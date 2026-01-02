Potrebbe interrompersi dopo pochi mesi il rapporto tra l’Empoli e Flavio Bianchi, attaccante arrivato nel corso dell’ultima estate da svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Si ricorda la situazione che, per tempi, è stata molto lunga per arrivare alla finalizzazione ed al contratto, in relazione ad una condizione fisica che non appariva immediatamente ottimale. Ad oggi, lo spazio trovato da Bianchi in maglia azzurra è stato davvero ridotto al minimo: appena due presenze complessive per un totale di 9 minuti. Un minuto a Chiavari contro la Virtus Entella e otto minuti contro il Palermo, peraltro due gare terminate con una sconfitta per l’Empoli. Numeri che raccontano chiaramente come l’attaccante non sia riuscito a ritagliarsi un ruolo all’interno delle rotazioni offensive.

Secondo i rumors raccolti, su Bianchi ci sarebbero le attenzioni di un paio di club di Serie C, alla ricerca di rinforzi offensivi per provare a rilanciarsi nella corsa ai vertici della classifica. In particolare, nel girone A si registra l’interesse del Lecco, mentre nel girone B sarebbe l’Ascoli a monitorare con attenzione la situazione. Qualche voce, inoltre, arriva anche da Pescara, formazione che in questo momento occupa l’ultima posizione della Serie B e che potrebbe valutare interventi mirati per tentare una difficile risalita. È bene ricordare che Flavio Bianchi ha comunque un contratto lungo con l’Empoli, con scadenza fissata a giugno 2027. Proprio per questo motivo, qualora si arrivasse a una cessione, la formula più logica potrebbe essere quella di un prestito secco, utile sia al giocatore per ritrovare continuità e condizione, sia al club azzurro per rivalutarne il profilo in un secondo momento, anche alla luce della categoria che l’Empoli andrà eventualmente ad affrontare nella prossima stagione.

Molto, come spesso accade, dipenderà dalle opportunità concrete che si presenteranno: per Bianchi, la possibilità di giocare con maggiore continuità rappresenterebbe probabilmente la strada migliore per ritrovare quella brillantezza che gli ultimi problemi fisici hanno in parte tolto. Il mese di gennaio sarà dunque decisivo per capire se la situazione legata all’attaccante avrà sviluppi concreti oppure se il rapporto con l’Empoli proseguirà almeno fino al termine della stagione.