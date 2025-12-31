Si chiude un 2025 complicato (per usare un eufemismo) per i colori azzurri. Una retrocessione della prima squadra, una retrocessione della Primavera, un inizio 2025/26 zoppicante, con scelte poi cambiate in corsa, l’ultima in maniera improvvisa ed inaspettata: è in arrivo un nuovo DS. Non dimentichiamo anche le tante (troppe) parole spese sullo stadio e i tempi che appaiono quanto mai incerti: ancora non è pronto il bando per l’esecuzione dei lavori, le tanto auspicate ruspe sono ancora nei loro depositi. Ci sono tuttavia ragioni per essere positivi, se non ottimisti. La Società, almeno a livello ufficiale, ribadisce la sua volontà di proseguire il cammino verso una conferma della propria solidità e magari crescere. Ognuno può dire quello che crede della Proprietà attuale ma quello che il Presidente Corsi sta facendo da 30 anni a questa parte è qualcosa che merita rispetto, anche se errori ci sono stati e ci saranno. E’ riuscito a far sembrare normale la permanenza continuativa della squadra tra Serie B e Serie A in una realtà che non molti anni fa era stretta tra i colossi Fiorentina, Siena, Pisa, Livorno. Se guardiamo all’oggi c’è di che riflettere…
Il 2026 sarà un anno dove la Società è attesa da grandi sfide: consolidare la prima squadra (e magari strizzare l’occhiolino alla parte più alta della classifica), valorizzare alcuni giovani nel solco di una tradizione che si perde negli anni, riportare la Primavera in Categoria 1, dare finalmente concretezza al “progetto” stadio. Non sarà semplice niente di tutto questo ma la volontà sembra esserci e con essa la determinazione della Proprietà a proseguire un cammino con e per l’Empoli FC. Chi auspica la vendita della Società, chi mette in giro voci di colossi dell’industria o della finanza che “pare” “sembra” ” si dice” vogliono mettere le mani sull’Empoli forse farebbe bene a fare un esame sportivo, storico, sociale, economico e geografico della realtà Empoli e pensare.
Basta così. Affidiamo a Pianetaempoli il compito di raccontare le nuove sfide, le nuove scommesse, le nuove frontiere verso le quale l’Empoli FC vuole arrivare, le nuove storie, dentro e fuori dal campo. Per adesso desideriamo ringraziare i nostri lettori che negli anni non ci hanno fatto mai mancare il loro affetto ed il loro sostegno morale, al netto di qualche – a volte giusta a volte no – critica che comunque rende vivi il confronto e la dialettica tra di noi. Un grazie all’Empoli FC, alla Dirigenza, all’Ufficio Stampa, per consentirci di lavorare nelle migliori condizioni possibili.
A tutti voi, alle vostre famiglie, a tutti coloro che amate, i migliori auguri di un 2026 in salute, in serenità e in pace.
buon anno alla redazione di PE (sempre bravissimi) e indistintamente a tutti i tifosi che scrivono qui sul sito. buon 2026!
Felice anno nuovo a PE e a tutti quelli che, a modo proprio, vogliono bene all’ Empoli FC.
2026: quarant’anni dalla prima Serie A!
Auguri a PE e a tutti i tifosi dell Empoli
Ringrazio e ricambio gli auguri a tutto lo staff di PE ed a tutti coloro che commentano con a cuore la stessa passione azzurra
Buon 2026 a tutti i tifosi dell’Empoli e che sia l’anno dello STADIO! ,,💙
buon anno a tutti
Buon Anno alla redazione e grazie per il lavoro che fate.
Auguri a tutti i tifosi azzurri, indistintamente da come sia il loro pensiero.
Auguri a chi come me il risultato della domenica condiziona la settimana successiva, a chi ha a cuore le propri famiglie, a chi ha cuore gli affetti degli amici, a chi ha a cuore la pace nel mondo, alla Redazione PE, un sentito augurio di buon 2026 ricco di salute e serenità.
Auguri a tutti!
maurizio
buon anno redazione PE e a tutti i tifosi che come me hanno solo l’azzurro nel cuore .
Forza Empoli Unico Eterno Amore 💙
Buon anno alla redazione di PE, a tutti coloro che commentano qui e speriamo che il 2026 sia per l’Empoli un anno nettamente più positivo del 2025.🥂🍾🎆
oltre 40 di successi hanno accompagnato i ns sentimenti i ns affetti le ns gioie ma anche sofferenza e dispiacere x le sconfitte ….ma è stato un lungo e bellissimo percorso x chi come me ha sempre tenuto x questi colori, per questa maglia. Ora e sempre Forza azzurri
Auguri di buon anno a tutta la famiglia Empoli
Buon anno brutti!
https://youtu.be/RU2J4057cZw?si=ykhGOK2Y_zMue3_h
Buon anno a tutti, soprattutto Salute e Serenità con ogni tanto qualche Soddisfazione!
Tanti Auguri per un felice Anno nuovo alla Redazione di Pianeta Empoli con la speranza che il 2026 ci porti piacevoli sorprese e ,chissà,una inaspettata promozione.Sento di ringraziare anche la Società Empoli FC per tutto quello che ha fatto in questi anni.Una Società’ di empolesi per gli empolesi.Carlo B