Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Nazione, durante la quale ha tracciato un bilancio dell’anno appena terminato e ha spiegato, a sommi capi, il perché dell’esonero di Gemmi e dell’arrivo di Stefanelli quale nuovo ds.

Sull’esonero di Gemmi.

“Ringraziamo Gemmi per il lavoro svolto e per quanto fatto in questo anno e mezzo. In questo momento abbiamo ritenuto di aver bisogno di qualcosa di diverso, con una figura che possa portare energie e idee nuove. Come società siamo convinti che ci sia sempre margine di miglioramento, a partire dal presidente”

Sull’annata amara appena trascorsa.

“Senza dubbio questo 2025 è stato amaro per una retrocessione arrivata all’ultima giornata, perché nel girone di andata avevamo visto che i valori della squadra erano ben altri. Sicuramente hanno inciso i tanti infortuni, ma mi fanno ridere quelli che li reputano frutto della sfortuna. Anche da quel punto di vista infatti potevamo fare meglio, come è stato fatto da febbraio in poi. Peccato, perché era uno dei migliori Empoli, basta vedere che molti giocatori sono andati in squadre importanti. Di sicuro poi l’anno è finito in crescendo, ma a me serve guardare più agli errori perché si può sempre fare meglio”

Una partita da ricordare.

“In mezzo a questa delusione ci sono comunque state anche delle soddisfazioni, come l’aver eliminato squadre importanti nel nostro cammino in Coppa Italia, su tutte la Juventus a Torino. Coppa dove peraltro abbiamo fatto giocare tanti dei nostri giovani, cosa che ritroveremo poi in prospettiva. Insomma, nonostante tutto abbiamo sempre fatto l’Empoli”

Una partita da cancellare.

“La sfida col Verona all’ultima giornata di Serie A, dove potevamo sfruttare il fattore campo, invece non ci siamo espressi come potevamo e abbiamo perso meritatamente. Quello che più mi ha colpito, però, è vedere ad un quarto d’ora dalla fine, quando ormai si capiva che stavamo andando incontro alla retrocessione, tanti giovani con le lacrime agli occhi”

Sul bilancio provvisorio del campionato attuale.

“Speravamo in una partenza migliore, la squadra comunque è molto giovane e qualcosa gli manca, ma con l’arrivo di Dionisi, che è molto bravo nella gestione del lavoro settimanale, le cose stanno migliorando. Se un paio di mesi fa eravamo in difficoltà, adesso si intravedono prospettive importanti”

Sul mercato invernale.

“Le riflessioni maggiori sono su quei ragazzi che per la loro crescita meriterebbero di andare a giocare con più continuità, poi cercheremo probabilmente di inserire un centrocampista che aggiunga centimetri e chili”

Sul nuovo stadio.

“La documentazione che dovevamo consegnare entro dicembre è stata consegnata e penso che a marzo potremmo essere in grado di fissare la data di inizio dei lavori. Un percorso lungo, ma che sta procedendo secondo le tempistiche necessarie e che sarà utile a tutti”

Sull’eventuale ingresso di un socio.

“Stiamo cercando di trovare la soluzione più idonea per mantenere questo modo di gestire la società, che spesso ci è riconosciuto come un modello non solo in Italia, ma anche all’estero”

Sul nuovo anno e sui tifosi.

“Mi auguro di proseguire in questo trend di miglioramento per poter vivere un finale di stagione elettrizzante. Ai tifosi dico grazie perché tutti insieme abbiamo creato un ambiente speciale, dove tanti giocatori sognano di venire per formarsi e questo è il patrimonio più importante che possiamo lasciare”