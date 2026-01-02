Si entra in gennaio e si inizia ad entrare anche sempre più dentro il calciomercato. Gli azzurri faranno le loro mosse e, come detto, sarà principalmente in mezzo al campo che si guarderà per per le operazioni in entrata. Questo però non vuol dire che gli altri reparti saranno esenti da operazioni in ingresso, ed in questo senso spunta l’interesse per un difensore bosniaco del 2005: Luka Mikulic. Nato a Spalato, Mikulic gioca nell’ HSK Prosusje.

Si parla di un difensore centrale dotato di profili tecnici molto interessanti per la sua età e per il livello di crescita già dimostrato. Di origini e formazione balcanica, è un calciatore moderno che unisce fisicità, agilità e qualità di base nelle giocate di costruzione. Mikulic è principalmente un difensore centrale, capace di interpretare sia il ruolo di “braccetto” in una difesa a tre sia di centrale puro in una linea a quattro. Ha una predisposizione naturale per la gestione della profondità e per la lettura delle situazioni difensive. Con il suo metro e novantadue di altezza è molto competitivo nei duelli aerei. Non spicca per potenza, ma per efficacia e capacità di valutare il momento opportuno per staccare o proteggere la sfera. Per lui una presenza nella nazionale Under 21 bosniaca arrivata lo scorso ottobre