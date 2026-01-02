Si entra in gennaio e si inizia ad entrare anche sempre più dentro il calciomercato. Gli azzurri faranno le loro mosse e, come detto, sarà principalmente in mezzo al campo che si guarderà per per le operazioni in entrata. Questo però non vuol dire che gli altri reparti saranno esenti da operazioni in ingresso, ed in questo senso spunta l’interesse per un difensore bosniaco del 2005: Luka Mikulic. Nato a Spalato, Mikulic gioca nell’ HSK Prosusje.
Si parla di un difensore centrale dotato di profili tecnici molto interessanti per la sua età e per il livello di crescita già dimostrato. Di origini e formazione balcanica, è un calciatore moderno che unisce fisicità, agilità e qualità di base nelle giocate di costruzione. Mikulic è principalmente un difensore centrale, capace di interpretare sia il ruolo di “braccetto” in una difesa a tre sia di centrale puro in una linea a quattro. Ha una predisposizione naturale per la gestione della profondità e per la lettura delle situazioni difensive. Con il suo metro e novantadue di altezza è molto competitivo nei duelli aerei. Non spicca per potenza, ma per efficacia e capacità di valutare il momento opportuno per staccare o proteggere la sfera. Per lui una presenza nella nazionale Under 21 bosniaca arrivata lo scorso ottobre
Mikulic, semmai, per la Primavera.
20 21 anni ormai x la primavera non va bene.
Mi sembra che può eventualmente essere schierato un fuoriquota.
si però non ha senso prendere un giocatore dall estero per farlo andare in primavera come fuoriquota. Per cui se è pronto per la prima bene, altrimenti avanti un altro. La primavera se ha bisogno di essere rinforzata dovrà prendere giocatore in età.
Non ci serve.
Semmai un altro difensore esperto come Lovato e puntando sul giovane Tosto 2006 da far crescere che sembra molto forte in prospettiva.
Ho letto su Empoli channel che Pellegri potrebbe essere venduto perché? qual’e il senso?
come mai ho l’ho scritto due volte a te hanno consentito di pubblicarlo?
É rotto continuamente, magari riuscissero a darlo via!
A mio parere occorre un centrale che la pigli di testa in area e sia sveglio e grintoso.I braccetti(lingua “italianese”) in un secondo tempo .Non diamo via Pellegri.Anzi facciamolo giocare sempre dal primo minuto.Gli altri nel secondo tempo.Pellegri e’ un pezzo da novanta anche se sfortunato ad oggi.Carlo B
Abbiamo 4 giocatori di Serie A: Fulignati Lovato Elia e Pellegri. Tutti gli altri possono essere oggetto di trattative….scambi…incroci di mercato.
Ma perchè … i vari Moruzzi, Popov, Shpendi, Ceesay, Saporiti e qualche altro , dovè scritto che anche in A non possano fare la loro figura? Fulignati 31 anni e solo 9 le sue presenze in A … Lovato già qualche campionato in A sulle spalle … MA MAI DA TITOLARE FISSO … Elia … mai giocato in A … Pellegri anche lui alcune esperienze in A e all’estro MA SEMPRE LEGATE SPESSO A POCHISSIME PRESENZE PER VIA DEGLI INFORTUNI … Voglio dire che alla fine pur provenebdo dalla B … in A puoi fare la tua bella figura … soprattutto quando si tratta di giocatori giovani che posson maturare e crescere su tutti gli aspetti ……………
Ma te segui il calcio o lo leggi nei quotidiani ?
Mi riferisco a LOVATO , che a 19 anni ha esordito in serie A , giocato in Chiampion league contro il Manchester , e chi marcava ??? Ronaldo
Ha giocato circa 90 partite in serie A , e NON è vero che non è mai entrato da titolare .
Prima di scrivere commenti , aggiornati
Sei te che prima di scrivere commenti … cerca di capire quello che ho scritto … Dove l’hai letto che ho detto che Lovato non è mai entrato da titolare … “MA MAI DA TITOLARE FISSO” vuol dire (o comunque volevo dire) che NON SEMPRE ha giocato come titolare … BASTA GUARDARE QUANTE PARTITE HA GIOCATO STAGIONE DOPO STAGIONE IN A nelle squadre dove ha militato …………..
Non metto in dubbio che il ragazzo non meriti di esser portato in azzurro … evidentemente si spera che qualcuno lo abbia seguito … anche se naturalmente non gioca certo in un campionato importante … Quello che penso io … e naturalmente conto come il due di picche su certe decisioni … è che chiunque debba arrivare per fare quel passo in avanti in cui tutti speriamo … siano 2 o 3 giocatori di buona esperienza E NON GIOCATORI ALLE PRIME ARMI COME Luka Mikulic. Poi non è certo uno sbaglio puntare su giovani provenienti da campionati esteri … ma solo dopo aver sistemato le attuali lacune soprattutto del centrocampo e della difesa ………………..
l’eventuale vendita di Pellegri avrebbe in senso solo se arrivasse un buon birillo x sostituirlo. Altrimenti no. Però è anche chiaro che fino ad oggi la scelta Pellegri ha portato poco o niente. Ovviamente x via del vecchio infortunio, ma si sapeva che sarebbe potuto succedere. Ha fatto 3 gol inutili x il risultato. La società saprà cosa è meglio. Se il Toro lo rivuole x girarlo ad altri, facciamoci dare qualcuno per il disturbo ma soprattutto troviamo un nome robusto per la sostituzione.
Alla fine … a livello di goal l’attacco ha fatto più del suo dovere per quanto riguarda i goal segnati … per cui è l’unico reparto che non andrei a toccare per nessunissima ragione … Già tra i tifosi si vociferà di una partenza di Popov (visto che non viene preso in considerazione più dal mister) se poi vogliamo disfarci anche di un Pellegri che ormai è da considerarsi il titolare del ruolo … allora smettiamo anche di lamentarci di non avere un Empoli che possa lottare per la A …
Mork , forse hai bisogno di Mindy perche quanto scrivi non ha senso
Mi meraviglio di te, Mork. Uno che mastica calcio non guarda il curriculum dei vari giocatori: ma come giocano, come si muovono, se hanno personalità.
L’Empoli ha una buonissima rosa, ma solo 4 giocatori di eccellenza. Appunto Fulignati Lovato Elia e Pellegri
Aggiungerei Ceesay.
Claudio, Sorbetto, Coccodrillo ETC. ETC. … sono io che mi meraviglio di te e che non hai capito un fico secco di quello che ho scritto ………….
Forse perché non lo mastica! lo ridico il calcio e per tutti ma chi ci capisce sono in pochi ma pochi io non sono uno di quelli se no Dippe si offende!
poero mondo…
Te dammi retta … non mastichi nemmeno l’Italiano … figuriamoci di calcio, pensa allo stadio nuovo che forse un giorno te lo riducono di capienza per farti un piacere ……….
Mork se capisci te di calcio allora siamo a posto datti pace ma c’è tanti sport prova col Tennis ora va di moda!
Mai detto che capisco di calcio … dico solo la mia opinione … sei te che dici continuamente che ci capisci e che sei uno dei pochi … e spesso finisci i tuoi sproloqui con la frase ” Non mi avrete mai” … ma chi cavolo ti vuole!!! Mi sa che te nemmeno con il Tennis faresti una bella figura … Buona notte Enrico … o devo chiamarti EN..CICLOPEDIA DEL CALCIO VIVENTE?
Sorbetto ti fo un esempio lampante
guardano i gol oltre tutto pochi …
ma conta se porti risultati e Cerri per farti un confronto ha dato più di tutti questi messi insieme! chi vuole capire lo capirà ….
Beh un centravanti deve anche segnare qualche goal, sennò le critiche nei suoi confronti son pronti a farle tutti. Certo è strano che un giocatore che tu reputi così utile, a Como ha giocato solo 7 minuti in Coppa Italia e poi non si è alzato mai dalla panchina per entrare in campo nemmeno per un minuto. C’è ma soprattutto da ringraziare i vari Popov, Shpendi e Nasti che da attaccanti ti hanno portato punti importantissimi in classifica, altrochè un Cerri che spizzica un pallone di testa o prende un fallo o due durante la partita.
Tra l’altro, riguardo ai falli, mi pare che i tre che ho rammentato, le punizioni a favore le hanno conquistate più di una volta.
Con Cerri ti sei salvato con questi sei al nono posto c’è poco da discutere!
Guarda credo proprio che non valga la pena continuare a dirci la nostra opinione perchè stai facendo paragoni che non stanno in piedi. Tra l’altro si parla di squadre diverse, allenatori diversi e periodi diversi. Quindi per te ci siamo salvati per le 12 presenze che ha accumulato Cerri in quell’anno che ci siamo salvati. Ma per favore non diciamo corbellerie. Stai tranquillo che se al posto dei nostri attaccanti ci fosse stato Cerri, adesso eri in fondo alla classifica come è successo alla Salernitana lo scorso campionato con il tuo Cerri come centravanti.
io lo terrei Pellegri