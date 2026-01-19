Nuova rivoluzione al Bari. Dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, il club ha deciso di esonerare Vincenzo Vivarini e richiamare in panchina Moreno Longo. Quest’ultimo aveva già guidato il Bari nella passata stagione ma, nonostante un contratto fino al giugno del 2026 non fu confermato e al suo posto arrivò Fabio Caserta, esonerato anche lui dopo dodici giornate. Per Vivarini un bilancio pessimo con quattro punti in otto giornate.

Contestualmente il Bari ha deciso di esonerare anche il Ds Giuseppe Magalini affidandosi a Valerio Di Cesare, promosso dal ruolo di vice direttore sportivo. Attualmente il Bari occupa la penultima posizione in classifica con 17 punti.

Questi i comunicati ufficiali:

SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini. Al dirigente lombardo va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni.