in piazze come Chelsea, Napoli, Torino, Roma lo avrebbero preso se era cosi come dici te?
Se parli con gente che ha conosciuto Pagliuca tutti diranno che è ciucco, non mi sembra che ci fossero queste dicerie su Sarri e D’Aversa si è macchiato di un fatto grave a Lecce, ma poi non c’è stata nessuna diceria strana.
ma state dietro ancora a sto mentecatto che spara cazzate di ogni…stà paragonando sarri a Pagliuca …come dire il diavolo e l’acqua santa …stà fuori come i terrazzi…Sarri vero si che collezionò 5 sconfitte consecutive se ben ricordo…ma poi hai visto un Empoli che faceva innamorare ..l’Empoli di Pagliuca dopo tre mesi faceva Vomitare…poi siccome dice che non dimentica ..vedremo la carriera dell’illuminato di Cecina fin dove arriverà…e mi stoppo perchè ci sarebbe da dire sia su D’Aversa che su Dionisi ..ma lasciamo stare
…..neanche con il nuovo anno ha avuto miglioramento ,
dategli ragione così si rasserena e poi se lo conoscete regalategli un cane così cammina ed esce di casa , ne beneficerà Lui e noi
Ti hanno beffato come DS avevi troppe pretese i carciofi costano, 🤣😂🤣
A Torino gli e stato detto non aveva lo stile Juve si metteva le dita ni naso e fumava non si vestiva bene …
non mi sembra che nelle interviste dicesse merda come gli e stato dato…
andate a simpatia ok se capito ma i risultati quando li fa a Pasqua?
Tutto quello che è stato rimarcato su Sarri lo è stato perchè ingigantito dai media e dal fatto che sono grandi piazze, quando è venuto Sarri qui aveva già ben più di 50 anni e c’erano leggende sui sui 33 schemi e sul fatto che fumava come un Turco, che era scaramantico, ma non dicerie come ci sono state con Pagliuca.
Anche Mario Somma era un tipo particolarissimo per altri motivi, credo che fosse un infedele seriale, ma sicuramente era molto composto con i dirigenti di allora e ovvio portava risultati…poi alle prime crisi in serie A venne defenestrato.
I risultati ed il bel gioco aiutano a nascondere l’eccentricità di certi allenatori, questo è ovvio.
Interessante il passaggio sugli infortuni della scorsa stagione.
Eravamo in diversi a chiedersi se era un caso (per me no).
Anche li ha ammesso che qualcuno ha sbagliato.
Si ma gli infortuni sono tanti anche quest anno.
li si è parato il cu.lo. Se scegli giocatori con un passato fragile poi ne paghi le conseguenze.
Infatti anche quest’anno Angjorin, Fazzini ed Ismaili si son già rotti minimo 2 volte a testa. Poi anche da noi ci sono abbastanza infortunati anche oggi, ma fortunatamente la rosa quest’anno è più ricca e quindi vai meno in agonia.