Si chiude un 2025 complicato (per usare un eufemismo) per i colori azzurri. Una retrocessione della prima squadra, una retrocessione della Primavera, un inizio 2025/26 zoppicante, con scelte poi cambiate in corsa, l’ultima in maniera improvvisa ed inaspettata: è in arrivo un nuovo DS. Non dimentichiamo anche le tante (troppe) parole spese sullo stadio e i tempi che appaiono quanto mai incerti: ancora non è pronto il bando per l’esecuzione dei lavori, le tanto auspicate ruspe sono ancora nei loro depositi. Ci sono tuttavia ragioni per essere positivi, se non ottimisti. La Società, almeno a livello ufficiale, ribadisce la sua volontà di proseguire il cammino verso una conferma della propria solidità e magari crescere. Ognuno può dire quello che crede della Proprietà attuale ma quello che il Presidente Corsi sta facendo da 30 anni a questa parte è qualcosa che merita rispetto, anche se errori ci sono stati e ci saranno. E’ riuscito a far sembrare normale la permanenza continuativa della squadra tra Serie B e Serie A in una realtà che non molti anni fa era stretta tra i colossi Fiorentina, Siena, Pisa, Livorno. Se guardiamo all’oggi c’è di che riflettere…

Il 2026 sarà un anno dove la Società è attesa da grandi sfide: consolidare la prima squadra (e magari strizzare l’occhiolino alla parte più alta della classifica), valorizzare alcuni giovani nel solco di una tradizione che si perde negli anni, riportare la Primavera in Categoria 1, dare finalmente concretezza al “progetto” stadio. Non sarà semplice niente di tutto questo ma la volontà sembra esserci e con essa la determinazione della Proprietà a proseguire un cammino con e per l’Empoli FC. Chi auspica la vendita della Società, chi mette in giro voci di colossi dell’industria o della finanza che “pare” “sembra” ” si dice” vogliono mettere le mani sull’Empoli forse farebbe bene a fare un esame sportivo, storico, sociale, economico e geografico della realtà Empoli e pensare.

Basta così. Affidiamo a Pianetaempoli il compito di raccontare le nuove sfide, le nuove scommesse, le nuove frontiere verso le quale l’Empoli FC vuole arrivare, le nuove storie, dentro e fuori dal campo. Per adesso desideriamo ringraziare i nostri lettori che negli anni non ci hanno fatto mai mancare il loro affetto ed il loro sostegno morale, al netto di qualche – a volte giusta a volte no – critica che comunque rende vivi il confronto e la dialettica tra di noi. Un grazie all’Empoli FC, alla Dirigenza, all’Ufficio Stampa, per consentirci di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

A tutti voi, alle vostre famiglie, a tutti coloro che amate, i migliori auguri di un 2026 in salute, in serenità e in pace.