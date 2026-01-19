L’ultimo precedente in casa della Carrarese, a livello ufficiale, risale al 4 febbraio del 1996. Gara valevole per il campionato di C1 ed i carraresi si imposero per 2-0 con le resti di Benfari ed un autogol di Bianconi. Purtroppo di quella gara non si trovano immagini. L’ultimissima volta però che l’Empoli è sceso in campo a Carrara è stata in amichevole, il 1 Agosto del 2012. Di quella gara abbiamo invece delle immagini, di nostra produzione (qualità bassa). L’Empoli di Sarri superò 2-0 i gialloazzurri grazie ai gol di Shekiladze e Saponara.

Questa la formazione azzurra: Pelagotti (63′ Dossena); Pecorini (46′ Romeo); Tonelli; Ferreira (69′ Konate); Regini (73′ Hisay); Saponara; Moro (63′ Camillucci); Valdifiori (55′ Guitto); Croce (46′ Pucciarelli); Shekiladze (55′ Signorelli) ; Cori (60′ Coralli).