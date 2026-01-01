Negli ultimi giorni il nostro sito web è stato purtroppo oggetto di due attacchi hacker significativi, che ne hanno compromesso temporaneamente il corretto funzionamento. Come molti di voi avranno certamente notato, digitando l’indirizzo del nostro portale si veniva reindirizzati verso siti esterni, spesso con contenuti del tutto estranei e di dubbio gusto. Grazie al tempestivo intervento del nostro reparto tecnico siamo riusciti a tamponare l’emergenza e a ripristinare la piena operatività del sito. Tuttavia, dobbiamo essere onesti: questo periodo dell’anno non è il più favorevole per effettuare un intervento strutturale e definitivo sul sistema. Per questo motivo non possiamo escludere che il problema possa ripresentarsi nei prossimi giorni.

Vi chiediamo quindi un po’ di pazienza, con la rassicurazione che non appena sarà possibile procederemo con un importante aggiornamento mirato al rafforzamento della sicurezza informatica della nostra testata. Ci teniamo a sottolineare che quanto accaduto non dipende in alcun modo dalla nostra volontà, e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi e per i contenuti indesiderati che alcuni di voi potrebbero aver visualizzato collegandosi al nostro indirizzo internet.

Grazie per la comprensione, per il supporto e per continuare a seguirci. PianetaEmpoli continuerà, come sempre, a lavorare per garantirvi informazione, passione e affidabilità.