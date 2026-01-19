Il centrocampista Tino Anjorin è stato formalemente riscattato dal Torino. Come vi abbiamo già scritto nei giorni scorsi, l’accordo di questa estate, infatti, prevedeva che il centrocampista inglese sarebbe diventato del tutto granata con almeno una presenza in campo nel girone di ritorno con la squadra di Baroni. In alternativa, il trasferimento sarebbe diventato obbligatorio con la prima presenza di febbraio nella lista dei convocati, indipendentemente dal minutaggio effettivo in partita. Ieri sera nella gara giocata contro la Roma Baroni ha inserito Anjorin negli ultimi quindici minuti facendo quindi scattare una delle condizioni dell’accordo. Nelle casse azzurre entreranno quindi circa 4,5 milioni di euro.
Va fatta però una precisazione: è essenziale che il Torino si salvi. Condizione di “facile realizzo” ma serve anche questa come emerso negli ultimi minuti. Chiaro che la presenza di ieri spiano maggiormente la strada all’operazione verso Cagliari, situazione in cui l’Empoli resta alla finestra. In questa stagione l’inglese non ha trovato molto spazio nelle fila granata totalizzando finora soltanto otto presenze anche a causa di diversi problemi fisici e secondo i rumors di mercato è sul punto di partire in direzione Cagliari in una trattativa che prevede uno scambio di giocatori con il centrocampista Prati in granata.
che culo
Meno male via…il discorso di qualche giorno fa della non trasportabilità dell’accordo sulla sua eventuale nuova squadra (Cagliari?) ha perso di senso. Una cosa in meno a cui pensare per Stefanelli, che in questa settimana spero ci porti a qualcosa in entrata di utile e futuribile.
Perchè con l’ultima sconfitta in casa si è avuta l’ennesima prova che bisogna programmare bene possibilmente anticipando le scelte estive in proiezione della prossima stagione. Certo da mettere in sicurezza la serie B per niente acquisita.
Primo colpo buono del nuovo Ds.
Il secondo potrebbe essere Guarino al Bologna, così finalmente avremo Lovato centrale e Curto a destra. Il terzo prendere finalmente un centrocampista strutturato di categoria come Valzania del Pescara. Il quarto (ma qui mi rendo conto di essere esoso) acquistare una punta-vice-Nasti come Mulattieri.
il quinto il ritorno di maleh…
Caro Claudio se venisse uno come Mulattieri sarebbe poi Nasti a fare il vice-Mulattieri e non viceversa…(cmq non verrà sicuramente quindi il problema non si pone)…ma questo Valzania, che sono due mesi che lo vorresti acquistare, se è così forte come dici come mai gioca a Pescara? 🤔
Quando leggo sui media di rimandare eventuali discorsi delle cessioni dei giocatori più di prospettiva (come Popov e Guarino) mi viene da pensare che non avendo prospettive di andare in serie A e non immaginando aumenti sostanziali del loro valore di mercato da qui a giugno, se ci fossero offerte concrete dai vari Atalanta e Bologna avrebbe anche una logica cederli subito e prendere giocatori futuribili anche per l’anno prossimo anticipando le scelte estive in qualche ruolo e già inserendo profili che avrebbero anche modo di integrarsi per bene.
Poi se ci fosse (e non mi sembra ci siamo) idee di massima in società di voler puntare concretamente anche per la prossima stagione su Popov e Guarino allora cambierebbe il discorso.
Hai ragione Andrea basta vedere i campionati precedenti di Pisa e Cremonese questo di Modena Cesena , Catanzaro , Frosinone…
bisogna partire ad Agosto con la squadra strutturata , non si possono aspettare in un campionato che si conoscono, se no fai come Bari , Sampdoria ,Salernitana anno, Palermo in parte …
Se guardi non basta neache prendere giocatori TOP per la B…
serve conoscersi e avere struttura , i moduli non contano un caxxo …
vi devo tenere tutti a bada !
non si può fare mercato oggi per tra 6 mesi Enrico. Il Catanzaro è stato tra gli ultimi a prendere l allenatore, pensi sia possibile che abbia acquistato i giocatori a marzo dell anno scorso? via. Anche chi fa bene mica lo fa prima
Non hai capito se viene come da noi da zero e diverso …
il Catanzaro , il Cesena , il Modena una struttura l’avevano te ora non c’è l’hai per il prossimo anno , hai prestiti e giocatori scarsi di tua proprietà …
3 o 4 giocatori affidabili ci vogliono , se scegli di fare come Bari , Sampdoria , Palermo , Salernitana rischi la fine , devi prendere esempio da Pisa , Cremonese ci vuole una struttura , non puoi fare la squadra con solo primavera e , i vari prestiti a giro che hai!…
Devi mettere 3 / 4 giocatori futuribili ,dei prestiti non te ne fai nulla!
prenderli ora hai più potere di contrattazione…
Se tutte le volte parti da zero saremo sempre a dire che vanno aspettati la serie B non aspetta , non sei in serie A dove devi fare 35 punti e 2 / 3 sconfitte le puoi mettere in conto…
Bo mi sembra che non guardate il calcio , Il Pisa , la Cremonese avevano una base ben precisa , il Cesena , e il Modena ad Agosto che pensi abbiano preso?
Popov verrà venduto a gennaio e resterà con noi fino a giugno…
con VALZANIA di hai demolito le OO …..
Povero Torino , che pacco !!!!
Dillo te un altro centrocampista di categoria, fisico, che tira da fuori.
Schiavi
Scarso vero…menomale!
Secondo me lo hanno fatto entrare apposta per onorare l’impegno.
Certo serviva solo a rimandare le tasse al prossimo anno , accordi che comunque hanno tenuto il prezzo basso…
Più che altro si spera venga presto il 2 febbraio per capire , così la gente decide se state a casa o venire!
La redazione non dimntichi che il 50% deve essere “girato” agli inglesi…