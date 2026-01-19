Il centrocampista Tino Anjorin è stato formalemente riscattato dal Torino. Come vi abbiamo già scritto nei giorni scorsi, l’accordo di questa estate, infatti, prevedeva che il centrocampista inglese sarebbe diventato del tutto granata con almeno una presenza in campo nel girone di ritorno con la squadra di Baroni. In alternativa, il trasferimento sarebbe diventato obbligatorio con la prima presenza di febbraio nella lista dei convocati, indipendentemente dal minutaggio effettivo in partita. Ieri sera nella gara giocata contro la Roma Baroni ha inserito Anjorin negli ultimi quindici minuti facendo quindi scattare una delle condizioni dell’accordo. Nelle casse azzurre entreranno quindi circa 4,5 milioni di euro.

Va fatta però una precisazione: è essenziale che il Torino si salvi. Condizione di “facile realizzo” ma serve anche questa come emerso negli ultimi minuti. Chiaro che la presenza di ieri spiano maggiormente la strada all’operazione verso Cagliari, situazione in cui l’Empoli resta alla finestra. In questa stagione l’inglese non ha trovato molto spazio nelle fila granata totalizzando finora soltanto otto presenze anche a causa di diversi problemi fisici e secondo i rumors di mercato è sul punto di partire in direzione Cagliari in una trattativa che prevede uno scambio di giocatori con il centrocampista Prati in granata.